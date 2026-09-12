Robert Pattinsont beperli az a műsorvezető, akit eljátszott? Ezek a sztárok gyűlölték a róluk szóló mozikat

Chris Hansen, az egykori To catch a Predator című műsor vezetője szerint a Primitime készítői úgy dolgozták fel a történetét, hogy neki gyakorlatilag semmilyen beleszólása nem volt abba, hogyan ábrázolják őt Robert Pattinson és az alkotók. A helyzetet tovább rontja, hogy Hansen egyetlen egy vetítésre sem jutott be, miután nem volt hajlandó aláírni az A24 által kért megállapodást, most pedig jogi lépéseket fontolgat. Chris Hansen esete egyébként koránt sem egyedülálló. Hollywood ugyanis az utóbbi egy-két évtizedben előszeretettel viszi vászonra híres emberek életét, ám a végeredmény nem mindig nyeri el azok tetszését, akiknek az életét feldolgozzák.
Mások is jártak már Robert Pattinsonnal egy cipőben:
Mark Zuckerberg nem fogja ismerősnek jelölni David Finchert Facebookon
David Fincher A közösségi háló című filmje 2010-ben mesélte el a Facebook megszületésének történetét, méghozzá nem túl hízelgő módon. Jesse Eisenberg Zuckerbergje arrogáns, társaságilag ügyetlen, ugyanakkor ambiciózus fiatal zseni, akit egy szakítás ösztönzött a Facebook megalkotására. A valódi Zuckerberg szerint ebből alig igaz bármi is. Különösen azt tartotta nevetégesnek, hogy a film egy fiktív barátnővel való szakításból vezeti le a Facebook ötletét, miközben ő már akkor együtt volt Priscilla Channal. Talán a most készülő második rész majd jobban fog tetszeni a közösségimédia-mágnásnak.
Pamela Anderson nem ezt a kazettát akarta kikölcsönözni
A Pam & Tommy című széria nem Pamela Anderson életének egészét, hanem annak csak egy szakaszát dolgozta fel. A 2022-es sorozat a Tommy Lee-vel készült hírhedt szexvideó ellopásáról és nyilvánosságra kerüléséről szólt, Anderson azonban nem vett részt a készítésben, és nem is akarta, hogy Hollywood ismét kiteregesse a szennyesét. A Velencei Filmfesztivál vörös szőnyegét felperzselő színésznőnek különösen fájó volt, hogy az egyik legtraumatikusabb időszakát dolgozták fel nélküle.
Jada Pinkett Smith nem szerette, hogy minden szem rajta van
Noha nem a pofonosztó Will Smith felesége volt Tupac Shakur életrajzi filmjének főszereplője, de a rapper egyik legközelebbi barátja volt, ezért nem is hagyta szó nélkül a 2017-es All Eyez on Me-t. Jada Pinkett Smith több jelenetet is pontatlannak nevezett, köztük olyanokat is, amelyek kettejük kapcsolatát mutatták be. Szerinte a film olyan dolgokat állított be megtörtént eseményként, amelyek valójában nem történtek meg. Mintha Smith kisasszony nem tudná, hogyan működik a filmgyártás...
A Gucci-ház utálta a Gucci-házat
Az idén is egy kutyagumiszagú borzalommal jelentkező Ridley Scott A Gucci háza után sem maradt csendben a divatmágnás família. Az örökösök kifogásolták, hogy az alkotók nem konzultáltak velük kellőképpen, miközben több családtagot igencsak karikaturisztikusan ábrázoltak. Patrizia Gucci különösen Al Pacino és Jared Leto miatt akadt ki. Szerinte előbbi egyáltalán nem hasonlított Aldo Guccira, Leto pedig Paolo Gucci megformálásával olyan irritáló figurát hozott létre, amelyet a család egyszerűen vállalhatatlannak tartott.
Az alelnök és Christian Bale csörtéje
Adam McKay Alelnöke sem éppen szeretetteljes portrét rajzolt az egykori amerikai alelnökről. Christian Bale alakította Dick Cheneyt, és bár a színész szokásához híven szinte felismerhetetlenre változott a szerep kedvéért, a Cheney család nem volt elragadtatva az eredménytől. A 2025-ben elhunyt alelnök felesége szerint a film egyfajta karikatúra volt, míg a lánya, Liz Cheney Bale Golden Globe-os beszéde után is keményen visszaszólt a színésznek. Bale ugyanis azt mondta, maga a Sátán inspirálta a szerep megformálásában. Dick Cheney csak szimplán „f*sznak” nevezte a színészt.
A Robert Pattinson-féle Primetime 2026. szeptember 23-án kerül a magyar mozikba, a film előzetesét itt lehet megtekinteni: