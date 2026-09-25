Felismerhetetlenné vált dús bajszától Mr. Monk: így festenek ma A flúgos nyomozó szereplői – Galéria

Ami a kétezres években a kórházsorozatoknak a Doktor House, a gengszterszériáknak a Maffiózók, az a krimiműsoroknak a Monk volt. A nem kevesebb, mint 312 fóbiával, no meg San Francisco városának rosszfiúival viaskodó flúgos magándetektív, Adrian Monk hét éven keresztül szórakoztatta hétről hétre a közönséget. A sorozat amellett, hogy minden epizódjában körömrágósan izgalmas feladványt adott főszereplőjének, melyet Monk rendre mindig megoldott a maga módján, elképesztően élvezetes humorral is szolgált, ami miatt a show máig zsánere egyik legnépszerűbb darabjának számít. A flúgos nyomozó azonban 2009 óta nem vállal munkát, így joggal merül fel a kérdés, mi történt azóta szereplőivel.

Monk hallatán mindenki csak fogta a fejét, de valahol mélyen mégis felnéztünk rá (Fotó: USA Network / NORTHFOTO)

Monk még egyszer visszatért

A Tony Shalhoub-filmek és sorozatok szerelmesei számára 2023 aranybetűkkel szedve vonul be a kalendáriumba, hiszen közel másfél évtized kihagyás után visszatért kedvenc nyomozójuk.