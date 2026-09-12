Csalódottak lehetnek a rajongók: két évad után eltörölték a Netflix sorozatát

Miután a 2010-es évek végén a streamingen vált ismét menővé a modern western a SkyShowtime-on futó Yellowstone-sorozatnak köszönhetően, mások is ráébredtek arra, hogy érdemes lenne felülni erre a vadnyugat-hullámra. Ezért 2025-ben a Netflix is útjára indította a maga cowboykalandját Ransom Canyon címmel, mely idén már a második fejezetével jelentkezett a vörös streamingóriás platformján. Ám amíg az első évad még csak-csak csalogatta a nézőket a képernyő elé, addig a folytatás történelmi mélypontokat súrolt.
Megint lecsapott a Netflix-átok
Egy biztos, nem a Netflix lesz a könyörületesség illusztrációja a szótárban. A népszerű streamingszolgáltató ugyanis egyáltalán nem nézte jó szemmel, hogy Minka Kelly, Josh Duhamel, Lizzy Greene és Marianly Tejada finoman szólva sem hozták azokat a számokat, amiket a Netflix várt volna tőlük.
A Ransom Canyon így tehát mindössze a 2. évada után végleg véget ért. A hír biztosan megrázta volna a rajongókat, ha igazából lett volna ilyenje a show-nak. A műsort ugyanis már szinte első epizódjától kezdve egy olcsó Yellowstone-utánzatnak csúfolták a netezők, akik most a Netflix-sorozatok egy másik darabját is alaposan ízekre szedik.
Díszes társasághoz csatlakozik a Ransom Canyon
Mint említettük, a Netflix már többször bizonyította kegyetlenségét, és a streamingszolgáltatót az sem érdekelte, ha éppen egy világsztár volt az adott sorozat főhőse, lendült a „kasza”.
Arnold Schwarzenegger Fubar című akciószériája például hiába ért véget cliffhangerrel, a közönség számára örökre titok marad, mi lehetett volna a show vége.
Ahogy már az sem fog kiderülni, hogyan folytatódott volna Jeff Goldblum görög istenekről szóló drámája, a Kaos, de a századfordulós utazós sci-fi, az 1899 is jócskán idő előtt siklott ki a streaming kiszámíthatatlan vágányán.