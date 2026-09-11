Öt díjat nyert a filmje, most édesanyját gyászolja a magyar rendező

A rendező arról írt, édesanyja izgatottan várta a film befejezését, végig figyelemmel kísérte a munkáját, ő pedig a készítés során az apró részleteket és a fesztiválokról érkező híreket is megosztotta vele.

Bár az ember tudja, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor végleg el kell engednie a szüleit, erre soha nem lehet felkészülni. Édesanyám izgatottan várta ennek a filmnek a befejezését. Végigkísérte a munkámat, lélekben jelen volt, és minden apró részletet, fesztiválhírt megosztottam vele

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Korday Péter rendező.

Korday abban reménykedett, hogy édesanyjával egyszer majd a magyar mozivásznon is együtt láthatják a filmet. Erre már nem kerülhet sor.

„Nagyon bíztam benne, hogy a hazai mozivásznon még együtt nézhetjük meg ezt az alkotást. Ez már sajnos nem valósulhat meg – de hiszem, hogy fentről majd látni fogja” – írta.

A direktor, Korday Péter gyászol, új filmje premierje előtt vesztette el édesanyját (Fotó: Gold Wood Pictures)

A film témája fájdalmasan összekapcsolódott a valósággal

A veszteség azért is kap különleges jelentést Korday Péter történetében, mert a Soft Floating in the Fields of Spheres gondolati világában eleve fontos szerepet játszik az idő, az emlékezés és az elmúlás. A film alapkoncepcióját Albert Einstein azon gondolata inspirálta, amely szerint a múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csupán makacs illúzió.

A rendező szerint már az utómunkálatok befejezésekor úgy tekintett a filmre, mint egyfajta tiszteletadásra azok előtt, akik már nincsenek velünk. Akkor azonban még nem tudta, hogy mindez milyen hamar közvetlenül a saját életének részévé válik.

Ez a film a csendből, a fájdalomból és az emlékezésből született. Amikor a vágószobában az utómunkálatok végére értem, tisztán megfogalmazódott bennem: ez a film számomra tiszteletadás mindazok előtt, akik már nincsenek itt, és akiknek már csak a szeretete maradt velünk. Akkor még nem tudtam, hogy ez a gondolat ennyire hamar és fájdalmasan válik a saját életemmé. Édesanyám, ezt a filmet és ezeket a díjakat most neked ajánlom

– írta Korday.