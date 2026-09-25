Johnny Depp rémisztőbb, mint valaha: felismerhetetlenre torzult új filmje miatt Hollywood szívtiprója

A modern kori filmgyártás történetének egyik leglegendásabb visszatérés története pereg le éppen a szemünk előtt. Johnny Depp Amber Heardtől történő viharos, botrányos és olykor már-már gyomorforgató válási pereskedése után próbál évek óta visszakúszni az álomgyárba, és ezért szinte mindent megtesz. Európában már 2023-ban megtette efelé az első lépéseket, ekkor a francia Jeanne du Barry – A szerető című történelmi drámában bukkant fel főszereplőként, most pedig Depp tengerentúli produkciókkal igyekszik rávenni Hollywoodot, hogy ölelje ismét keblére.
Az eltorzult arcú Johnny Depp nappal is iszik
2027 tavaszán kerül mozikba a korábban az 500 nap nyár című romantikus drámát, A csodálatos Pókember-filmeket, valamint a 2025-ös év legnagyobb bukássztorijának számító, élőszereplős Hófehérkét is jegyző Marc Webb legújabb filmje, a Day Drinker, melynek nem is az igen megosztó direktora, hanem annak főszereplője lesz igazán izgalmas.
A nemrég még egy magyar csaló áldozatává váló Johnny Depp ugyanis azért, hogy visszatérhessen Hollywood vérkeringésébe, még arra is hajlandó, hogy a sminkmesterek felismerhetetlenül elcsúfítsák az arcát, amiért még mindig nők milliói indulnának háborúba.
A Day Drinker alapsztorija egyébként egy jachton dolgozó bárpultos hölgy és egy alkoholt nappal is szívesen fogyasztó férfi különös kapcsolatáról szól. Legalábbis a felütése biztosan ez, de a tegnap megjelent trailer alapján aligha ennyiről szól majd az egész, és a film csakhamar átcsaphat egy kőkemény bosszúthrillerbe. Depp egyébként egy kedves régi kollégáját viheti ismét táncba, hiszen a Betépve, A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken és a Gyilkosság az Orient expresszen után már negyedjére dolgozhat együtt Penélope Cruzzal.
Mégsem ez lesz a Johnny Depp-filmek legdurvább átalakulása?
Bár a Day Drinker képkockáit látva már most megfagy az ereinkben a vér, és szinte rá sem ismerünk a 63 esztendős nőcsábászra, ez még a kanyarban sincs ahhoz képest, amit majd Johnny Depp karácsonyi filmjében láthat majd a nagyérdemű.
A rendkívül alulértékelt horrorantológiát, az X-et jegyző Ti West által dirigált rendhagyó ünnepi mozi, az Ebenezer főszerepéért ugyanis Depp még a Day Drinker szintjét is felülmúlja metamorfózisban.