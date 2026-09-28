Magyar nagyapjáról mesélt Mathieu Kassovitz, a francia rendezőzseni: „A humora az, ami örökre velem marad”

Idén már 9. alkalommal rendezték meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont. A nevéből is adódóan maratoni hosszússágú, több mint 250 vetítésből álló fesztiválon a magyar és a nemzetközi mozihistória színe-java képviseltette magát. Az idei maratonon mutatták be újra például a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült filmet, a fesztivál vendégei között pedig olyan nevek szerepeltek, mint a 30 éve bemutatott, A gyűlölet című francia klasszikus sztárrendezője, Mathieu Kassovitz. A magyar származású direktortól egy kerekasztal-beszélgetés során lehetett kérdezni a sajtó munkatársainak, így az Origo is feltehetett pár kérdést.

Mathieu Kassovitz Budapesten járt a Klasszikus Film Maratonon (Fotó: BKFM)

Mathieu Kassovitz ma már nem forgatná le A gyűlöletet

A Budapesti Klasszikus Film Maraton egyik kiemelt filmje A gyűlölet (La Haine), amely tavaly volt 30 éves. Szerinted mennyit változott a világ a film bemutatása óta?

Mathieu Kassovitz: Ezt inkább rátok bíznám. Nem nekem kell erre válaszolnom, hanem azoknak, akik megnézik a filmet, és össze tudják vetni az akkori helyzetet a maival. Egy dolog biztos: a problémák nem fognak eltűnni. A filmek pedig nem fogják megoldani őket.

Mit csinálnál másképp, ha ma készítenéd el A gyűlöletet?

M. K.: Ha ma csinálnám A gyűlöletet, 25 éves lennék, miközben most 60 vagyok. Hatvanévesen pedig már nem készíteném el újra. Ezt a kérdést inkább egy 25 éves, elsőfilmes rendezőnek kellene feltenni, mégpedig úgy, hogy: „Megcsinálnád ezt a filmedet 30 év múlva?”. Ez egy olyan kérdés, amin igazából bárki elgondolkodhat. „Hogyan nézne ki ez a film ma?”. Én személy szerint már nem készíteném el újra, mert az egy másik korszak volt, és most is egy másik érában élünk.