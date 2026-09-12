Robert Pattinsont beperli az a műsorvezető, akit eljátszott? Ezek a sztárok gyűlölték a róluk szóló mozikat

Mark Zuckerberg nem fogja ismerősnek jelölni David Finchert Facebookon

David Fincher A közösségi háló című filmje 2010-ben mesélte el a Facebook megszületésének történetét, méghozzá nem túl hízelgő módon. Jesse Eisenberg Zuckerbergje arrogáns, társaságilag ügyetlen, ugyanakkor ambiciózus fiatal zseni, akit egy szakítás ösztönzött a Facebook megalkotására. A valódi Zuckerberg szerint ebből alig igaz bármi is. Különösen azt tartotta nevetégesnek, hogy a film egy fiktív barátnővel való szakításból vezeti le a Facebook ötletét, miközben ő már akkor együtt volt Priscilla Channal. Talán a most készülő második rész majd jobban fog tetszeni a közösségimédia-mágnásnak.

Pamela Anderson nem ezt a kazettát akarta kikölcsönözni

A Pam & Tommy című széria nem Pamela Anderson életének egészét, hanem annak csak egy szakaszát dolgozta fel. A 2022-es sorozat a Tommy Lee-vel készült hírhedt szexvideó ellopásáról és nyilvánosságra kerüléséről szólt, Anderson azonban nem vett részt a készítésben, és nem is akarta, hogy Hollywood ismét kiteregesse a szennyesét. A Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegét felperzselő színésznőnek különösen fájó volt, hogy az egyik legtraumatikusabb időszakát dolgozták fel nélküle.

Pamela Anderson 2026-ra már talán megbékélt a róla szóló botránysorozat létével (Fotó: Rocco Spaziani/Spaziani)

Jada Pinkett Smith nem szerette, hogy minden szem rajta van

Noha nem a pofonosztó Will Smith felesége volt Tupac Shakur életrajzi filmjének főszereplője, de a rapper egyik legközelebbi barátja volt, ezért nem is hagyta szó nélkül a 2017-es All Eyez on Me-t. Jada Pinkett Smith több jelenetet is pontatlannak nevezett, köztük olyanokat is, amelyek kettejük kapcsolatát mutatták be. Szerinte a film olyan dolgokat állított be megtörtént eseményként, amelyek valójában nem történtek meg. Mintha Smith kisasszony nem tudná, hogyan működik a filmgyártás...