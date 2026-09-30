62 éves lett Monica Bellucci: ki nem találnád, mi volt a szexi színésznő eredeti hivatása – galéria

Olaszországnak nagyon sok mindent köszönhet a világ. Ott van például az eszpresszó, a szemüveg, a zongora, de az első telefon prototípusa is egy talján feltaláló nevéhez köthető. Ám ezek mind eltörpülnek a „csizmáról” származó legcsodálatosabb teremtményéhez képest, akit úgy hívnak: Monica Bellucci. A modellből lett színésznő ma ünnepli 62. születésnapját, de ezt a számot akár nyugodt szívvel el is felezhetnénk, hiszen a Maléna, a Visszafordíthatatlan és a Mátrix sztárjába nem harapott bele az idő vasfoga. Születésnapja alkalmából pedig össze is gyűjtöttünk róla néhány olyan érdekességet, amit talán még a Monica Bellucci-filmek legnagyobb szerelmesei sem tudtak kedvencükről.
Monica Bellucci a forgatások helyett a tárgyalótermet akarta látogatni
Nem sokon múlott, hogy ha valaki Monica Bellucci performanszára lett volna kíváncsi, akkor nem a legközelebbi filmszínház, hanem egy olaszországi tárgyalóterem felé kellett volna vegye az irányt. Bellucci kisasszony ugyanis ügyvédnek készült, a Perugai Egyetem jogi karára járt.
A kifutó jobban bejött neki
Azonban a jogi karra járni már akkor sem volt két fillér, ezért a fiatal Monica Belluccinak kiegészítés gyanánt 18 évesen modellkedésbe kellett kezdenie, ami végül annyira megtetszett neki, hogy otthagyta az egyetemet és a reflektorfények világában lelt új otthonra. Nem mellesleg nem ekkor készültek róla az első fotók, hiszen már 13 esztendős korában lencsevégre kapta őt édesapja egyik fotós barátja, így Monica Bellucci modellkarriere már közel öt évtizedes múltra tekint vissza.
Ő a legidősebb Bond-lány
A modellkedés után pedig tárt karokkal várta a filmszakma, ahol Monica Bellucci számtalanszor letette a névjegyét, több rekord is kötődik a nevéhez. Például ő vallhatja magát a legidősebb Bond-lánynak, hiszen 50 esztendős volt, mikor a Daniel Craig-féle Spectre-ben feltűnt. Utódját egyébként ma is gőzerővel keresik, állítólag Zendaya vagy Sydney Sweeney a legesélyesebb a következő Bond-lány szerepére.
Egy igazi nyelvzseni
Az idegen nyelvek tanulására használt Duolingo kabalabaglya alkalmazás Monica Belluccihoz képest a kanyarban sincs. A születésnapos színésznő ugyanis nemcsak leírhatatlanul gyönyörű, hanem elképesztően okos is, hiszen nem kevesebb, mint öt nyelven beszél folyékonyan: az olasz mellett franciául, angolul, spanyolul és perzsa nyelven sem esik nehezére megszólalni.
Volt férjével külön éltek, hogy ne szeressenek ki egymásból
Nem nagy spoiler, de végül ez mégis megtörtént. Pedig Vincent Cassellel közel másfél évtizeden keresztül voltak házasok. Ennek a 14 évnek pedig az volt a titka, hogy a pár külön lakásban élt, hogy kapcsolatuk megőrizze frissességét, ám végül mégis válás lett belőle 2013-ban. Bellucci azóta sem házasodott újra, legutóbb két éven át alkottak egy párt Hollywood csodabogarával, Tim Burtonnel, de 2025 őszén szakítottak.
Monica Bellucciban az az érdekes, hogy fanatikusai közül szinten mindenkinek más és más szerepével rabolta el a szívét. Legemlékezetesebb filmjeiből galériát készítettünk, melyet a lenti képre kattintva tudtok megtekinteni: