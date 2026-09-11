Öt díjat nyert a filmje, most édesanyját gyászolja a magyar rendező

Személyes gyászhírt osztott meg követőivel Korday Péter. A magyar rendező a Facebook-oldalán írta meg, hogy elveszítette édesanyját, aki közelről végigkísérte legújabb filmje, a Soft Floating in the Fields of Spheres / Könnyed lebegés a Szférák mezején elkészítését. A bejegyzés mindössze két nappal azután született, hogy a francia lélektani dráma öt elismerést kapott az indiai Roshani International Film Festivalon. A szakmai siker így Korday számára szinte azonnal összekapcsolódott egy súlyos személyes veszteséggel.
A rendező arról írt, édesanyja izgatottan várta a film befejezését, végig figyelemmel kísérte a munkáját, ő pedig a készítés során az apró részleteket és a fesztiválokról érkező híreket is megosztotta vele.
Bár az ember tudja, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor végleg el kell engednie a szüleit, erre soha nem lehet felkészülni. Édesanyám izgatottan várta ennek a filmnek a befejezését. Végigkísérte a munkámat, lélekben jelen volt, és minden apró részletet, fesztiválhírt megosztottam vele
– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Korday Péter rendező.
Korday abban reménykedett, hogy édesanyjával egyszer majd a magyar mozivásznon is együtt láthatják a filmet. Erre már nem kerülhet sor.
„Nagyon bíztam benne, hogy a hazai mozivásznon még együtt nézhetjük meg ezt az alkotást. Ez már sajnos nem valósulhat meg – de hiszem, hogy fentről majd látni fogja” – írta.
A film témája fájdalmasan összekapcsolódott a valósággal
A veszteség azért is kap különleges jelentést Korday Péter történetében, mert a Soft Floating in the Fields of Spheres gondolati világában eleve fontos szerepet játszik az idő, az emlékezés és az elmúlás. A film alapkoncepcióját Albert Einstein azon gondolata inspirálta, amely szerint a múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csupán makacs illúzió.
A rendező szerint már az utómunkálatok befejezésekor úgy tekintett a filmre, mint egyfajta tiszteletadásra azok előtt, akik már nincsenek velünk. Akkor azonban még nem tudta, hogy mindez milyen hamar közvetlenül a saját életének részévé válik.
Ez a film a csendből, a fájdalomból és az emlékezésből született. Amikor a vágószobában az utómunkálatok végére értem, tisztán megfogalmazódott bennem: ez a film számomra tiszteletadás mindazok előtt, akik már nincsenek itt, és akiknek már csak a szeretete maradt velünk. Akkor még nem tudtam, hogy ez a gondolat ennyire hamar és fájdalmasan válik a saját életemmé. Édesanyám, ezt a filmet és ezeket a díjakat most neked ajánlom
– írta Korday.
Goztola Lorent Kristina is búcsúzott
A film női főszereplője és Péter párja, Goztola Lorent Kristina ugyancsak személyes bejegyzésben emlékezett meg Korday Péter édesanyjáról. Szavaiból az derül ki, hogy Zsuzsikához őt is közeli kapcsolat fűzte, és a külföldi utak, valamint forgatások közepette is fontos, biztos pontként tekintettek rá.
Nagyon nehéz megnyomni a gombot, hogy kimenjen ez a poszt. Színészként az a munkám, hogy érzéseket közvetítsek, de most, miközben ezeket a sorokat írom, akadoznak a szavak és nyelem a könnyeimet. […] Miközben megköszönjük az elismerést, a lelkünk mélyén gyászolunk
– írta Goztola Lorent Kristina színésznő.
Bejegyzésében közvetlenül Zsuzsikához is szólt: „Én soha nem tudtalak »anyósnak« vagy »Zsuzsi néninek« hívni” – fogalmazott.
Öt díjat hozott haza Indiából Korday Péter
A gyászhír közvetlenül a film egyik legjelentősebb nemzetközi fesztiválsikere után érkezett. A Soft Floating in the Fields of Spheres szeptember 6-án öt díjat kapott az indiai Aurangabadban megrendezett Roshani International Film Festivalon.
A szakmai zsűri a Legjobb Feature Film, a Legjobb Dráma és a Legjobb Kísérleti Film díját is az alkotásnak ítélte. Korday Péter a Legjobb Férfi Rendező, Goztola Lorent Kristina pedig a Legjobb Színésznő elismerését kapta meg.
A film világpremierjét korábban a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon tartották, ahol három díjat nyert. Az alkotást azóta több nemzetközi független filmes fesztiválon is elismerték, a korábbi díjazott helyszínek között Hollywood, London, New York, Párizs, Reims, Japán és Kína is szerepel. Május 21-én New Delhiben, az Alliance Française-ben kiemelt premiervetítést is kapott.
Az újabb indiai elismerések azonban Korday Péter számára már nem egyszerűen egy nemzetközi filmes sikersorozat újabb állomását jelentik. Ahogyan a rendező saját bejegyzésében megfogalmazta, a film és az öt díj mostantól édesanyja emlékét is őrzi.