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galéria

Pamela Anderson smink nélkül is felperzselte a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegét – Galéria

13 perce
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Ismét sztárok gyülekezőhelyévé vált a lagúnák városa. A Velencei Filmfesztivál idén is mágnesként vonzza Hollywood csillagait, akik rendre egymásra licitálnak, hogy kinek a látványától villan fel a legtöbb vaku a vörös szőnyegen haladva. Ezt a versenyt idén valószínűleg Pamela Anderson nyerte.
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galériaVelencei FilmfesztiválPamela Anderson

Az Adriai-tenger partján lévő történelmi város lakói már megszokhatták, hogy minden szeptemberben az átlagosnál is több sztár látogat el hozzájuk. Ennek pedig nem más az apropója, minthogy ebben a hónapban rendezik meg minden évben a Velencei Nemzetközi Filmfesztivált, idén immár a 83. alkalommal. Ahogy pedig azt a publikum megszokhatta, ilyenkor nemcsak a díjaké, hanem a fényűzésé, a csillogása, no meg a habos-babos ruhakölteményeké a főszerep. A Velencei Filmfesztivál vörös szőnyege pedig egy olyan terep, ahonnan nehéz kitűnni, de valakinek minden esztendőben sikerül: idén Pamela Anderson volt az.

Pamela Anderson a velencei filmfeztiválon
Pamela Anderson 2026-ban is csúcsformában érkezett meg a Velencei Filmfesztiválra (Fotó: Tiziano Da Silva / Bestimage / 00768585)

Pamela Anderson smink nélkül igázta le Velencét

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Amíg mindenki más feltehetően órákat töltött a különféle makeup-szakemberek székében, hogy minél extravagánsabb sminkmesterművel az orcájukon vonulhassanak a paparazzók végeláthatatlan vakuvermébe, addig Pamela Anderson befűzte a fiatalságnak az oktatófilmet arról, hogyan is kell természetes szépséggel hódítani.

Pamela Anderson, a Place to be sztárja
A Pamela Anderson-filmek legújabb darabját, a Place to Be-t az 59 éves színésznő egy narancssárga dresszben köszöntötte Velencében (Fotó: Mickael Chavet)

A Baywatch C.J. Parkere ugyanis sorozatbéli vetélytársával, a manapság lábképek eladásából élő Erika Eleniakkal ellentétben azzal tudott a figyelem középpontjába kerülni, hogy 59 esztendősen képes magát adni, és ezért imádják az emberek. A Velencei Filmfesztiválra egy narancssárga dresszben libbent be, ráadásul anélkül, hogy egy percet is töltött volna a sminkasztalnál ülve. Anderon az utóbbi években többször is nyilvánosan kijelentette, abszolút a természetesség híve, és nem ez az első alkalom, hogy smink nélkül vonult a kamerák elé. A színésznő vad múltját úgy tűnik, teljesen hátrahagyta. Egykor még botránykeltő szexvideók keringtek róla neten, ma pedig már virágültető és kertgondozó TikTok-kontenttel keni kenyérre rajongóit:

@pamelaanderson

Good morning from the garden, TikTok… 🤍

♬ original sound - Pamela Anderson

Magyar rendező dirigálta Pamela Andersont

Pamela Anderson ráadásul nem ok nélkül kereste fel Velence festői városát. A szőke ciklon tudniillik egy évvel azt követően, hogy Liam Neeson oldalán sokadik alkalommal mutatta meg humoros énjét a Csupasz pisztoly-remake-ben, egy jóval drámaibb oldalát fedi fel idén. Ráadásul tezi ezt egy magyar rendező, Mundruczó Kornél új filmjében, a Place To Be-ben, melyet a Velencei Filmfesztiválon prezentálnak a publikumnak.

A filmben ráadásul nemcsak Anderson kisasszony, hanem több más hollywoodi sztár is tiszteletét teszi, például Taika Waititi vagy az Oscar-díjas Ellen Burstyn.

Ugyan a hétvégén abszolút Pamela Anderson lopta el a showt a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegén, akadtak még más ékesen ragyogó csillagok is a lagúnák felett. Galériánkban a hétvégi legjobb szettjeit szedtük össze:

 

 

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