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Velencei Filmfesztivál

Újabb sikersztori a Velencei Filmfesztiválról: magyar rendező oldalán pózolt Pamela Anderson – Galéria

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Ezért a magyar rendezőért kapkodnak most a hollywoodi sztárok. Mundruczó Kornél karrierje eddigi legnagyobb dobását mutathatta be a Velencei Filmfesztiválon, melynek premierjén Pamela Anderson, Ellen Burstyn és Taika Waititi is felbukkant.
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Velencei FilmfesztiválPamela AndersonpremierMundruczó Kornél

Elképesztő sikertörténetnek lehettek szemtanúi azok a magyar érdeklődők, akik az Adriai-tenger partján megrendezett 83. Velencei Filmfesztiválon jártak. Itt mutatták be ugyanis a Fehér isten, a Jupiter holdja, valamint a Pieces of a Woman rendezőjének új filmjét. Mundruczó Kornél Place to Be címre keresztelt drámájának vörös szőnyeges premierjét ráadásul a mozi szereplői is egytől egyig megtisztelték: így fordulhatott elő, hogy egy magyar direktor olyan csillagokkal ragyoghatott együtt Velence kék égboltja alatt, mint Pamela Anderson.

Pamela Anderson, Mundruczó Kornél és a Place to be szereplői.
A Pamela Anderson-filmek legújabb darabját egy magyar direktor, Mundruczó Kornél rendezte (Fotó: Alberto Terenghi)

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Noha Mundruczó Kornél már megtapasztalhatta, milyen hollywoodi A-listás színészeket dirigálni, hiszen a Pieces of a Woman című művében a Transformers-filmek főszereplője, Shia LaBeouf, valamint a Fantasztikus 4-es, illetve a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése szépsége, Vanessa Kirby játszottak együtt, a Place to Be esetében szintet lépett.

A Place to Be szereplőgárdája a film premierjén a Velencei Filmfesztiválon.
A Place to Be szereplőgárdája a film premierjén a Velencei Filmfesztiválon (Fotó: Rocco Spaziani/Spaziani)

Az idős hölgy és egy középkorú férfi váratlan barátságáról szóló road movie főszereplői ugyanis az Oscar-díjas Ellen Burstyn, valamint a színészként és rendezőként is egyaránt aktív Taika Waititi, akikhez a tavalyi Csupasz pisztoly-remake-ben még a humoros oldalát megvillantó Pamela Anderson is csatlakozott. A rendező, valamint színészei büszkén pózoltak együtt a kamerák előtt a Velencei Filmfesztiválon, a mosolygásra pedig megvolt az okuk: a közönség és a kritika egyaránt dicsérte a végeredményt, külön kiemelve a 93 éves Ellen Burstyn játékát, mely a nem túl acélos forgatókönyvet tudta élettel megtölteni.

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A magyar sikertörténet mellett a divat szerelmeseinek is bőven tartogatott érdekességeket a lagúnák városában megtartott mozidömping. A Velencei Filmfesztivál legdögösebb szettjeit tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Velencei Filmfesztivál, VelenceiFilmfesztivál
Galéria: A legvadabb szettek a Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegén
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