Ezeket a balfék zsernyákokat mindenki szerette: így néznek ki a Rendőrakadémia szereplői manapság

Kevés vígjátéksorozat mondhatja el magáról, hogy nem kevesebb mint hét filmen keresztül volt képes ugyanazzal a recepttel szórakoztatni a közönséget, a Rendőrakadémia viszont pontosan ezt tette. A neveletlen újoncokból álló csapat, a lehetetlen kiképzések és az abszurd helyzetek a nyolcvanas és kilencvenes évek egyik legnépszerűbb filmes vígjátékává tették a franchise-t. A szereplők közül többen igazi sztárrá váltak, másoknak azonban egészen máshová vezetett az útja, miután kilépett a híres akadémia kapuin. De vajon mi lett Mahoneyval, Hightowerrel, Tackleberryvel és a többiekkel? A cikkünkben található galériánkban megmutatjuk, hogyan festenek ma a Rendőrakadémia egykori kadétjai és oktatói, és azt is, hogyan alakult a színészek pályája azóta.

Az 1984-ben elstartoló Rendőrakadémia szereposztása egészen zseniális volt (Fotó: WARNER BROTHERS)

Sokan nincsenek már köztünk a Rendőrakadémia sztárjai közül

Mielőtt viszot még teljesen fejest ugranánk a nosztalgiába, és megnéznénk, hogyan néztek ki a Rendőrakadémia szereplői akkor, illetve miként festenek napjainkban, meg kell állnunk egy szomorú szóra.