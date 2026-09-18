Mr. T dokumentumfilmje hasít a Netflixen: rá sem lehet ismerni A szupercsapat megöregedett sztárjára

Kevés sorozatot tudnánk mondani, mely jobban tudná jellemezni a ’80-as évek báját, mint A szupercsapat. Az akcióra mindig éhes közönség összes vágyát négy éven keresztül maximálisan kielégítő sorozat tagjai közül mindenkinek megvolt a maga kedvence. És vajon ki lehetett a legtöbb nagyérdemű legnagyobb hányadának favoritja? Természetesen a borbélyától mindig extrém frizurát igénylő Mr. T által megformált Rosszfiú. A ma már életének 74. évében járó színész a korszak egy igazi ikonja volt, nem is csoda, hogy életét most a Netflix is szerette volna megfilmesíteni, de őszintén szólva, ha nem lenne odaírva, kiről is szól a mozi, aligha tudnánk magunktól.

A szupercsapat szereplői közül messze Mr. T volt a legnépszerűbb, így nem véletlen, hogy őt pécézte ki magának a Netflix (Fotó: Snap)

A Netflix filmet készített Mr. T-ről, de ez épp Mr. T-nek nem tetszik

Nem is olyan rég robbant egy nem mindennapi botrány Hollywoodban, mikor az egykori tévés műsorvezető, Chris Hansen perrel fenyegette meg a róla Robert Pattinson főszereplésével hamarosan mozikba kerülő Primetime-ot készítő A24 stúdiót. Most pedig itt az újabb precedens.