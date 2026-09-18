Mr. T dokumentumfilmje hasít a Netflixen: rá sem lehet ismerni A szupercsapat megöregedett sztárjára

Kevés sorozatot tudnánk mondani, mely jobban tudná jellemezni a ’80-as évek báját, mint A szupercsapat. Az akcióra mindig éhes közönség összes vágyát négy éven keresztül maximálisan kielégítő sorozat tagjai közül mindenkinek megvolt a maga kedvence. És vajon ki lehetett a legtöbb nagyérdemű legnagyobb hányadának favoritja? Természetesen a borbélyától mindig extrém frizurát igénylő Mr. T által megformált Rosszfiú. A ma már életének 74. évében járó színész a korszak egy igazi ikonja volt, nem is csoda, hogy életét most a Netflix is szerette volna megfilmesíteni, de őszintén szólva, ha nem lenne odaírva, kiről is szól a mozi, aligha tudnánk magunktól.
A Netflix filmet készített Mr. T-ről, de ez épp Mr. T-nek nem tetszik
Nem is olyan rég robbant egy nem mindennapi botrány Hollywoodban, mikor az egykori tévés műsorvezető, Chris Hansen perrel fenyegette meg a róla Robert Pattinson főszereplésével hamarosan mozikba kerülő Primetime-ot készítő A24 stúdiót. Most pedig itt az újabb precedens.
Mr. T és a Netflix között is komoly perpatvar van kialakulóban.
Az Első kézből: Mr. T címre keresztelt dokumentumfilm A szupercsapat és a Rocky III. sztárjának életútját járja, már amennyire egy életutat végig lehet járni mindössze 48 perc alatt. A Mr. T-filmek és sorozatok szerelmesei mellett magának a központi szereplőnek sem tetszett a végeredmény, aki ugyan végig együttműködött a Netflix-szel, de az eredménnyel egyáltalán nincs kibékülve.
Mindenki, így maga Mr. T is azt érzi, túl sok mindent hagytak ki, és olyan témákra helyezték a hangsúlyt a készítők, melyekre nem kellett volna. A dokumentumfilm szerinte tévesen festi azt a képet róla, hogy Hollywood lemondott volna róla, úgy véli, ez pont fordítva történt és a vörös streamingóriás csak a mára már szinte teljesen felismerhetetlenné öregedő akciósztár nevét próbálta bemocskolni.
Ez a dokumentumfilm teljesen kiakasztott, mert rengeteg dologra nem tért ki. Mikor először láttam, azt mondtam: »Ez meg mi a fene?«. Ez egy rakás szemét. Felemeltek, hogy aztán megalázzanak
– mondta a The Guardiannek a csalódott Mr. T.
Az Első kézből: Mr. T 2026. szeptember 8-án került fel a Netflix-filmek kínálatába. A botrányos doku előzetesét itt tudjátok megtekinteni: