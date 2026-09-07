Pamela Anderson smink nélkül is felperzselte a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegét – Galéria

Amíg mindenki más feltehetően órákat töltött a különféle makeup-szakemberek székében, hogy minél extravagánsabb sminkmesterművel az orcájukon vonulhassanak a paparazzók végeláthatatlan vakuvermébe, addig Pamela Anderson befűzte a fiatalságnak az oktatófilmet arról, hogyan is kell természetes szépséggel hódítani.

A Pamela Anderson-filmek legújabb darabját, a Place to Be-t az 59 éves színésznő egy narancssárga dresszben köszöntötte Velencében (Fotó: Mickael Chavet)

A Baywatch C.J. Parkere ugyanis sorozatbéli vetélytársával, a manapság lábképek eladásából élő Erika Eleniakkal ellentétben azzal tudott a figyelem középpontjába kerülni, hogy 59 esztendősen képes magát adni, és ezért imádják az emberek. A Velencei Filmfesztiválra egy narancssárga dresszben libbent be, ráadásul anélkül, hogy egy percet is töltött volna a sminkasztalnál ülve. Anderon az utóbbi években többször is nyilvánosan kijelentette, abszolút a természetesség híve, és nem ez az első alkalom, hogy smink nélkül vonult a kamerák elé. A színésznő vad múltját úgy tűnik, teljesen hátrahagyta. Egykor még botránykeltő szexvideók keringtek róla neten, ma pedig már virágültető és kertgondozó TikTok-kontenttel keni kenyérre rajongóit:

Magyar rendező dirigálta Pamela Andersont

Pamela Anderson ráadásul nem ok nélkül kereste fel Velence festői városát. A szőke ciklon tudniillik egy évvel azt követően, hogy Liam Neeson oldalán sokadik alkalommal mutatta meg humoros énjét a Csupasz pisztoly-remake-ben, egy jóval drámaibb oldalát fedi fel idén. Ráadásul tezi ezt egy magyar rendező, Mundruczó Kornél új filmjében, a Place To Be-ben, melyet a Velencei Filmfesztiválon prezentálnak a publikumnak.