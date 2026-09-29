Máris lekerült a nézettségi lista éléről a Szörnyeteg: ez a Netflix-sorozat taszította le a trónról

Ekkorát csalódtak volna a Netflix-sorozatok szerelmesei? Közel egy évig vártak a streaminszolgáltató nézői a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori megjelenésére, mely szeptember 17-i premierdátumát követően rögtön a nézettségi lista élén találta magát, ám amilyen gyorsan a csúcsra ért, gyorsan le is hullott onnan. A Szörnyeteg 4. évadával több szempontból sem volt kibékülve a közönség, a magyarországi publikumnak pedig egy okból különösen fájó volt Ryan Murphy rémmeséjének aktuális fejezete, így talán nem is olyan meglepő, hogy trónfosztás történt a toplistán. Az viszont talán már egy fokkal váratlanabb fordulat, hogy milyen széria került a Szörnyeteg helyére…
A Netflix Sherlock Holmes-koppintására kattint mindenki
Nem is olyan rég történt, hogy Sherlock Holmes kishúga, a Millie Bobby Brown által alakított Enola Holmes már harmadjára is ellátogatott a Netflix-filmek kínálatába. A legendás detektív történeteinek szerelmeseit azonban lógva hagyták, egészen eddig: a streamingre ugyanis most megérkezett a spanyol Sherlock Holmes!
Az utolsó eset címre keresztelt, mindössze ötrészes minisorozat tudniillik Sir Arthur Conan Doyle azonos című, 1893-ban megjelent novellája előtt tiszteleg. A spanyol széria nem közvetlen adaptációja az ikonikus alapműnek. Az 1959-ben játszódó sztori egy öreg színészről szól, aki egy Mallorca melletti szigeten rekedt, ahol egy rejtélyes öngyilkosság történt. A helyszínen mindenki gyanús, így főhősünk, ki egykor magát Sherlock Holmest játszotta a vásznon, feleleveníti régi filmszerepét és nem mindennapi rutinját felhasználva próbálja felgöngyölíteni az ügyet.
Robert Downey Jr. nyomozónak áll még valaha?
Ha pedig már ilyen különös módon bővült a Sherlock Holmes-filmek és sorozatok száma, jogosan merül fel a kérdés, mi lehet a franchise jövője.
Jelenleg semmi sincs kőbe vésve, így az Enola Holmes 4. epizódjáról sem tudni, hogy valaha elkészül-e. De a Netflixen és a SkyShowtime-on egyaránt, az Úriemberek, valamint a Gengsztervilág című szériákkal nagyot alkotó Guy Ritchie-féle Sherlock Holmes-filmekkel kapcsolatban is kérdéses, hogy egyszer tényleg trilógiává bővülnek-e. Robert Downey Jr. és Jude Law tehát egyelőre még nem rohannak, hogy magukra öltsék Sherlock és Watson ikonikus kabátjait. De addig is ott van még az idén debütált, szintén Guy Ritchie nevéhez köthető Az ifjú Sherlock, melynek már javában készül a 2. évada.