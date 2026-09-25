Felismerhetetlenné vált dús bajszától Mr. Monk: így festenek ma A flúgos nyomozó szereplői – Galéria

Ami a kétezres években a kórházsorozatoknak a Doktor House, a gengszterszériáknak a Maffiózók, az a krimiműsoroknak a Monk volt. A nem kevesebb, mint 312 fóbiával, no meg San Francisco városának rosszfiúival viaskodó flúgos magándetektív, Adrian Monk hét éven keresztül szórakoztatta hétről hétre a közönséget. A sorozat amellett, hogy minden epizódjában körömrágósan izgalmas feladványt adott főszereplőjének, melyet Monk rendre mindig megoldott a maga módján, elképesztően élvezetes humorral is szolgált, ami miatt a show máig zsánere egyik legnépszerűbb darabjának számít. A flúgos nyomozó azonban 2009 óta nem vállal munkát, így joggal merül fel a kérdés, mi történt azóta szereplőivel.
Monk még egyszer visszatért
A Tony Shalhoub-filmek és sorozatok szerelmesei számára 2023 aranybetűkkel szedve vonul be a kalendáriumba, hiszen közel másfél évtized kihagyás után visszatért kedvenc nyomozójuk.
A Mr. Monk utolsó esete: A Monk-film a flúgos detektív életének talán legszemélyesebb történetébe keveredett bele, hogy megoldjon egy gyilkossági ügyet, melybe mostohalánya, Molly keveredett bele. A Peacock nevű streamincsatorna által tető alá hozott nagy visszatérésre szinte mindenki igent mondott, így a Monk-moziban Shalhoub mellett Traylor Howard, Jason Gray-Stanford és Ted Levine is egyaránt feltűntek. Az utolsó eset egyébként összességében inkább pozitív fogadtatásban részesült, szárnyra is keltek olyan pletykák, miszerint Monk sorozat formájában ismét visszatérhet. Ám arra sokkal több esély van, hogy egy újabb filmepizódot kap inkább mindenki kedvenc detektívje, egyelőre viszont semmi konkrétumot nem tudni.
Az viszont biztos, hogy a Monk szereplői közül nem mindenkit evett meg az idő vasfoga. Galériánkban megmutatjuk, hogy néztek ki kedvenceink egykor, és miként festenek manapság: