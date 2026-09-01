Robert De Niro 83 évesen sem fél senkitől: most épp egy sorozatgyilkos nyomába ered

De miről is szól a film? A cselekmény középpontjában egy kisfiú eltűnése áll, akit feltételezhetően egy olyan rém, a Suttogó ragadhatott el, akiről azt hitték, már hosszú évek óta a rácsok mögött pihen. A nyomozásba egy ponton egy idős exnyomozó (Robert De Niro) is becsatlakozik, akit fia keresett fel, hogy tegyék félre régi nézeteltéréseiket, és együttes erővel keressék meg az eltűnt pöttöm családtagot.

Végre valami nézhetőt hozott a Netflix

Kiszámíthatósága, valamint annak ellenére, hogy „ezt mintha láttam volna már valahol” ízt hagy sokszor a nézők szájában, A Suttogó végre egy egész jól összerakott munka a Netflix részéről. Nem fog a thrillerek legjobbjai között bevonulni a műfaj történelemkönyveibe, de atmoszférájában mégis sikerrel igyekszik felvenni a versenyt a zsáner nagyjaival. Egy biztos: ezekre a borongós, kora őszi napokra tökéletes választás, mely egy egészen merész csattanóval is meglepi a közönséget a „vége” felirat felbukkanása előtt.

A Netflix jelenlegi legnézettebb filmje a klasszikus thrillereket idézi (Fotó: IMDb)

Ráadásul nem csak Robert De Niro az egyetlen csillag A Suttogó névsorában. Az aggódó édesapa szerepében a Különválás és a Hatalmas kis hazugságok jófiúja, Adam Scott látható, de felbukkan A törvény nevében című sorozatból ismerős Michelle Monaghan is, valamint Hollywood egyik legnagyobb gigásza, egy korábbi Batman is felbukkan egy kisebb, de annál fontosabb szerepben. Persze nem akarjuk lelőni a poént...