„Nem elég férfias” – Ridley Scott alaposan beletörölte a lábát a hollywoodi szívtipróba

Hol vannak már azok az idők, mikor Ridley Scottot azért emlegette mindenki, mert neki köszönhettük az Alient, a Szárnyas fejvadászt, illetve a Gladiátort is. Napjainkban viszont már többnyire csak kellemetlenkedő és öntelt megnyilvánulásai, valamint méretes bukói miatt kerül a középpontba. Legutóbbi rendezése, a Kutya csillagkép joggal pályázik például 2026 legrosszabb filmje címére, miközben a folyamatosan nosztalgiázó és önfényező Scott arról beszél, hogy ő mennyire kiváló rendező, és milyen remek műveket köszönhetünk neki. Ha pedig valaki a baklövéseit emlegeti, akkor előhúzza az áldozatkártyát, és ujjal mutogat másokra: ezúttal Paul Mescal volt célpontja.
Ridley Scott szerint Paul Mescal „nem elég férfias”
2024 történelmi esztendő, ugyanis ebben az évben jelent meg minden idők talán legfölöslegesebb folytatása, a közel negyed évszázaddal az első fejezet után megjelent Gladiátor II.
A magát megint alaposan kipattintó Russell Crowe főszereplésével 2000-ben bemutatott szandálos-kardos történelmi dráma folytatása konkrétan semmit nem adott a közönségnek a mozijegy áráért, pusztán egy nosztalgiaélményt, hiszen konkrétan ugyanazt a történetet mesélte el még egyszer. A kritikusok nem is különösebben szívlelték, de a kasszáknál is éppen csak termelt egy kis profitot. Hiába fejtették ki kismilliószor mind az ítészek, mind a rajongók is, mi lehetett a baj a Gladiátor II-vel, Ridley Scott egészen sajátos magyarázata volt erre, melyet egy hollywoodi informátor szivárogtatott ki.
A rendezőlegenda úgy véli, fejétől bűzlött a hal, azaz a főszereplő, Paul Mescal volt a hibás, aki egész egyszerűen „nem volt elég férfias” a filmhez, ez okozta azt, hogy a produkció a kardjába dőljön.
Nincs itt semmi látnivaló? Ridley Scott mindent tagad!
A színész és a rendező kapcsolata állítólag annyira meg is romlott a film után, hogy habár Ridley Scott Paul Mescallal a főszerepben képzelte el következő filmjét, az idén augusztusban bemutatott Kutya csillagképet, azonban erről a Gladiátor II. csúfos kudarca után letett. Más kérdés, hogy az imént említett posztapokaliptikus túlélő túra plakátfiújának az Eufória szívtipróját, Jacob Elordit választották végül, akit szintén nem szoktak Hollywood legférfiasabb férfiúi között emlegetni.
Ridley Scott az állításokat és az őt ért vádakat természetesen tagadja:
Ridley szereti Pault, és nagyon izgatott volt, hogy újra együtt dolgozhat vele a Kutya csillagkép című filmen, miután olyan nagyszerűen sikerült az együttműködésük a Gladiátor II-ben. Sajnos Paul egy másik filmhez kapcsolódó próbaidőszaka végül nem tette lehetővé, hogy elvállalja Ridley filmjét
– nyilatkozta Scott nevében egy képviselője.
Az említett film, vagy pontosabban filmek, amik miatt Paul Mescal nem tudta vállalni a Kutya csillagképet egyébként a négy Beatles-mozi, melyeket már most gőzerővel forgat Harris Dickinson, Joseph Quinn és Barry Keoghan társaságában, és amelyben Mescal nem mást fog alakítani mint Paul McCartneyt.