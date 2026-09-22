Véget ért a Netflix sikersorozatának forgatása: már csak eddig kell várnunk Emily visszatérésére

Talán nem túlzás azt állítani, hogy 2020-ban, mikor a világ épp a feje tetejére állt, a Netflix a lehető legjobbkor állt elő története egyik legnagyobb dobásával. Az Emily Párizsban ugyanis az elmúlt évek egyik legnépszerűbb és legsikeresebb szerelmes szériájává nőtte ki magát. Tudniillik az elbűvölő Lily Collins által alakított főhősnő a romantika olykor reménytelennek tűnő rengetegében történő kalandozása már öt fejezeten keresztül tapasztja képernyő elé a nézőket, akik epekedve várják, hogy végre megtudhassák, vajon tényleg Gabriel karjaiban lel-e rá az örök boldogságra mindenki Emilyje.

Emily hamarosan visszatér Netflixre, a sorozat 6. évadának forgatása ugyanis épp nemrég ért véget (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Karácsonyi ajándék lesz a Netflixtől az Emily Párizsban 6. évada!

Olyan cliffhangerrel ért véget az Emily Párizsban 5. évada, hogy azt még maga Sylvester Stallone is megirigyelné. Miután Marcellóval külön utakon folytatták, Emily kapott egy váratlan invitációt az exétől, Gabrieltől, hogy csatlakozzon hozzá Hellászban, hátha a forró, mediterrán levegőtől újra lángra kap közöttük a szunnyadó szikra.