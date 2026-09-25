Johnny Depp rémisztőbb, mint valaha: felismerhetetlenre torzult új filmje miatt Hollywood szívtiprója

2027 tavaszán kerül mozikba a korábban az 500 nap nyár című romantikus drámát, A csodálatos Pókember-filmeket, valamint a 2025-ös év legnagyobb bukássztorijának számító, élőszereplős Hófehérkét is jegyző Marc Webb legújabb filmje, a Day Drinker, melynek nem is az igen megosztó direktora, hanem annak főszereplője lesz igazán izgalmas.

Johnny Depp Day Drinker című thrillere sokkal több, mint amire elsőre tűnik (Fotó: YouTube)

A nemrég még egy magyar csaló áldozatává váló Johnny Depp ugyanis azért, hogy visszatérhessen Hollywood vérkeringésébe, még arra is hajlandó, hogy a sminkmesterek felismerhetetlenül elcsúfítsák az arcát, amiért még mindig nők milliói indulnának háborúba.

A Day Drinker alapsztorija egyébként egy jachton dolgozó bárpultos hölgy és egy alkoholt nappal is szívesen fogyasztó férfi különös kapcsolatáról szól. Legalábbis a felütése biztosan ez, de a tegnap megjelent trailer alapján aligha ennyiről szól majd az egész, és a film csakhamar átcsaphat egy kőkemény bosszúthrillerbe. Depp egyébként egy kedves régi kollégáját viheti ismét táncba, hiszen a Betépve, A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken és a Gyilkosság az Orient expresszen után már negyedjére dolgozhat együtt Penélope Cruzzal.

Mégsem ez lesz a Johnny Depp-filmek legdurvább átalakulása?

Bár a Day Drinker képkockáit látva már most megfagy az ereinkben a vér, és szinte rá sem ismerünk a 63 esztendős nőcsábászra, ez még a kanyarban sincs ahhoz képest, amit majd Johnny Depp karácsonyi filmjében láthat majd a nagyérdemű.