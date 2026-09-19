Ez a sorozatgyilkos annyira könyörtelen, hogy még a Netflix Szörnyeteg sorozata is elhatárolódik tőle

2026 szeptemberében már negyedjére hozza el hamarabb a halloweeni hangulatot a vörös streamingóriás. A Netflixre ebben az évben Jeffrey Dahmer, a Menendez fivérek, valamint Ed Gein után ezúttal a sorozat történetében először egy női főszereplő, Lizzie Borden látogatott el, akinek sztorijától minden nézőnek égnek áll a haja. A széria már sokadjára tapasztja képernyő elé a nézőket, emiatt ugyancsak meglepő lenne, ha a 4. évad a show fináléját jelentené, és a rajongók már most azon agyalnak, kiről szólhat majd a következő fejezet.

A legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élén található a Szörnyeteg 4. évada, így nem lenne meglepő, ha hamarosan érkezne a folytatás (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Ők lehetnek a Netflix szörnyetegjelöltjei

Lizzie Borden sztorija egészen az 1800-as évek végére kalauzolja vissza a közönséget, amivel eddig a lehető legmesszebbre utazott vissza az időben a műsor. Azonban nem kizárt, hogy az új évad ezzel szemben a lehető legaktuálisabb lesz.