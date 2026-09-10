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Netflix

„A legrosszabb alakítás, amit valaha láttam!” – Ízekre szedik a Netflix szépfiúját a kommentelők

6 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Úgy tűnik, még a legjobb sorozatoknak is van egy gyenge pontja. A rajongók pedig most a Netflixet letaroló Úriemberek 2. évadának is megtalálták az Achilles-sarkát, mely nem egy lyuk a forgatókönyvben, hanem egy félresikerült casting, ami miatt a sorozat most nevetség tárgyává vált.
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NetflixMichele MorroneÚriembereksorozat

Aligha lehet szavakba önteni azt a szintű várakozást, ami az Úriemberek 2. évadát előzte meg. Guy Ritchie sikerszériája két és fél év után tért vissza a vörös streamingszolgáltatóra, Theo James, Kaya Scodlerio, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito és társaik pedig úgy képernyő elé ragasztották a nézőket, hogy az Úriemberek napok óta vezeti a legnézettebb Netflix-sorozatok rangsorát. Azonban hiába a megannyi izgalom, melyet az aktuális szezon magával hozott a nappalinkba, a nézők szemét valami, vagyis pontosabban valaki mégis úgy szúrta, hogy attól képtelenek voltak elvonatkoztatni. Ez a bizonyos személy pedig nem más volt, mint napjaink egyik legfelkapottabb sármőre: Michele Morrone.

Michele Morrone, a Netflix sztárja
Michele Morrone 365 nap című sorozata után most a Netflix topsorozatában próbált szerencsét (Fotó: Ian West/PA Wire)

A Netflix szívtipróján röhög a fél internet

Új év, új arcok. Guy Ritchie döntése mögött, miszerint kell némi vérfrissítés és nem árt, ha a főhőst alakító lehetséges James Bond-jelölt mellé beteszünk még egy férfiút, kinek arcát angyalok faragták, ott van ráció. A választás pedig Michele Morronéra esett, kit a magyar közönség is jól ismer, hiszen egy ismert energiaital-vállalat reklámarca, illetve állítólag Horváth Csengével is összeszűrte a levet korábban.

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A választás viszont visszafelé sült el, hiszen Morrone láttán a közönségnek nem a nyála, hanem sokkal inkább a könnye kezdett patakokban ömleni, miután a 35 éves olasz színész olyan nevetségesen rossz alakítást nyújt, hogy rekeszizom nem marad megdolgozatlanul, valamint szem sem marad szárazon.

Még talán a Michele Morrone-filmek és sorozatok legnagyobb szerelmesei sem tudják faarccal végignézni, amint kedvencük az Úriemberek 2. évadában olasz gengsztert alakít, de úgy, hogy az már megannyi paródiavideónak is ihletként szolgált.

@nicol4s_de_castro The Gentleman🧐 #365days #365dni #netflix #massimotorricelli #michelemorrone ♬ som original - nicol4s_de_castro

Elnézést kérek egész Olaszország nevében! Ilyen rossz színészi alakítást én még életemben nem láttam. Hogy a fenébe kap még egyáltalán szerepeket ez az ember?!

– teszi fel a kérdést az egyik kommentelő, míg egy másik meg is válaszolta a költői kérdést: „Csak kihasználja, hogy helyes. Ennyi a titka!”

Michele Morrone, az úriemberek sztárja.
Michele Morrone Úriemberek 2. évadában nyújtott teljesítményéért kapott reakciókat nem teszi zsebre (Fotó: IMDb)

Michele Morrone a vásznon tér vissza hamarosan

Egy másik hozzászólásban egy rajongó megjegyezte: „Michelle Morrone akkor volt egyedül vállalható, mikor a The Housemaid: A téboly otthonában nem szólt egy szót sem, és csak drámaian nézett ki az ablakon.”

Nos, lehet, maga Morrone is tudja, hogy neki ez a néma thrillerszerep hazai pálya volt, ezért nemsokára visszatér Kirsten Dunst, valamint a szintúgy megosztó színésznek számító Sydney Sweeney mellé, a jövőre érkező folytatásban, a The Housemaid’s Secretben.

 

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