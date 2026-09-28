Magyar nagyapjáról mesélt Mathieu Kassovitz, a francia rendezőzseni: „A humora az, ami örökre velem marad”

Idén már 9. alkalommal rendezték meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont. A nevéből is adódóan maratoni hosszússágú, több mint 250 vetítésből álló fesztiválon a magyar és a nemzetközi mozihistória színe-java képviseltette magát. Az idei maratonon mutatták be újra például a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült filmet, a fesztivál vendégei között pedig olyan nevek szerepeltek, mint a 30 éve bemutatott, A gyűlölet című francia klasszikus sztárrendezője, Mathieu Kassovitz. A magyar származású direktortól egy kerekasztal-beszélgetés során lehetett kérdezni a sajtó munkatársainak, így az Origo is feltehetett pár kérdést.
Mathieu Kassovitz ma már nem forgatná le A gyűlöletet
A Budapesti Klasszikus Film Maraton egyik kiemelt filmje A gyűlölet (La Haine), amely tavaly volt 30 éves. Szerinted mennyit változott a világ a film bemutatása óta?
Mathieu Kassovitz: Ezt inkább rátok bíznám. Nem nekem kell erre válaszolnom, hanem azoknak, akik megnézik a filmet, és össze tudják vetni az akkori helyzetet a maival. Egy dolog biztos: a problémák nem fognak eltűnni. A filmek pedig nem fogják megoldani őket.
Mit csinálnál másképp, ha ma készítenéd el A gyűlöletet?
M. K.: Ha ma csinálnám A gyűlöletet, 25 éves lennék, miközben most 60 vagyok. Hatvanévesen pedig már nem készíteném el újra. Ezt a kérdést inkább egy 25 éves, elsőfilmes rendezőnek kellene feltenni, mégpedig úgy, hogy: „Megcsinálnád ezt a filmedet 30 év múlva?”. Ez egy olyan kérdés, amin igazából bárki elgondolkodhat. „Hogyan nézne ki ez a film ma?”. Én személy szerint már nem készíteném el újra, mert az egy másik korszak volt, és most is egy másik érában élünk.
Az utolsó általad rendezett nagyjátékfilm, a Lázadás 2011-ben jelent meg. Mi áll a hosszú alkotói szünet hátterében?
M. K.: Már nem érzem úgy, hogy ez ugyanaz a filmgyártás lenne, és nem igazán szeretem ezt az egész cirkuszt. Nézek filmeket, de nem nagyon érdekelnek. Még a jók sem, mert már látom, honnan jönnek, milyen korábbi filmekből építkeznek. Ma leginkább egy jó forgatókönyv képes meglepni. Közben pedig ott van vagy tízezer film nagyszerű történetekkel, amelyeket már korábban megfilmesítettek. Az embernek egyszerűen nincs ideje arra a rengeteg sz.rra, ami ma megjelenik.
Nemrég azt mondtad egy interjúban, hogy két év múlva már senkit sem fog érdekelni, hogy valódi vagy MI-vel generált színészt lát.
M. K.: Most már inkább két hetet mondanék. Sőt, szerintem ez már meg is történt. Láttad az MI Denzel Washingtont? Vagy az MI Kevin Spaceyt? Ott van előtted, érzelmeket mutat, sírni kezd, közben pedig nem is ő az. Őrület.
Mathieu Kassovitz: „A mozinak tényleg vége van.”
Újabban éppen az MI-ipar vezetői figyelmeztetnek arra, hogy lassítani kellene, és a technológia fejlődése komoly veszélyeket hordozhat. Sőt, már az MI-ügynökök egymás közötti kommunikációja és feltörése is valós probléma. Nem ijesztő úgy használni ezt a technológiát, hogy közben még a fejlesztői sem tudják pontosan, hová vezet?
M. K.: Az egy másik probléma. Mi arra használjuk az MI-t, hogy filmeket készítsünk, nem pedig arra, hogy a kibaszott bankokat irányítsuk. De igen, ugyanez a technológia akár mindenkit meg is ölhet. Két lehetőséged van: kiköltözöl a városból és kidobod a telefonodat, vagy minden nap használod ezt az egészet, mert már nincs igazán választásod. Ez a jövő, és a filmekkel is ugyanez fog történni. Amint bemutatnak egy olyan filmet, amelynek a látványvilága jelentős részben MI-vel készült, és az emberek fizetnek érte, onnantól kezdve minden megváltozik.
