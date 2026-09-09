Sandra Bullock magyar fotósnak pózolt: Ezeket a képeket mindenkinek látnia kell!

Nem túlzás azt mondani, hogy már sorban állnak a nagyobbnál nagyobb filmcsillagok egy magyar fényképészhez, akinek a neve szépen lassan egybeforr a siker szóval. Makó Szilveszter az elmúlt években olyan világsztárokat öltöztetett be extrém jelmezekbe, és állított különleges díszletekbe mint Cate Blanchett, Willem Dafoe, Elle Fanning, Miley Cyrus vagy Bad Bunny. Az álomgyári skalpok listája pedig egyre csak bővül. Ezúttal az Átkozott boszorkák, a Féktelenül, a Beépített szépség és A szív bajnokai 62 esztendős szépsége, Sandra Bullock bólintott rá Makó felkérésére.
Sandra Bullockot dobozba zárta a magyar fotós
Nem csoda, hogy Makó Szilveszterrel a komplett divatvilág, sportolók, popzenei ikonok és hollywoodi ikonok is szeretnének együtt dolgozni. Munkáit a szürrealista, álomszerű látványvilág teszi egyedivé, melyekben a divatfotózás és a képzőművészet elemei keverednek kiválóan. Erre pedig felfigyelt az Interview Magazine is, melynek címlapjáról Sandra Bullock köszön most vissza, méghozzá Makónak köszönhetően.
A fényképész szokásához híven ismét szokatlan környezetbe helyezte alanyát, és Bullockot szőrmébe bújtatta, dobozba zárta, kezébe pedig néhány almát adott. A hamarosan az Átkozott boszorkák 2. részével jelentkező Oscar-díjas színésznő pedig imádta a közös munkát Makóval:
A fotókat és a művészeti koncepciót az egyetlen és utánozhatatlan Makó Szilveszter jegyzi. Szilveszter, egyszerűen imádom, ahogyan látod a világot. Csodás élmény volt végignézni, ahogy a víziód valósággá válik. És mindezeken túl egy fantasztikus ember is vagy. Alig várom, hogy lássam, milyen új utakra visz még a tehetséged és a művészeted
– jellemezte a magyar fotóssal való közös munkát Bullock.
Adrien Brody és Makó Szilveszter: magyar művészek Amerikában
Egy héten belül két nagy nevet húzhatott ki Makó Szilveszter a kívánságlistájáról, hiszen Sandra Bullock mellett A zongorista, A brutalista, A mintatanár és a Grand Budapest Hotel sztárját, Adrien Brodyt is sikerült behálóznia.
Kettejük munkakapcsolata pedig azért is különösen érdekes, mert mindketten magyar származásúak, amit Makó posztjában is megemlíti:
Adrien azonnal megértett. Félig magyar, én pedig teljesen az vagyok. Mindketten elmentünk. Amikor elköltözöl, a ház egyre kisebb lesz a fejedben, a tárgyak viszont egyre nagyobbnak tűnnek. A kapcsolat személyes: a Miskolcon született Makó és Brody, a magyar származású fotós, Sylvia Plachy fia, egyaránt az otthonuktól való elszakadás és a színpadias túlélés örökségét hordozzák
– olvasható Makó bejegyzésében.
Makó Szilveszternek egyébként a héten, szeptember 8-án startolt el Bauhaus Ballett című kiállítása, ahol személyesen is meg lehet tekinteni műveit, már, ha valaki éppen New Yorkban jár.