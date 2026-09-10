„A legrosszabb alakítás, amit valaha láttam!” – Ízekre szedik a Netflix szépfiúját a kommentelők

Aligha lehet szavakba önteni azt a szintű várakozást, ami az Úriemberek 2. évadát előzte meg. Guy Ritchie sikerszériája két és fél év után tért vissza a vörös streamingszolgáltatóra, Theo James, Kaya Scodlerio, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito és társaik pedig úgy képernyő elé ragasztották a nézőket, hogy az Úriemberek napok óta vezeti a legnézettebb Netflix-sorozatok rangsorát. Azonban hiába a megannyi izgalom, melyet az aktuális szezon magával hozott a nappalinkba, a nézők szemét valami, vagyis pontosabban valaki mégis úgy szúrta, hogy attól képtelenek voltak elvonatkoztatni. Ez a bizonyos személy pedig nem más volt, mint napjaink egyik legfelkapottabb sármőre: Michele Morrone.
A Netflix szívtipróján röhög a fél internet
Új év, új arcok. Guy Ritchie döntése mögött, miszerint kell némi vérfrissítés és nem árt, ha a főhőst alakító lehetséges James Bond-jelölt mellé beteszünk még egy férfiút, kinek arcát angyalok faragták, ott van ráció. A választás pedig Michele Morronéra esett, kit a magyar közönség is jól ismer, hiszen egy ismert energiaital-vállalat reklámarca, illetve állítólag Horváth Csengével is összeszűrte a levet korábban.
A választás viszont visszafelé sült el, hiszen Morrone láttán a közönségnek nem a nyála, hanem sokkal inkább a könnye kezdett patakokban ömleni, miután a 35 éves olasz színész olyan nevetségesen rossz alakítást nyújt, hogy rekeszizom nem marad megdolgozatlanul, valamint szem sem marad szárazon.
Még talán a Michele Morrone-filmek és sorozatok legnagyobb szerelmesei sem tudják faarccal végignézni, amint kedvencük az Úriemberek 2. évadában olasz gengsztert alakít, de úgy, hogy az már megannyi paródiavideónak is ihletként szolgált.
Elnézést kérek egész Olaszország nevében! Ilyen rossz színészi alakítást én még életemben nem láttam. Hogy a fenébe kap még egyáltalán szerepeket ez az ember?!
– teszi fel a kérdést az egyik kommentelő, míg egy másik meg is válaszolta a költői kérdést: „Csak kihasználja, hogy helyes. Ennyi a titka!”
Michele Morrone a vásznon tér vissza hamarosan
Egy másik hozzászólásban egy rajongó megjegyezte: „Michelle Morrone akkor volt egyedül vállalható, mikor a The Housemaid: A téboly otthonában nem szólt egy szót sem, és csak drámaian nézett ki az ablakon.”
Nos, lehet, maga Morrone is tudja, hogy neki ez a néma thrillerszerep hazai pálya volt, ezért nemsokára visszatér Kirsten Dunst, valamint a szintúgy megosztó színésznek számító Sydney Sweeney mellé, a jövőre érkező folytatásban, a The Housemaid’s Secretben.