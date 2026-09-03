„Nem elég férfias” – Ridley Scott alaposan beletörölte a lábát a hollywoodi szívtipróba

Hol vannak már azok az idők, mikor Ridley Scottot azért emlegette mindenki, mert neki köszönhettük az Alient, a Szárnyas fejvadászt, illetve a Gladiátort is. Napjainkban viszont már többnyire csak kellemetlenkedő és öntelt megnyilvánulásai, valamint méretes bukói miatt kerül a középpontba. Legutóbbi rendezése, a Kutya csillagkép joggal pályázik például 2026 legrosszabb filmje címére, miközben a folyamatosan nosztalgiázó és önfényező Scott arról beszél, hogy ő mennyire kiváló rendező, és milyen remek műveket köszönhetünk neki. Ha pedig valaki a baklövéseit emlegeti, akkor előhúzza az áldozatkártyát, és ujjal mutogat másokra: ezúttal Paul Mescal volt célpontja.

A Ridley Scott-filmek egyik frissebb darabjának számító Gladiátor 2 bukása a rendező szerint a képen látható fiatalember, Paul Mescal hibája (Fotó: Doug Peters/Doug Peters)

Ridley Scott szerint Paul Mescal „nem elég férfias”

2024 történelmi esztendő, ugyanis ebben az évben jelent meg minden idők talán legfölöslegesebb folytatása, a közel negyed évszázaddal az első fejezet után megjelent Gladiátor II.