Sandra Bullock magyar fotósnak pózolt: Ezeket a képeket mindenkinek látnia kell!

Nem csoda, hogy Makó Szilveszterrel a komplett divatvilág, sportolók, popzenei ikonok és hollywoodi ikonok is szeretnének együtt dolgozni. Munkáit a szürrealista, álomszerű látványvilág teszi egyedivé, melyekben a divatfotózás és a képzőművészet elemei keverednek kiválóan. Erre pedig felfigyelt az Interview Magazine is, melynek címlapjáról Sandra Bullock köszön most vissza, méghozzá Makónak köszönhetően.

A fényképész szokásához híven ismét szokatlan környezetbe helyezte alanyát, és Bullockot szőrmébe bújtatta, dobozba zárta, kezébe pedig néhány almát adott. A hamarosan az Átkozott boszorkák 2. részével jelentkező Oscar-díjas színésznő pedig imádta a közös munkát Makóval:

A fotókat és a művészeti koncepciót az egyetlen és utánozhatatlan Makó Szilveszter jegyzi. Szilveszter, egyszerűen imádom, ahogyan látod a világot. Csodás élmény volt végignézni, ahogy a víziód valósággá válik. És mindezeken túl egy fantasztikus ember is vagy. Alig várom, hogy lássam, milyen új utakra visz még a tehetséged és a művészeted

– jellemezte a magyar fotóssal való közös munkát Bullock.

Adrien Brody és Makó Szilveszter: magyar művészek Amerikában

Egy héten belül két nagy nevet húzhatott ki Makó Szilveszter a kívánságlistájáról, hiszen Sandra Bullock mellett A zongorista, A brutalista, A mintatanár és a Grand Budapest Hotel sztárját, Adrien Brodyt is sikerült behálóznia.

Kettejük munkakapcsolata pedig azért is különösen érdekes, mert mindketten magyar származásúak, amit Makó posztjában is megemlíti:

Adrien azonnal megértett. Félig magyar, én pedig teljesen az vagyok. Mindketten elmentünk. Amikor elköltözöl, a ház egyre kisebb lesz a fejedben, a tárgyak viszont egyre nagyobbnak tűnnek. A kapcsolat személyes: a Miskolcon született Makó és Brody, a magyar származású fotós, Sylvia Plachy fia, egyaránt az otthonuktól való elszakadás és a színpadias túlélés örökségét hordozzák

– olvasható Makó bejegyzésében.