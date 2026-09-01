A Netflix nem sokat teketóriázott: Gyorsan eldőlt, lesz-e A szépség árának 4. évada

A szépség ára 3. évad 8. részét látva valószínűleg minden fanatikus a fejét fogta, hiszen az utolsó képsorokat látva teljesen lógva hagyta őket a Netflix. Tyler Perry a platform nézettségi listáját vezető sorozatának harmadik felvonása tudniillik egy klasszikus cliffhangerrel ér véget, melyet a Lioness 3. évadával ellentétben nem spoilerezett el egyik szereplő sem.

Mi sem szeretnénk túlzottan lelőni a poént, de annyit elárulunk, hogy Kimmie, Mallory, Angel és Varney sincsenek biztonságban, így joggal aggódhatnak értük a rajongók, és várhatják a következő felvonást az újabb fejleményekért. Már, ha A szépség árának valóban lesz 4. évada, és a Netflix átka nem csap le ismét egy cliffhangerrel véget érő sorozatra. Erről Arnold Schwarzenegger Fubarja tudna sokat mesélni…

A szépség ára 4. évadát a közönség követelte ki magának a Netflixtől (Fotó: IMDb)

A nép akarata volt A szépség ára 4. évada

Találgatásokba viszont kár is bocsátkozni, minden fan megnyugodhat, ugyanis a Netflix már be is rendelte A szépség ára (Beauty in Black) következő fejezetét. Mi több, a streamingszolgáltató döntéshozói már az augusztus 27-i premier előtt egy hónappal meghozták az ítéletet a sorozat sorsát illetően, ezzel is jelezve, bíznak Tyler Perryben és csapatában!

Pedig ez nem mindig volt így: 2025 decemberében még arról szóltak a hírek, hogy a vörös streamingóriás a harmadik évaddal végleg lezárja a szériát, azonban erre a döntésre úgy reagált a közönség, hogy az első két fejezetből irgalmatlan mennyiségben kezdett el újrázni, ezzel jelezve, igenis lenne igény még több repetára a műsorból.