Két év múlva egy producer már nem fog lezáratni egy egész utcát, felállítani a lámpákat és mesterséges esőt létrehozni csak azért, hogy a színész végigsétáljon rajta. Felveszed valahol a színészt, aztán utólag megalkotod köré az egészet. Erről szól ez a technológia. És valahol éppen ezért kezd újra érdekelni a film: mert most tényleg vége valaminek. Most már hivatalosan is megtörténhet, hogy egy 15 éves srác otthon csinál egy kib*szott látványos űroperát, és azt mondja: „Kapd be, George Lucas.” Ez őrület. Közben pedig vicces, hogy szinte minden MI-film arról szól, hogy az MI rossz, a jövő borzalmas, és mind meg fogunk halni. Filmes szempontból nagyon érdekes korszak ez.
Puszta rajongásból szerepelt a Star Warsban
Szerepeltél a Star Wars: Kóbor alakulatban. Mit tanultál abból, hogy belülről láttál egy ekkora franchise-t?
M. K.: Azért vállaltam, mert szerettem volna a franchise részévé válni. Ha megvan rá a lehetőséged, miért ne? Emellett az is érdekelt, hogyan készítik. Szerintem ők már nem igazán filmeket csinálnak, hanem szórakoztatóipari termékeket. Hiába dolgoznak rajtuk érdekes rendezők és elképesztően tehetséges stábok, a végeredmény célja ugyanaz, mint a Universal Studióban vagy a Disney Worldben: szórakoztatni az embereket, és rávenni őket, hogy megvegyék a popcornt.
Ehhez én nem igazán tudok kapcsolódni, de az ott dolgozó embereket és a tudásukat imádom. Elképesztő látni, hogyan használják a technológiát, például az interaktív LED-falakat. Rendezőként én is új eszközökkel dolgozom, és talán össze lehet hozni a két világ legjobb elemeit. Van mondjuk harminc kreatív ember, körülöttük pedig további kétszázhetven, akik azért dolgoznak, hogy működjön a technológia, a képernyők és a fények. Ez egy teljesen másfajta élmény. De érdekes látni, hogy ebben a hatalmas gépezetben is képesek kreatívak maradni.
Színészként az egyik legismertebb filmed az Amélie csodálatos élete. Hogyan emlékszel vissza rá?
M. K.: Szerintem ez az egyik legjobb film. Simán ott van minden idők száz legjobb filmje között. Az én listámon biztosan.
Yann Tiersen, a film zeneszerzője azt mondta, hogy Párizs valójában nagyon más, mint amilyennek az Amélie-ben látjuk. Ott inkább egyfajta mese.
M. K.: Nem, ugyanaz a Párizs. A rendező, Jean-Pierre Jeunet egy régimódi Párizst mutat meg, de ez a Párizs létezik, és akkoriban is létezett. Egyszerűen olyan hétköznapi dolgokat keresett, amelyekből költészetet tudott teremteni. Találsz például egy nem túl szép zöldségesboltot, de ha tudod, hogyan kell megmutatni, adhatsz neki egy jellegzetesen párizsi bájt. Ennyit csinált: elképesztő ízléssel készítette el a filmet. Akik azt mondják, hogy ez nem Párizs, azok hülyék. Nagyon is Párizs.
A sajátos magyar humor az, ami aktívan él a Mathieu Kassovitz-filmekben
Mesélnél egy kicsit a magyar gyökereidről? Mit jelent számodra a magyar származásod?
M. K.: A nagyapám Kassowitz Félix volt, Kassónak becézték, és képzőművészként dolgozott. Már a harmincas években készített animációs filmeket. Most jártam a filmarchívumban, ahol előkerültek az abból az időszakból származó filmjei is. Ezek pedig itt a nagyapám rajzai. (Mathieu Kassovitz a telefonján mutatja a nagyapja képeit.) Korábban soha nem láttam ezeket, most találkoztam velük először. A háború alatt munkatáborba deportálták, ahol elkezdett rajzolni. Képeslapokat készített a katonáknak, ezzel próbált életben maradni. Az egyik ilyen képeslapja később még egy űrállomásra is eljutott, ami egészen elképesztő. A nagyapám művész volt, ahogy később az apám is, innen származnak az én gyökereim.
Van olyan történet vagy emlék apádról vagy nagyapádról, ami megmaradt benned, és akár a filmjeidre is hatással volt?
M. K.: Talán inkább a humoruk az, ami megmaradt bennem. A nagyapám egyszer búcsúzáskor mondott nekem valamit, ami franciául egy szójáték volt, és elég nehéz lefordítani: egyszerre lehetett áldásként és valami fájdalmas dologként értelmezni. Eltartott egy ideig, mire rájöttem, mire gondol. Ez tipikus magyar zsidó humor: mondasz valami pozitívat, de mindig ott van mögötte valami teljesen negatív. Elindulhatsz otthonról esernyő nélkül, de lehet, hogy esni fog. Sőt, még ha eleinte süt is a nap, a végén akkor is eleredhet. És még egy forradalom is kitörhet, szóval inkább vidd magaddal azt a k*rva esernyőt.