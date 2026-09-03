Tényleg csak ennyit érnek a Netflix sztárjai? Kiderült, mennyit keresnek A szépség ára szereplői

Amíg a gyerekeket az iskolapadban, addig A szépség ára (Beauty in Black) rajongóit a tévé előtt lehet fellelni mostanság. Előbbieknek ugyanis véget ért a nyári szünet és becsengettek, utóbbiakat pedig idén ősszel már harmadjára örvendeztetett meg a Netflix egy újabb drámai felvonással. Az viszont ne tévesszen meg senkit, hogy Tyler Perry szériája már sokadik alkalommal tapasztja képernyő elé nézők millióit, a sok nullát a szereplők a bankszámlájukon még nagyítóval sem igazán találják.
Ennyit keresnek A szépség ára sztárjai
Az anyagiak még sose voltak ilyen piszkosak. A szépség árát ugyanis alig fizeti meg alkalmazott színészeinek a Netflix, de mutatjuk is inkább, mennyi az annyi, ki mennyit tehetett zsebre a sorozat 3. évadát követően:
- Julian Horton, azaz Roy alig 15 ezer dollárt, tehát kevesebb mint 5 millió forintot keres egy epizóddal
- A jövedelmi lajtorján egy fokkal feljebb lépve Steve G. Norfleet Charles-át találjuk, aki 20 ezer dollárt tehet zsebre epizódonként, azaz a teljes szezonban 160 ezer dollárral, mintegy 50 millió forinttal lesz gazdagabb
- A képzeletbeli honoráriumdobogó harmadik fokán a Kimmie-t alakító Taylor Polidore Williams áll, akinek 22 500 dollárt utal a Robert De Nirónak is munkát adó Netflix minden epizód után, amivel 180 ezer dollárral (57 millió forint) vallhatja magát gazdagabban az aktuális évad végére
- A csúcsok csúcsa alatt eggyel Crystle Stewart „púposkodik”, aki Mallory szerepét 28 ezer dollár/epizódért cserébe vállalta el. Tehát 9 millió forintot kap részenként, az egész évad alatt pedig 225 ezer dollárt, mintegy 70 millió forintot kaszál
- A lista élén Charles Malik Whitfieldet találjuk. A szépség ára Jules-ára lehet féltékeny a többi szereplő, hiszen ő 30 ezer dollárt kapott alsó hangon minden rész után, amivel összesen 240 ezer dollár, azaz több mint 76 millió forint ütötte a markát.
Sztárgázsi helyett Netflixes minimálbér
Természetesen ezek az összegek egy átlag amerikai vagy magyar polgár fizetéséhez mérten továbbra is ugyancsak magasnak számítanak. Azonban, ha úgy közelítjük meg a dolgot, hogy a nézettségi listákat vezető más Netflix-sorozatok sztárjai mennyit tehetnek zsebre általában, ahhoz képest merőben alacsony bérért tartanak görbetükröt a szépségiparnak Tyler Perry színészei.
Csak hasonlításképpen a Stranger Things főszereplőinek alapbére 850 ezer dollár/epizóddal kezdődtek az elmúlt évadban, azaz például Maya Hawke vagy a Nancyt alakító Natalia Dyer egyetlen résszel több mint háromszor annyit kerestek, mint A szépség ára főszereplője az egész harmadik évaddal.
Ráadásul a már a negyedik felvonására készülő drámaszéria szereplőinek fizetése alig változott az évek alatt, pedig minél tovább él egy műsor, és minél nagyobb sikereket ér el a platformon, a Netflix annál gálánsabb szokott lenni a csekkek kitöltése alkalmával. A szépség ára szereplőinek lehet, hogy egy jobb ügynök után kellene nézniük, hogy a következő fejezetre már ne a streaming-minimálbérért kelljen drámázniuk.