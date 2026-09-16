Erre a napra vártak a Netflix-nézők: Magyar sorozatgyilkossal jön a népszerű horrorszéria 4. évada!

2022 szeptemberében talán még maga a Netflix sem sejtette, milyen ikonikus monstrumot szabadítanak rá a nézőkre. A Jeffrey Dahmer köré épülő első fejezet rögtön a platform történetének legmeghatározóbb műsorai közé emelte a Szörnyeteg című sorozatot, nem is volt véletlen, hogy érkezett a folytatás a Menendez testvérekkel a főszerepben két évvel később. A következő felvonásra már csak egy esztendőt kellett várni, ekkor az Ed Geint alakító Charlie Hunnam hozta magával a rémálmokat. Ezúttal pedig még egy évet sem kellett várni a fanatikusoknak, hiszen a Szörnyeteg 4. évada már 2026. szeptember 17-én debütál a Netflix-sorozatok kínálatában, és ez a szezon biztosan más lesz, mint az eddigiek!

A Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori már holnap érkezik a Netflixre (Fotó: IMDb)

Jön az első női szörnyeteg a Netflixre!

Ryan Murphy és Ian Brennan közösen dédelgetett sorozata idén már negyedjére hozza rá a frászt a nagyérdeműre, ráadásul olyan újítással érkezik a Szörnyeteg, amire már biztosan sokan vártak.