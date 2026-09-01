Robert De Niro 83 évesen sem fél senkitől: most épp egy sorozatgyilkos nyomába ered

Az elmúlt évben a Robert De Niro-filmek nem kecsegtettek túl sok jóval sajnos. A 83 éves hollywoodi legenda mostanság nem kényeztette el rajongóit, hiszen sem a kettős gengszterszerepet megkövetelő The Alto Knights, de a Jamie Foxx-szal közösen készített akció B-filmje, az Ólomkatona sem lett egyike azoknak a műveknek, amik miatt az álomgyár halhatatlanjai között emlegetjük Mr. De Nirót. A Keresztapa II, a Casino és a Nagymenők sztárja viszont idén úgy határozott, visszatér legutóbbi sikere helyszínére, és milyen jól döntött. A múltkor ugyanis a Netflixen bemutatott Nulladik nap című minisorozatban láthattuk tündökölni Robert De Nirót, aki ezúttal egy hajmeresztő thrillerrel jelentkezett a vörös streamingóriáson.
Robert De Niro, a Netflix új nyomozókirálya
Az olyan nézhetetlenséget súroló baklövések, mint a Tiltott vágy vagy Az utolsó ház után a népszerű streamingszolgáltató nem bízta a véletlenre, és Alex North nagy sikerű regényét, A Suttogót vette alapul új projektjéhez, melyhez nem kis sztárbrigádot rittyentett össze.
De miről is szól a film? A cselekmény középpontjában egy kisfiú eltűnése áll, akit feltételezhetően egy olyan rém, a Suttogó ragadhatott el, akiről azt hitték, már hosszú évek óta a rácsok mögött pihen. A nyomozásba egy ponton egy idős exnyomozó (Robert De Niro) is becsatlakozik, akit fia keresett fel, hogy tegyék félre régi nézeteltéréseiket, és együttes erővel keressék meg az eltűnt pöttöm családtagot.
Végre valami nézhetőt hozott a Netflix
Kiszámíthatósága, valamint annak ellenére, hogy „ezt mintha láttam volna már valahol” ízt hagy sokszor a nézők szájában, A Suttogó végre egy egész jól összerakott munka a Netflix részéről. Nem fog a thrillerek legjobbjai között bevonulni a műfaj történelemkönyveibe, de atmoszférájában mégis sikerrel igyekszik felvenni a versenyt a zsáner nagyjaival. Egy biztos: ezekre a borongós, kora őszi napokra tökéletes választás, mely egy egészen merész csattanóval is meglepi a közönséget a „vége” felirat felbukkanása előtt.
Ráadásul nem csak Robert De Niro az egyetlen csillag A Suttogó névsorában. Az aggódó édesapa szerepében a Különválás és a Hatalmas kis hazugságok jófiúja, Adam Scott látható, de felbukkan A törvény nevében című sorozatból ismerős Michelle Monaghan is, valamint Hollywood egyik legnagyobb gigásza, egy korábbi Batman is felbukkan egy kisebb, de annál fontosabb szerepben. Persze nem akarjuk lelőni a poént...
A hamarosan egy újabb Apádra ütök-epizóddal is jelentkező Robert De Niro A Suttógó című Netflix-mozija 2026. augusztus 28-án debütált a streamingplatform kínálatában. A film előzetesét ide kattintva tudod megtekinteni: