Tényleg csak ennyit érnek a Netflix sztárjai? Kiderült, mennyit keresnek A szépség ára szereplői

Amíg a gyerekeket az iskolapadban, addig A szépség ára (Beauty in Black) rajongóit a tévé előtt lehet fellelni mostanság. Előbbieknek ugyanis véget ért a nyári szünet és becsengettek, utóbbiakat pedig idén ősszel már harmadjára örvendeztetett meg a Netflix egy újabb drámai felvonással. Az viszont ne tévesszen meg senkit, hogy Tyler Perry szériája már sokadik alkalommal tapasztja képernyő elé nézők millióit, a sok nullát a szereplők a bankszámlájukon még nagyítóval sem igazán találják.

A szépség ára 3. évada nem hozott háromszor annyi fizetést a Netflixtől (Fotó: IMDb)

Ennyit keresnek A szépség ára sztárjai

Az anyagiak még sose voltak ilyen piszkosak. A szépség árát ugyanis alig fizeti meg alkalmazott színészeinek a Netflix, de mutatjuk is inkább, mennyi az annyi, ki mennyit tehetett zsebre a sorozat 3. évadát követően: