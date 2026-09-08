Bruce Willis közel 30 éves horrorfilmjére harapott most rá mindenki Netflixen

A filmtörténelem egyik legnagyobb csavarját közel harminc éve nem tudja feldolgozni a közönség (Fotó: KPA)

Noha zsánerét tekintve a Hatodik érzékre a horror jelzőt lehetne ráilleszteni, a film viszont ettől sokkal rétegeltebb. Bruce Willis pszichológuskaraktere ugyanis olyan belső utazáson rángatja keresztül a nézőt, melyben a Haley Joel Osment által alakított, 9 éves kisfiút terrorizáló, rémisztő szellemek sokkal inkább csak statiszták, a fókusz pedig lassacskán áthelyeződik a főhős kőkemény, drámai tragédiájára. Ebben pedig Willis is kiveszi a részét, aki élete egyik legjobb alakítását nyújtja egy olyan filmben, melynek csattanóját mindenki át akarja élni többedjére is, mint az látható.

Romlott Bruce Willis állapota?

M. Night Shyamalan és Bruce Willis a Hatodik érzék után még három alkalommal dolgoztak közösen. Ráadásul a művek pedig szorosan összefüggtek, hiszen A Sebezhetetlen, a Széttörve, valamint az Üveg a Shyamalan által kreált kis univerzumban foglaltak helyet.

A rendező és a színész viszont már sajnos aligha fognak újra együtt munkálkodni bármin is, hiszen Bruce Willis betegsége már semmilyen szintű forgatást sem tesz lehetővé, ahogy azt az akciósztár utolsó filmje is szomorúan illusztrálja.

A frontotemporális demenciával küzdő egykori John McClane sajnos már évek óta a nyilvánosságtól elszigetelve él, és családján, valamint ápolóján kívül csak ritkán látja bárki is. Legutóbb épp utóbbi kíséretében kapták lencsevégre, a felvételen pedig az látszik, hogy Willisnek már az egyszerű séta is nehezére esik.