„A legrosszabb alakítás, amit valaha láttam!” – Ízekre szedik a Netflix szépfiúját a kommentelők

Aligha lehet szavakba önteni azt a szintű várakozást, ami az Úriemberek 2. évadát előzte meg. Guy Ritchie sikerszériája két és fél év után tért vissza a vörös streamingszolgáltatóra, Theo James, Kaya Scodlerio, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito és társaik pedig úgy képernyő elé ragasztották a nézőket, hogy az Úriemberek napok óta vezeti a legnézettebb Netflix-sorozatok rangsorát. Azonban hiába a megannyi izgalom, melyet az aktuális szezon magával hozott a nappalinkba, a nézők szemét valami, vagyis pontosabban valaki mégis úgy szúrta, hogy attól képtelenek voltak elvonatkoztatni. Ez a bizonyos személy pedig nem más volt, mint napjaink egyik legfelkapottabb sármőre: Michele Morrone.

Michele Morrone 365 nap című sorozata után most a Netflix topsorozatában próbált szerencsét (Fotó: Ian West/PA Wire)

A Netflix szívtipróján röhög a fél internet

Új év, új arcok. Guy Ritchie döntése mögött, miszerint kell némi vérfrissítés és nem árt, ha a főhőst alakító lehetséges James Bond-jelölt mellé beteszünk még egy férfiút, kinek arcát angyalok faragták, ott van ráció. A választás pedig Michele Morronéra esett, kit a magyar közönség is jól ismer, hiszen egy ismert energiaital-vállalat reklámarca, illetve állítólag Horváth Csengével is összeszűrte a levet korábban.