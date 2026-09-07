Mindenki az Úriemberekre kíváncsi: ekkor érkezhet a Netflix sikersorozatának 3. évada

Öt évvel azután, hogy a mozikban landolt Matthew McConaughey, Colin Farrell és Charlie Hunnam főszereplésével a Guy Ritchie-filmek legutóbbi, ékesen csillogó darabja, az Úriemberek, a brit rendezőzseni Netflixre költöztette népszerű gengsztereit, és tv-műsort csinált a filmből. Az Úriemberek sorozat viszont már csak címében, no meg persze hangulatában követte az eredeti művet, olyan új arcokat a franchise-ba invitálva mint Theo James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones vagy Giancarlo Esposito. A széria 2024-ben az év dobása volt streamingen, így nem csoda, hogy mindenki tárt karokkal várta vissza kedvenc rosszfiúit idén, az Úriemberek 2. évada pedig nem is okozott csalódást. Méghozzá olyannyira nem, hogy a harmadik fejezet is már javában készül, és már azt is erősen lehet sejteni, mikor kerül fel a streamingóriás kínálatába.
Már jövőre visszatérnek Guy Ritchie gengszterei?
Az Úriemberek 3. évadának sorsa villámgyorsan eldőlt, mivel a sikerszéria következő szezonja már az aktuális felvonás premierje előtt be lett rendelve.
A sorozat folytatásáról Eddie Hornimant, azaz Theo Jamest kérdezték egy interjúban, aki elárulta, hogy már idén vagy legkésőbb jövő év elején neki is látnak a forgatási munkálatnak:
Igen, nagyon közel van már, mert szerintem azzal is tisztában vagyunk, hogy manapság egyik néző sem akar hatalmas kihagyásokat. Az első és a második évad között elég hosszú szünet volt, és nem akarunk még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Ez azért alakult így, mert egyesek eleinte ráértek, aztán már nem
– mondta a The Hollywood Reporternek James.
A sorozat főhőse nem ferdített a valóságon egy cseppet sem. Az Úriemberek első és második évada között ugyanis két és fél év telt el, aminek az volt az oka, hogy a forgatás több mint egy évet, egészen pontosan 15 hónapot csúszott. Ha pedig most ezzel a kényszerű késleltetéssel ezúttal nem kell számolni az alkotóknak, akkor a várakozási időt meg lehet felezni, így tehát az Úriemberek 3. évada akár már 2027 decemberében érkezhet a Netflix-nézők számára a karácsonyfa alá.
Három évad után sem ér véget az Úriemberek? A Netflix még vétózhat
Három Guy Ritchie igazsága, és egy a ráadás? Az 57 esztendős direktor ugyanis még nem akar elköszönni szeretett szériájától a harmadik fejezetet követően sem, és szeretné, ha a jövendőbeli James Bond és társai története tovább folytatódna:
Egy harmadik évad szinte elkerülhetetlennek tűnt, és alig várom, hogy még tovább feszegessük a határokat
– vallott sejtelmesen az Úriemberek 4. évadáról szóló reményeiről Ritchie.
A Netflix viszont nem épp arról híres, hogy hosszúra engedné nyújtani sorozatait, még akkor sem, ha olyan gigászi nevek vezetik azokat, mint például Arnold Schwarzenegger. A hírhedt „Netflix-kasza” már számtalan szériára csapott le, többségében egy vagy két évad után, hiába ért véget cliffhangerrel az adott műsor. Az Úriemberek viszont abban a szerencsés helyzetben találta magát, hogy már a harmadik felvonása forog lassacskán, és amennyiben majd az is jó muzsikál a közönségnél, csak akkor lehet szó egy újabb szezonról.