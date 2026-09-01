A Netflix nem sokat teketóriázott: Gyorsan eldőlt, lesz-e A szépség árának 4. évada

2024-ben talán még maga Tyler Perry is meglepődött, mennyire kelendő sorozatot sikerült összerittyentenie. A többnyire színházi szerepeiről híres színész, aki azzal szerzett nevet és ismertséget magának, hogy Martin Lawrence módjára idős nőnek öltözik darabjaiban, ebben az évben állt elő A szépség ára című szériájával. A Netflixen bemutatott show egy nehéz sorsú sztriptíztáncos, valamint egy gazdag, kozmetikai céget vezető üzletasszony különös kapcsolatán alapszik. A Bellarie család sötét titkait feltáró totális drámázás olyan sikeres lett, hogy 2025-ben folytatást kapott, idén pedig már trilógiává bővültek az évadok. De vajon itt megáll a történet? Erre már most tudjuk a választ!
A Netflix csúcssorozatában senki sincs biztonságban
A szépség ára 3. évad 8. részét látva valószínűleg minden fanatikus a fejét fogta, hiszen az utolsó képsorokat látva teljesen lógva hagyta őket a Netflix. Tyler Perry a platform nézettségi listáját vezető sorozatának harmadik felvonása tudniillik egy klasszikus cliffhangerrel ér véget, melyet a Lioness 3. évadával ellentétben nem spoilerezett el egyik szereplő sem.
Mi sem szeretnénk túlzottan lelőni a poént, de annyit elárulunk, hogy Kimmie, Mallory, Angel és Varney sincsenek biztonságban, így joggal aggódhatnak értük a rajongók, és várhatják a következő felvonást az újabb fejleményekért. Már, ha A szépség árának valóban lesz 4. évada, és a Netflix átka nem csap le ismét egy cliffhangerrel véget érő sorozatra. Erről Arnold Schwarzenegger Fubarja tudna sokat mesélni…
A nép akarata volt A szépség ára 4. évada
Találgatásokba viszont kár is bocsátkozni, minden fan megnyugodhat, ugyanis a Netflix már be is rendelte A szépség ára (Beauty in Black) következő fejezetét. Mi több, a streamingszolgáltató döntéshozói már az augusztus 27-i premier előtt egy hónappal meghozták az ítéletet a sorozat sorsát illetően, ezzel is jelezve, bíznak Tyler Perryben és csapatában!
Pedig ez nem mindig volt így: 2025 decemberében még arról szóltak a hírek, hogy a vörös streamingóriás a harmadik évaddal végleg lezárja a szériát, azonban erre a döntésre úgy reagált a közönség, hogy az első két fejezetből irgalmatlan mennyiségben kezdett el újrázni, ezzel jelezve, igenis lenne igény még több repetára a műsorból.
A szépség ára 4. évada tehát biztosan érkezik, ám azt nem tudni, pontosan mikor. De miután az eddigi évadok között egy-egy évet kellett csak várni, minden bizonnyal már 2027-ben elérhető lesz a Netflix-sorozatok kínálatában!