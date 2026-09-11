Újabb sikersztori a Velencei Filmfesztiválról: magyar rendező oldalán pózolt Pamela Anderson – Galéria

Noha Mundruczó Kornél már megtapasztalhatta, milyen hollywoodi A-listás színészeket dirigálni, hiszen a Pieces of a Woman című művében a Transformers-filmek főszereplője, Shia LaBeouf, valamint a Fantasztikus 4-es, illetve a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése szépsége, Vanessa Kirby játszottak együtt, a Place to Be esetében szintet lépett.

A Place to Be szereplőgárdája a film premierjén a Velencei Filmfesztiválon (Fotó: Rocco Spaziani/Spaziani)

Az idős hölgy és egy középkorú férfi váratlan barátságáról szóló road movie főszereplői ugyanis az Oscar-díjas Ellen Burstyn, valamint a színészként és rendezőként is egyaránt aktív Taika Waititi, akikhez a tavalyi Csupasz pisztoly-remake-ben még a humoros oldalát megvillantó Pamela Anderson is csatlakozott. A rendező, valamint színészei büszkén pózoltak együtt a kamerák előtt a Velencei Filmfesztiválon, a mosolygásra pedig megvolt az okuk: a közönség és a kritika egyaránt dicsérte a végeredményt, külön kiemelve a 93 éves Ellen Burstyn játékát, mely a nem túl acélos forgatókönyvet tudta élettel megtölteni.

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