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Netflix

Véget ért a Netflix sikersorozatának forgatása: már csak eddig kell várnunk Emily visszatérésére

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Kevés hölgy szerelemsztoriját követték ekkora figyelemmel a streamingtörténelemben. Emilynek viszont mindenki drukkol, hogy végre megtalálja a boldogságot. Talán majd hatodik nekifutásra ez össze is jön, és már nem is kell olyan sokat várni a Netflixezőknek, hogy ez kiderüljön.
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NetflixEmily PárizsbanLily Collins

Talán nem túlzás azt állítani, hogy 2020-ban, mikor a világ épp a feje tetejére állt, a Netflix a lehető legjobbkor állt elő története egyik legnagyobb dobásával. Az Emily Párizsban ugyanis az elmúlt évek egyik legnépszerűbb és legsikeresebb szerelmes szériájává nőtte ki magát. Tudniillik az elbűvölő Lily Collins által alakított főhősnő a romantika olykor reménytelennek tűnő rengetegében történő kalandozása már öt fejezeten keresztül tapasztja képernyő elé a nézőket, akik epekedve várják, hogy végre megtudhassák, vajon tényleg Gabriel karjaiban lel-e rá az örök boldogságra mindenki Emilyje.

Az Emily Párizsban 6. évada hamarosan a Netflixen
Emily hamarosan visszatér Netflixre, a sorozat 6. évadának forgatása ugyanis épp nemrég ért véget (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Karácsonyi ajándék lesz a Netflixtől az Emily Párizsban 6. évada!

Olyan cliffhangerrel ért véget az Emily Párizsban 5. évada, hogy azt még maga Sylvester Stallone is megirigyelné. Miután Marcellóval külön utakon folytatták, Emily kapott egy váratlan invitációt az exétől, Gabrieltől, hogy csatlakozzon hozzá Hellászban, hátha a forró, mediterrán levegőtől újra lángra kap közöttük a szunnyadó szikra.

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A Netflix-sorozatok állandó közönsége tavaly december óta vár tűkön ülve a folytatásra, és most végre az is kiderült, meddig tart még számukra ez a kellemetlen állapot. A vörös streamingóriás ugyanis épp a napokban jelentette be, véget ért az Emily Párizsban 6. évadának forgatása, és a Netflix további izgalmas információkkal is ellátta az erre szomjazó közönséget.

Egy új ambíciókkal és romantikával teli korszakba lépve Emily olyan sorsfordító döntésekkel találja szemben magát, amelyek próbára teszik, mihez és kihez marad végső soron hű. Ám amikor váratlan karrierbeli konfliktusok és átalakuló kapcsolatok arra kényszerítik, hogy újragondolja, valójában hol van a jövője, egy utolsó döntést kell meghoznia a karrierje, a szíve és a Párizsban felépített élete között

– olvasható a Netflix közleményében.

Az EMily Párizsban karácsonykor érkezik a Netflixre
Az Emily Párizsban 6. évada 2026-os karácsonyi ajándék lesz a nézők számára a Netflixtől (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

A hatodik fejezetre ráadásul igazi sztárparádé várható, hiszen a főhősnőt alakító Lily Collins mellett Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gourey (Luc), Minnie Driver (Princess Janes) és a Nicót megtestesítő Paul Forman is mind-mind visszatérnek a hatodik, egyben utolsó évadra!

A lényegi kérdés viszont a végére maradt: Mégis meddig kell még várni az Emily Párizsban fináléjára? A Netflix idén is a fa alá szánja ajándékként az aktuális kalandot, így tehát a 6. évad premiere december 24-ére várható a vörös streamingszolgáltató platformján!

 

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