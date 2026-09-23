„Ezt fájt hallgatni, ennél még a Google fordító is jobb!” – kiakadtak a nézők a Szörnyeteg magyar jelenetei miatt

Három a magyar igazság… és egy a ráadás. Ahogy a híres közmondás is tartja. Ám, ez a ráadás, azaz a legnézettebb Netflix-sorozatok élére törő Szörnyeteg 4. évada épp a magyar közönség torkán nem akar sehogy sem lecsúszni, pedig a vártnál sokkal többet szerepelnek kis hazánk szereplői ebben a gigantikus szériában.
Vérzik a magyar nézők füle a Szörnyeteg egyes jelenetei hallatán
Pontosan miről is van szó? Azok kedvéért, akik még nem látták a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztorit, elmondjuk, hogy a sorozat aktuális évadában fel-felbukkan Báthory Erzsébet, azaz a XVI-XVII. században élt grófnő, kinek állítólagos rémtettei egyfajta ihletként szolgáltak Lizzie Borden számára.
A véreskezű erdélyi előkelőség, valamint még néhány más, magyarnyelvű karakter pedig több jelenetben is felbukkan, viszont ebben a honi közönségnek semmi köszönete sincs, miután a szereplők a magyar publikum számára érthetetlen módon beszélik a nyelvünket, a fogalmazás, a hanghordozás, valamint a kiejtés is idegen és magyartalan, mi több kritikán aluli sok esetben.
Nemtetszésüknek hangot is adtak a Netflix-nézők, egy közel 20 ezer kedvelést begyűjtő TikTok-videó (melyben Báthory áldozatait hallhatjuk magyarul beszélni) alatt sorra érkeztek a kommentek:
Ezt fájt hallgatni. Ennél még az is jobb lett volna, ha a Google fordító olvassa fel helyettük a szöveget. Nem hiszem el, hogy nem tudtak volna magyar színészeket felfogadni ezekre a szerepekre
– írja az egyik csalódott magyar néző, míg egy másik megjegyzi: „Legalább ötször kellett visszahallgatnom, mire megértettem, miről beszélnek. Bár a Chicago-t ezt sem tudta alulmúlni…”
Utóbbi hozzászóló egyébként egy elég régi sebet tépett fel a nézők lelkében, hiszen utána többen is megjegyezték, hogy talán Ekaterin Chtchelkanova Chicago-ban hallható magyar dalolása volt a legrosszabb magyar beszéd, amit hollywoodi produkcióban hallhattak, de Sylvester Stallone röpke magyar dialógusa sem sikerült a legérthetőbbre az Ö.K.Ö.L. című 1978-as drámájában.
Még hat szörnyeteget tartogat a Netflix
Visszatérve a vörös streamingszolgáltató jelenlegi legfelkapottabb sorozatára, a Szörnyeteg 4. évada korántsem az utolsó lesz, legalábbis, ha ez csak az alkotókon múlik.
Ian Brennan, a széria társalkotója ugyanis a napokban adott egy interjút a The Hollywood Reporternek, melyben elárulta, a másik kreátorral, Ryan Murphyvel összesen 10 évaddal terveznek. Ami azt jelenti, hogy még további hat szezonon keresztül folytatódhat az öldöklés és a vérfürdő a Netflixen. Azt illetően pedig, hogy ki lehet a Szörnyeteg 5. évadának központi szereplője, már gőzerővel zajlanak a rajongói találgatások.
Az persze egy másik dolog, hogy a Netflix döntéshozói mit vélnek ezzel a grandiózus elképzeléssel kapcsolatban. Könnyen lehet, hogy mint sok más széria esetében, itt is „kasza” lesz a vége. Tekintve, hogy a show általános megítélése évadról évadra romlik, és ma már eleve ritkaságszámba megy a streamingnek ezen a tájékán, ha egy műsor terjedelme nemhogy öt, hanem kettő vagy három fejezet fölé duzzad.