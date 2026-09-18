Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Netflix

Mr. T dokumentumfilmje hasít a Netflixen: rá sem lehet ismerni A szupercsapat megöregedett sztárjára

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
1983 és 1987 között csakis kizárólag egy csapatot ismert az egész világ. Ez pedig nem más volt, mint a többek között Mr. T neve által fémjelzett A szupercsapat, melynek imént megnevezett tagjáról most a Netflix készített egy dokumentumfilmet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NetflixA szupercsapat (film)sorozat

Kevés sorozatot tudnánk mondani, mely jobban tudná jellemezni a ’80-as évek báját, mint A szupercsapat. Az akcióra mindig éhes közönség összes vágyát négy éven keresztül maximálisan kielégítő sorozat tagjai közül mindenkinek megvolt a maga kedvence. És vajon ki lehetett a legtöbb nagyérdemű legnagyobb hányadának favoritja? Természetesen a borbélyától mindig extrém frizurát igénylő Mr. T által megformált Rosszfiú. A ma már életének 74. évében járó színész a korszak egy igazi ikonja volt, nem is csoda, hogy életét most a Netflix is szerette volna megfilmesíteni, de őszintén szólva, ha nem lenne odaírva, kiről is szól a mozi, aligha tudnánk magunktól.

Mr. T, a Netflix filmjének főszereplője.
A szupercsapat szereplői közül messze Mr. T volt a legnépszerűbb, így nem véletlen, hogy őt pécézte ki magának a Netflix (Fotó: Snap)

A Netflix filmet készített Mr. T-ről, de ez épp Mr. T-nek nem tetszik

Nem is olyan rég robbant egy nem mindennapi botrány Hollywoodban, mikor az egykori tévés műsorvezető, Chris Hansen perrel fenyegette meg a róla Robert Pattinson főszereplésével hamarosan mozikba kerülő Primetime-ot készítő A24 stúdiót. Most pedig itt az újabb precedens.

Mr. T és a Netflix között is komoly perpatvar van kialakulóban.

Negyvenéves titkot árult el Sylvester Stallone a Rocky 3-ról
Erre a napra vártak a Netflix-nézők: Magyar sorozatgyilkossal jön a népszerű horrorszéria 4. évada!
Csalódottak lehetnek a rajongók: két évad után eltörölték a Netflix sorozatát

Az Első kézből: Mr. T címre keresztelt dokumentumfilm A szupercsapat és a Rocky III. sztárjának életútját járja, már amennyire egy életutat végig lehet járni mindössze 48 perc alatt. A Mr. T-filmek és sorozatok szerelmesei mellett magának a központi szereplőnek sem tetszett a végeredmény, aki ugyan végig együttműködött a Netflix-szel, de az eredménnyel egyáltalán nincs kibékülve.

Mr. T 2026-ban már nem olyan, mint ahogy a rajongók megismerték.
Mr. T 2026-ra szinte teljesen felismerhetetlen lett (Fotó: mpi04/MediaPunch)

Mindenki, így maga Mr. T is azt érzi, túl sok mindent hagytak ki, és olyan témákra helyezték a hangsúlyt a készítők, melyekre nem kellett volna. A dokumentumfilm szerinte tévesen festi azt a képet róla, hogy Hollywood lemondott volna róla, úgy véli, ez pont fordítva történt és a vörös streamingóriás csak a mára már szinte teljesen felismerhetetlenné öregedő akciósztár nevét próbálta bemocskolni.

Ez a dokumentumfilm teljesen kiakasztott, mert rengeteg dologra nem tért ki. Mikor először láttam, azt mondtam: »Ez meg mi a fene?«. Ez egy rakás szemét. Felemeltek, hogy aztán megalázzanak

– mondta a The Guardiannek a csalódott Mr. T.

Az Első kézből: Mr. T 2026. szeptember 8-án került fel a Netflix-filmek kínálatába. A botrányos doku előzetesét itt tudjátok megtekinteni:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!