55 éves lett Hollywood egyik legtöbb pénzt termelő színésze, akiről mégsem tudja senki, hogy kicsoda

Van azonban még egy jelzőnk is az ünnepeltünkre: modern Midász. A görög mitológiában ugyanis Midász király volt az, aki bármihez ért, az arannyá vált. Nos, valami hasonló történik Martin Freeman-filmek esetében is: bármihez adja a nevét az éppen ma 55 esztendős angol színész, az apadhatatlanul termelte magából a pénzt. A jeles nap alkalmából utánajártunk, mégis mennyi pénzt termelt fű alatt Hollywoodnak ez a meg nem énekelt hős, a Fargo, a Sherlock, A hobbit-filmek és a Marvel sztárja.
Sok pénzt akarsz? Alkalmazd Martin Freemant!
A klasszikus sportközhelyek egyik legismertebbje, hogy „végy egy jó kapust”, hiszen egy jó halóőr megadja az alap biztonságérzetet. A hollywoodi producerek irodájában valószínűleg úgy szól ez a szállóige, hogy „vedd meg Martin Freemant”, és akkor mindenki tudja, anyagilag fix lábakon áll majd a projekt.
De a sallangot hátrahagyva inkább beszéljenek a számok, és nézzük meg, mégis mennyi pénzt hoztak a házhoz az ismeretlen ismerős, Martin Freeman filmjei:
A karácsonyi filmes listákról kimaradhatatlannak számító Igazából szerelem több mint negyed milliárd dollárt, pontosabban 252 milliót termelt.
Ez a szám viszont eltörpül ahhoz képest, amit az Amerika Kapitány: Polgárháború termelt, melyben ugyan Freeman csak aprócska szerepet töltött be, de ugyanúgy része volt a szuperhős-felhozatalnak, mely végül 1,15 milliárdot állított elő.
Az igazságosztó-moziknál maradva, nem lehet elmenni szó nélkül a Fekete Párduc első és második felvonása mellett. Itt ünnepeltünk az Polgárháborúban betöltött szerepéből, Everett Rossból újrázott, mellyel egy 2,2 milliárd dolláros termeléshez járult hozzá.
Egy fokot ugorva a financiális lajtorján a csúcshoz, azaz A hobbit-mozikhoz érünk, melyekben Martin Freeman Zsákos Bilbót játszotta el. Összetöpörödöttsége pedig nem kevesebb mint 3,1 milliárd dollárt „kapart össze” a kasszáknál.
Összegezve, és további, itt nem említett filmjei bevételét is idekalkulálva Martin Freeman közel 7 milliárd (!) dollárt hozott össze Hollywoodnak. Ha pedig ő is részt venne az idén decemberben, minden bizonnyal szintén nagy anyagi siker elébe néző Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében, akkor ez a szám csak még tovább nőhet. Az anyagi vonzat természetesen csak az egyik oldala az érmének, a Martin Freeman-filmek és sorozatok döntő többsége nemcsak financiális, hanem kritikai szempontból is sikeresek, így ünnepeltünk személyében az álomgyár egyik legjobban szelektáló színészét tisztelhetjük.