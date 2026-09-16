Erre a napra vártak a Netflix-nézők: Magyar sorozatgyilkossal jön a népszerű horrorszéria 4. évada!

2022 szeptemberében talán még maga a Netflix sem sejtette, milyen ikonikus monstrumot szabadítanak rá a nézőkre. A Jeffrey Dahmer köré épülő első fejezet rögtön a platform történetének legmeghatározóbb műsorai közé emelte a Szörnyeteg című sorozatot, nem is volt véletlen, hogy érkezett a folytatás a Menendez testvérekkel a főszerepben két évvel később. A következő felvonásra már csak egy esztendőt kellett várni, ekkor az Ed Geint alakító Charlie Hunnam hozta magával a rémálmokat. Ezúttal pedig még egy évet sem kellett várni a fanatikusoknak, hiszen a Szörnyeteg 4. évada már 2026. szeptember 17-én debütál a Netflix-sorozatok kínálatában, és ez a szezon biztosan más lesz, mint az eddigiek!
Jön az első női szörnyeteg a Netflixre!
Ryan Murphy és Ian Brennan közösen dédelgetett sorozata idén már negyedjére hozza rá a frászt a nagyérdeműre, ráadásul olyan újítással érkezik a Szörnyeteg, amire már biztosan sokan vártak.
Lizze Borden személyében ugyanis a sorozat történetében először egy hölgy lesz a főhős, vagyis inkább a főrém!
De ki is az a Lizzie Borden, aki a következő napokban fogja földi pokollá tenni a nézők életét? A massachusettsi Borden kisasszony a 19. század Amerikájának egyik legvérfagyasztóbb kettős gyilkosságának volt központi szereplője, akit saját édesapja és nevelőanyja megölésével vádoltak meg.
Az idős házaspárt vérben fagyva találták meg 1892 augusztusának egyik reggelén. Andrew Jackson és Abby Bordent különös kegyetlenséggel, egy fejszével végezték ki brutálisan, a gyanú pedig hamar a lányra terelődött. Hogy Lizzie Borden ártatlan volt-e vagy valóban az ő kezéhez tapad szülei vére, máig vita tárgya. Így kíváncsian várjuk:
vajon áldozati bárányt fabrikál-e a címszereplő szörnyetegből a Netflix. Hogy ezt megtudjuk, már csak holnapig kell várni, mikor is a Szörnyeteg 4. évada debütál a platformon!
Magyar sorozatgyilkos a Netflixen?
A főszereplőt egyébként a Hollywoodban még újoncnak számító, szinte teljesen ismeretlen Ella Beatty fogja alakítani, de lesznek azért ismerős arcok is. A tavalyi évad központi alakját megformáló Charlie Hunnam ugyanis visszatér, bár ezúttal már természetesen nem Ed Gein, hanem Lizzie Borden édesapja szerepében.
Továbbá még igen érdekes lesz Vicky Krieps szerepköre is, hiszen a luxemburgi színésznő amellett, hogy a Borden család bejárónőjét játszaná, egy alternatív történetszálon még a hírhedt Báthory Erzsébet bőrébe is bele fog bújni.