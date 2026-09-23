„Ezt fájt hallgatni, ennél még a Google fordító is jobb!” – kiakadtak a nézők a Szörnyeteg magyar jelenetei miatt

Három a magyar igazság… és egy a ráadás. Ahogy a híres közmondás is tartja. Ám, ez a ráadás, azaz a legnézettebb Netflix-sorozatok élére törő Szörnyeteg 4. évada épp a magyar közönség torkán nem akar sehogy sem lecsúszni, pedig a vártnál sokkal többet szerepelnek kis hazánk szereplői ebben a gigantikus szériában.

Lizzie Borden példaképe magyarul szólal meg a Netflix sikersorozatának új évadában (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Vérzik a magyar nézők füle a Szörnyeteg egyes jelenetei hallatán

Pontosan miről is van szó? Azok kedvéért, akik még nem látták a Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztorit, elmondjuk, hogy a sorozat aktuális évadában fel-felbukkan Báthory Erzsébet, azaz a XVI-XVII. században élt grófnő, kinek állítólagos rémtettei egyfajta ihletként szolgáltak Lizzie Borden számára.