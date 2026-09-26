Olyan sorozat érkezik Netflixre, ami mintha csak a Yellowstone és a Bridgerton szerelemgyermeke lenne

Noha idén ősszel számtalan izgalmas széria érkezett streamingre, hiszen befutott az Úriemberek, illetve a Gengsztervilág 2. évada is, illetve a Szörnyeteg is bekopogott ismét az ajtónkon, ezúttal Lizzie Borden képében. Ám nem kizárt, hogy ezek közül mindent simán le fog körözni a Florence Pugh főszereplésével október 1-én debütáló Édentől keletre, mely mindent magáénak tudhat, amitől ma népszerű egy tévéműsor.

John Steinbeck azonos című regényét már nem először dolgozzák fel, 1955-ben például a vásznon is megelevenedtek a legendás amerikai író hősei, többek között Julie Harris és James Dean megformálásában. A sor azonban most a Marvel-filmek üdvöskéjén, a következő James Bond-lányként is emlegetett Florence Pugh-n van, aki egy kissé újragondolt adaptációban lesz a vadnyugati romantika főhősnője.

A Florence Pugh-filmek és sorozatok következő darabja, az Édentől keletre lehet a színésznő legújabb nagy dobása (Fotó: IMDb)

A történet a 19. századi kaliforniai Salinas-völgyben játszódik, és két család, Traskék és a Hamiltonék sorsán keresztül a bibliai Káin és Ábel történetét játssza újra generációkon át. A sorozat a jó és a gonosz harcát, a bűnt, a megbocsátást, valamint azt kutatja, hogy az előző generációk traumái és döntései hogyan öröklődnek át a következőkre. Az eddig megjelent kedvcsinálók képsorai alapján pedig határozottan A Bridgerton család, valamint a Yellowstone, vagyis inkább annak előzménysorozatai, az 1883 vagy 1923 juthat az eszünkbe. Így az imént említett szériáknak a szerelmesei egyaránt új kedvencre lelhetnek majd az Édentől keletre című műsorban.