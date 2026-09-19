Ez a sorozatgyilkos annyira könyörtelen, hogy még a Netflix Szörnyeteg sorozata is elhatárolódik tőle

2026 szeptemberében már negyedjére hozza el hamarabb a halloweeni hangulatot a vörös streamingóriás. A Netflixre ebben az évben Jeffrey Dahmer, a Menendez fivérek, valamint Ed Gein után ezúttal a sorozat történetében először egy női főszereplő, Lizzie Borden látogatott el, akinek sztorijától minden nézőnek égnek áll a haja. A széria már sokadjára tapasztja képernyő elé a nézőket, emiatt ugyancsak meglepő lenne, ha a 4. évad a show fináléját jelentené, és a rajongók már most azon agyalnak, kiről szólhat majd a következő fejezet.
Ők lehetnek a Netflix szörnyetegjelöltjei
Lizzie Borden sztorija egészen az 1800-as évek végére kalauzolja vissza a közönséget, amivel eddig a lehető legmesszebbre utazott vissza az időben a műsor. Azonban nem kizárt, hogy az új évad ezzel szemben a lehető legaktuálisabb lesz.
- Az egyik szörnyetegjelölt a pletykák szerint ugyanis nem más mint Luigi Mangione, aki 2024-ben hosszasan sztalkolta (azaz zaklatta), majd hidegvérrel, egy New York-i nyílt utcán ölte meg egy egészségbiztosító cég vezérigazgatóját, Brian Thompsont. Tettét a biztosítási rendszerrel szembeni aggályaival, illetve hátfájdalmával indokolta, 2026 augusztusában pedig bűnösnek vallotta magát.
- Ámde van egy még esélyesebb aspiráns is a Szörnyeteg 5. évadának főszerepére. Ő pedig egy jóval ismertebb bűnelkövető, név szerint Richard Ramirez. A „Night Stalkernek” avagy „Éjszakai Vadásznak” nevezett sorozatgyilkos 1984 és 1985 között nem kevesebb mint 13 gyilkosságot követett el, cselekedetei hátterében pedig sátánista hite állt, melyet egy pillanatig sem tagadott meg. Áldozatok terén nem válogatott, Los Angeles és San Francisco környékén, házakba az éj leple alatt beosonva gyilkolt meg férfiakat, nőket, de még gyermekeket is.
Róla biztosan nem fog szólni a Szörnyeteg 5. évada
Amikor az Egyesült Államok, vagy talán inkább az egész világ kriminológiájának történetét tanulmányozzuk, aligha találunk elvetemültebb, hidegvérűbb és kegyetlenebb sorozatgyilkost Ted Bundynál.
Az amerikai lakosságot, különösen a hölgyeket 1974 és 1978 között teljes rettegésben tartó bűnöző nevéhez legalább 30 esetben tapadt vér, és máig az egyik leghírhedtebb hullagyáros hírében áll, pedig már lassan negyven éve, hogy villamosszékben végezte.
Miután még mindig érezhető nyoma van a popkultúrában, a rajongók joggal követelték őt a szériába, ám ezt maga az egyik alkotó, Ryan Murphy vétózta meg, aki szerint Bundy még ehhez a sorozathoz is túl kegyetlen.
Amikor megnézed ezeket a bűncselekményeket, milyen témák rajzolódnak ki bennük? Egész egyszerűen nem vetnek fel semmilyen kérdést a társadalomról
– mondta Murphy.
A Szörnyeteg 4. évada szeptember 17-én debütált a Netflix-sorozatok kínálatában, és az aktuális szezon mind a nyolc epizódja elérhető már a streamingszolgáltató kínálatában.