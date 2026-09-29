Máris lekerült a nézettségi lista éléről a Szörnyeteg: ez a Netflix-sorozat taszította le a trónról

Ekkorát csalódtak volna a Netflix-sorozatok szerelmesei? Közel egy évig vártak a streaminszolgáltató nézői a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori megjelenésére, mely szeptember 17-i premierdátumát követően rögtön a nézettségi lista élén találta magát, ám amilyen gyorsan a csúcsra ért, gyorsan le is hullott onnan. A Szörnyeteg 4. évadával több szempontból sem volt kibékülve a közönség, a magyarországi publikumnak pedig egy okból különösen fájó volt Ryan Murphy rémmeséjének aktuális fejezete, így talán nem is olyan meglepő, hogy trónfosztás történt a toplistán. Az viszont talán már egy fokkal váratlanabb fordulat, hogy milyen széria került a Szörnyeteg helyére…

A legnézettebb Netflix-sorozatok listájának éléről egy spanyol krimiszéria taszította le a Szörnyeteget (Fotó: IMDb)

A Netflix Sherlock Holmes-koppintására kattint mindenki

Nem is olyan rég történt, hogy Sherlock Holmes kishúga, a Millie Bobby Brown által alakított Enola Holmes már harmadjára is ellátogatott a Netflix-filmek kínálatába. A legendás detektív történeteinek szerelmeseit azonban lógva hagyták, egészen eddig: a streamingre ugyanis most megérkezett a spanyol Sherlock Holmes!