Mindenki az Úriemberekre kíváncsi: ekkor érkezhet a Netflix sikersorozatának 3. évada

Öt évvel azután, hogy a mozikban landolt Matthew McConaughey, Colin Farrell és Charlie Hunnam főszereplésével a Guy Ritchie-filmek legutóbbi, ékesen csillogó darabja, az Úriemberek, a brit rendezőzseni Netflixre költöztette népszerű gengsztereit, és tv-műsort csinált a filmből. Az Úriemberek sorozat viszont már csak címében, no meg persze hangulatában követte az eredeti művet, olyan új arcokat a franchise-ba invitálva mint Theo James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones vagy Giancarlo Esposito. A széria 2024-ben az év dobása volt streamingen, így nem csoda, hogy mindenki tárt karokkal várta vissza kedvenc rosszfiúit idén, az Úriemberek 2. évada pedig nem is okozott csalódást. Méghozzá olyannyira nem, hogy a harmadik fejezet is már javában készül, és már azt is erősen lehet sejteni, mikor kerül fel a streamingóriás kínálatába.

Az Úriemberek napok óta a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élén áll (Fotó: IMDb)

Már jövőre visszatérnek Guy Ritchie gengszterei?

Az Úriemberek 3. évadának sorsa villámgyorsan eldőlt, mivel a sikerszéria következő szezonja már az aktuális felvonás premierje előtt be lett rendelve.