A 68 éves Kevin Sorbón nem fog az idő: így néz ki ma mindenki kedvenc Herkulese – Galéria

Még ma is ritkaságszámba megy az az eset, ami a 90-es évek televíziózásának egyik legnagyobb blamájának számított. Az ugyanis, mikor egy mellékhajtás, avagy spinoff nézettségben és a kritikusoknál is magasabb szinteket képes elérni, mint anyasorozata, igenis kuriózumnak számít 2026-ban is, és alig lehet rá példát találni a történelemből. De ilyen volt például The Tracey Ullman Showból magát kinövő A Simpson család, de egyesek ebbe a kategóriába sorolják a Breaking Bad-et már-már leköröző Better Call Saul-t is.

A legegyértelműbb példa viszont a Kevin Sorbo sorozatának, a Herkulesnek a tragédiája, melyet a Xena tudott maga mögé utasítani. A Lucy Lawless által alakított harcos hercegnő tudniillik eleinte csak egy volt a megannyi merész hőskarakter közül, kiknek tetteit a Herkulesben csodálhattuk meg, ám idővel kapott egy esélyt, hogy a saját lábán is megálljon. Lawless szériája pedig nemhogy megállt, túl is szárnyalta az eredeti műsort, és amíg a Xena ismétlését harminc év után is, máig vetítik a különböző televíziócsatornák, addig Kevin Sorbo hősének be kellett érnie a második hellyel.