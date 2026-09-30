62 éves lett Monica Bellucci: ki nem találnád, mi volt a szexi színésznő eredeti hivatása – galéria

Olaszországnak nagyon sok mindent köszönhet a világ. Ott van például az eszpresszó, a szemüveg, a zongora, de az első telefon prototípusa is egy talján feltaláló nevéhez köthető. Ám ezek mind eltörpülnek a „csizmáról” származó legcsodálatosabb teremtményéhez képest, akit úgy hívnak: Monica Bellucci. A modellből lett színésznő ma ünnepli 62. születésnapját, de ezt a számot akár nyugodt szívvel el is felezhetnénk, hiszen a Maléna, a Visszafordíthatatlan és a Mátrix sztárjába nem harapott bele az idő vasfoga. Születésnapja alkalmából pedig össze is gyűjtöttünk róla néhány olyan érdekességet, amit talán még a Monica Bellucci-filmek legnagyobb szerelmesei sem tudtak kedvencükről.

Monica Bellucci 2026-ban is csúcsformában, 62 éves, de a felét letagadhatná (Fotó: Bruno Bebert/Bestimage)

Monica Bellucci a forgatások helyett a tárgyalótermet akarta látogatni

Nem sokon múlott, hogy ha valaki Monica Bellucci performanszára lett volna kíváncsi, akkor nem a legközelebbi filmszínház, hanem egy olaszországi tárgyalóterem felé kellett volna vegye az irányt. Bellucci kisasszony ugyanis ügyvédnek készült, a Perugai Egyetem jogi karára járt.