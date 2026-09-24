A 68 éves Kevin Sorbón nem fog az idő: így néz ki ma mindenki kedvenc Herkulese – Galéria

A legendák nem öregednek, csak jó bor módjára érnek és érnek. Ez pedig Kevin Sorbóra is igaz, aki hiába közelít vészesen a hetedik X-hez, az idő egyszerűen képtelen fogni rajta. Mintha csak rajta ragadt volna az általa megformált mitikus hős minden szuperképessége. A Kevin Sorbo-filmek és sorozatok egyik legemlékezetesebb alakja ugyanis nem más volt, mint maga Herkules, akit a születésnapos színész négy éven keresztül alakított. A félisten izgalmas kalandjairól szóló szériára azonban csak keserédes mosollyal gondolhatnak vissza Sorbo szerelmesei, hiszen a sorozat hiába örvendett a maga korában hatalmas népszerűségnek, vesztét a saját maga utódja, vagy ha úgy tetszik, modern szóval élve, spinoff-ja okozta.
Kevin Sorbo Herkulesét egy férfi sem tudta legyőzni… majd jött egy nő!
Még ma is ritkaságszámba megy az az eset, ami a 90-es évek televíziózásának egyik legnagyobb blamájának számított. Az ugyanis, mikor egy mellékhajtás, avagy spinoff nézettségben és a kritikusoknál is magasabb szinteket képes elérni, mint anyasorozata, igenis kuriózumnak számít 2026-ban is, és alig lehet rá példát találni a történelemből. De ilyen volt például The Tracey Ullman Showból magát kinövő A Simpson család, de egyesek ebbe a kategóriába sorolják a Breaking Bad-et már-már leköröző Better Call Saul-t is.
A legegyértelműbb példa viszont a Kevin Sorbo sorozatának, a Herkulesnek a tragédiája, melyet a Xena tudott maga mögé utasítani. A Lucy Lawless által alakított harcos hercegnő tudniillik eleinte csak egy volt a megannyi merész hőskarakter közül, kiknek tetteit a Herkulesben csodálhattuk meg, ám idővel kapott egy esélyt, hogy a saját lábán is megálljon. Lawless szériája pedig nemhogy megállt, túl is szárnyalta az eredeti műsort, és amíg a Xena ismétlését harminc év után is, máig vetítik a különböző televíziócsatornák, addig Kevin Sorbo hősének be kellett érnie a második hellyel.
A 68 esztendős színész persze ettől még nem tört össze, nem is fordított hátat Hollywoodnak. Mi több, talán túlzottan is aktív: idén már 8 (!) filmje jelent meg! De mi a helyzet szériájának többi szereplőjével? Galériánkból kiderül!