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Robert Pattinson

Robert Pattinsont beperli az a műsorvezető, akit eljátszott? Ezek a sztárok gyűlölték a róluk szóló mozikat

21 perce
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Hamarosan hazánkban is bemutatásra kerül az Alkonyat sztárjának új filmje. A Primetime című alkotást a kritikusok kifejezetten szeretik, Robert Pattinson alakítását pedig különösen dicsérik. Csak egy bibi van, éppen annak nem tetszik az életrajzi mű, akiről szól.
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Robert PattinsonPamela Andersonéletrajzi film

Chris Hansen, az egykori To catch a Predator című műsor vezetője szerint a Primitime készítői úgy dolgozták fel a történetét, hogy neki gyakorlatilag semmilyen beleszólása nem volt abba, hogyan ábrázolják őt Robert Pattinson és az alkotók. A helyzetet tovább rontja, hogy Hansen egyetlen egy vetítésre sem jutott be, miután nem volt hajlandó aláírni az A24 által kért megállapodást, most pedig jogi lépéseket fontolgat. Chris Hansen esete egyébként koránt sem egyedülálló. Hollywood ugyanis az utóbbi egy-két évtizedben előszeretettel viszi vászonra híres emberek életét, ám a végeredmény nem mindig nyeri el azok tetszését, akiknek az életét feldolgozzák.

Robert Pattinson, a Primetime főszereplője.
A Robert Pattinson-filmek soron következő darabja már megjelenése előtt hatalmas botrányt kavart (Fotó: IMDb)

Mások is jártak már Robert Pattinsonnal egy cipőben:

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Pamela Anderson a Velencei Filmfesztiválon.
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Adam Driver, Jared Leto és Lady Gaga, a gucci ház szereplői.
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A Robert Pattinson-féle Primetime 2026. szeptember 23-án kerül a magyar mozikba, a film előzetesét itt lehet megtekinteni:

 

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