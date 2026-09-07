Ezeket a balfék zsernyákokat mindenki szerette: így néznek ki a Rendőrakadémia szereplői manapság

Kevés vígjátéksorozat mondhatja el magáról, hogy nem kevesebb mint hét filmen keresztül volt képes ugyanazzal a recepttel szórakoztatni a közönséget, a Rendőrakadémia viszont pontosan ezt tette. A neveletlen újoncokból álló csapat, a lehetetlen kiképzések és az abszurd helyzetek a nyolcvanas és kilencvenes évek egyik legnépszerűbb filmes vígjátékává tették a franchise-t. A szereplők közül többen igazi sztárrá váltak, másoknak azonban egészen máshová vezetett az útja, miután kilépett a híres akadémia kapuin. De vajon mi lett Mahoneyval, Hightowerrel, Tackleberryvel és a többiekkel? A cikkünkben található galériánkban megmutatjuk, hogyan festenek ma a Rendőrakadémia egykori kadétjai és oktatói, és azt is, hogyan alakult a színészek pályája azóta.
Sokan nincsenek már köztünk a Rendőrakadémia sztárjai közül
Mielőtt viszot még teljesen fejest ugranánk a nosztalgiába, és megnéznénk, hogyan néztek ki a Rendőrakadémia szereplői akkor, illetve miként festenek napjainkban, meg kell állnunk egy szomorú szóra.
A több mint négy évtizede elstartolt fakabátfabrikáló színészbrigádjából ugyanis már többen az égi akadémiákra járnak. Az arcán mindig széles mosolyt virító Moses Hightower, azaz Bubba Smith például már 15 esztendeje, hogy elhunyt, de a legrégebbi távozó nem ő volt, hanem a Eugene Tackleberry bőrébe bújó David Graf, aki 2001-ben halt meg. A bolondos Eric Lassard parancsnokot alakító George Gaynest pedig éppen kereken tíz évvel ezelőtt, 2016-ban vesztettük el, mikor a színész egy híján száz esztendős volt. Legutóbb öt évvel ezelőtt, 2021-ben érte a pótolhatatlan veszteség a franchise szerelmeseit, mikor is a Hooksot megformáló Marion Ramsey hunyta le örökre szemeit, 73 éves korában.
A Rendőrakadémia-filmek szereplői közül szerencsére még akadnak páran, akik élnek és virulnak, mi több, jó néhány közülük színészként is aktív. Galériánkban megmutatjuk, mennyit változtak kedvenceink az évtizedek során: