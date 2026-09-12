Csalódottak lehetnek a rajongók: két évad után eltörölték a Netflix sorozatát

A Ransom Canyon így tehát mindössze a 2. évada után végleg véget ért. A hír biztosan megrázta volna a rajongókat, ha igazából lett volna ilyenje a show-nak. A műsort ugyanis már szinte első epizódjától kezdve egy olcsó Yellowstone-utánzatnak csúfolták a netezők, akik most a Netflix-sorozatok egy másik darabját is alaposan ízekre szedik.

Talán Josh Duhamel is a Ransom Canony 2. évadának nézőit keresi (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Díszes társasághoz csatlakozik a Ransom Canyon

Mint említettük, a Netflix már többször bizonyította kegyetlenségét, és a streamingszolgáltatót az sem érdekelte, ha éppen egy világsztár volt az adott sorozat főhőse, lendült a „kasza”.

Arnold Schwarzenegger Fubar című akciószériája például hiába ért véget cliffhangerrel, a közönség számára örökre titok marad, mi lehetett volna a show vége.

Ahogy már az sem fog kiderülni, hogyan folytatódott volna Jeff Goldblum görög istenekről szóló drámája, a Kaos, de a századfordulós utazós sci-fi, az 1899 is jócskán idő előtt siklott ki a streaming kiszámíthatatlan vágányán.