Olyan sorozat érkezik Netflixre, ami mintha csak a Yellowstone és a Bridgerton szerelemgyermeke lenne

Ha a 2010-es és 2020-as évek legjobb sorozatainak felsorolásába kezdenénk, nem nőne szakállunk mire kilyukadnánk a többek között Kevin Costner nevével fémjelzett Yellowstone szériáig. Azonban a cowboykaland mellett szintén elsők között sejlene fel a Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító, A Bridgerton család is, hiszen annak habos-babos ruhakölteményei és szerelmi szálai már évek óta ragasztják képernyő elé a nézőközönséget. A Netflix pedig most azon töri a fejét, hogy meghagyja ezt az angol arisztokrata stílust és kölcsönöz némileg a SkyShowtime sikerszériájának hangulatából mellé, hogy megalkossa a kettő világsikerű műsor tökéletes ötvözetét. És a végeredményt pár nap múlva már láthatjuk is!
Az ősz sorozatát a Netflix szállítja 2026-ban?
Noha idén ősszel számtalan izgalmas széria érkezett streamingre, hiszen befutott az Úriemberek, illetve a Gengsztervilág 2. évada is, illetve a Szörnyeteg is bekopogott ismét az ajtónkon, ezúttal Lizzie Borden képében. Ám nem kizárt, hogy ezek közül mindent simán le fog körözni a Florence Pugh főszereplésével október 1-én debütáló Édentől keletre, mely mindent magáénak tudhat, amitől ma népszerű egy tévéműsor.
John Steinbeck azonos című regényét már nem először dolgozzák fel, 1955-ben például a vásznon is megelevenedtek a legendás amerikai író hősei, többek között Julie Harris és James Dean megformálásában. A sor azonban most a Marvel-filmek üdvöskéjén, a következő James Bond-lányként is emlegetett Florence Pugh-n van, aki egy kissé újragondolt adaptációban lesz a vadnyugati romantika főhősnője.
A történet a 19. századi kaliforniai Salinas-völgyben játszódik, és két család, Traskék és a Hamiltonék sorsán keresztül a bibliai Káin és Ábel történetét játssza újra generációkon át. A sorozat a jó és a gonosz harcát, a bűnt, a megbocsátást, valamint azt kutatja, hogy az előző generációk traumái és döntései hogyan öröklődnek át a következőkre. Az eddig megjelent kedvcsinálók képsorai alapján pedig határozottan A Bridgerton család, valamint a Yellowstone, vagyis inkább annak előzménysorozatai, az 1883 vagy 1923 juthat az eszünkbe. Így az imént említett szériáknak a szerelmesei egyaránt új kedvencre lelhetnek majd az Édentől keletre című műsorban.
Az Édentől keletre című minisorozat összesen hét epizóddal érkezik 2026. október 1-én a Netflix kínálatába, a sorozat előzetesét pedig ide kattintva tudod megtekinteni: