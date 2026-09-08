55 éves lett Hollywood egyik legtöbb pénzt termelő színésze, akiről mégsem tudja senki, hogy kicsoda

De a sallangot hátrahagyva inkább beszéljenek a számok, és nézzük meg, mégis mennyi pénzt hoztak a házhoz az ismeretlen ismerős, Martin Freeman filmjei:

A karácsonyi filmes listákról kimaradhatatlannak számító Igazából szerelem több mint negyed milliárd dollárt, pontosabban 252 milliót termelt.

Ez a szám viszont eltörpül ahhoz képest, amit az Amerika Kapitány: Polgárháború termelt, melyben ugyan Freeman csak aprócska szerepet töltött be, de ugyanúgy része volt a szuperhős-felhozatalnak, mely végül 1,15 milliárdot állított elő.

Az igazságosztó-moziknál maradva, nem lehet elmenni szó nélkül a Fekete Párduc első és második felvonása mellett. Itt ünnepeltünk az Polgárháborúban betöltött szerepéből, Everett Rossból újrázott, mellyel egy 2,2 milliárd dolláros termeléshez járult hozzá.

Egy fokot ugorva a financiális lajtorján a csúcshoz, azaz A hobbit-mozikhoz érünk, melyekben Martin Freeman Zsákos Bilbót játszotta el. Összetöpörödöttsége pedig nem kevesebb mint 3,1 milliárd dollárt „kapart össze” a kasszáknál.

Martin Freeman a Marvel-mozikban is visszatérő karakter volt (Fotó: ZUMAPRESS.com/MEGA/NORTHFOTO)

Összegezve, és további, itt nem említett filmjei bevételét is idekalkulálva Martin Freeman közel 7 milliárd (!) dollárt hozott össze Hollywoodnak. Ha pedig ő is részt venne az idén decemberben, minden bizonnyal szintén nagy anyagi siker elébe néző Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében, akkor ez a szám csak még tovább nőhet. Az anyagi vonzat természetesen csak az egyik oldala az érmének, a Martin Freeman-filmek és sorozatok döntő többsége nemcsak financiális, hanem kritikai szempontból is sikeresek, így ünnepeltünk személyében az álomgyár egyik legjobban szelektáló színészét tisztelhetjük.