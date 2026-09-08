53 éves lett az Amerika pite Nadiája: Íme, a Shannon Elizabeth-filmek legdöglesztőbb vetkőzései

Horrorra akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson

Valószínűleg sokak nagy szívfájdalma volt, hogy az idén visszatérő horrorkifigurázó franchise válogatott sztárparádéját sajnos nem képezte a manapság már a felnőtt tartalommal is kacérkodó Shannon Elizabeth neve. A filmszéria első részében ugyanis Elizabeth rekeszizmot megdolgoztató, illetve pulzusszámot felszöktető jeleneteket is szállított egyaránt a tinihorrorok klasszikus csinibabáinak görbe tükröt tartó Buffy karakterének megformálásakor.

Shannon Elizabeth 2026-ban nem tért vissza Buffyként a Horrorra akadva 6-ban (Fotó: IMDb)

Jay és Néma Bob visszavág

Shannon Elizabeth ott folytatta 2001-ben, ahol az azt megelőző két esztendőben abbahagyta. Már, ami a férfiszereplők elcsábítását illeti. A Jay és Néma Bob visszavág-ban például az egyik címszereplőt, Jayt pécézte ki magának, ám itt nem csak a főhős szívét akarja ellopni, hanem értékes gyémántokat is. Azzal pedig, hogy karaktere kapott egy zsiványabb tolvajtónust, Elizabeth csak még szexibb lett a közönség számára.

Shannon Elizabeth OF-oldalán hasonló, lenge ruhában tetszelgő képeket lehet fellelnie a rajongóknak (Fotó: IMDb)

Vad kanok

Míg a Jay és Néma Bobban bűnözőt, addig Gregory Poirier 2001-es szexvígjátékában már bűnüldözőt alakít Shannon Elizabeth, aki magát prostituáltnak kiadó, beépített rendőrtisztként akar keresztbe tenni a rosszfiúknak, azaz Jerry O’Connell-nek és Jake Busey-nak. Ám végül pont az imént említett fiatalemberekkel kerül szerelmi háromszögbe, nem kevés izzasztó pillanatot okozva a közönség számára.

A Shannon Elizabeth-filmek talán legfüllesztőbb momentumai tapasztalhatók a Vad kanok című komédiában (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Amerikai pite-filmek

A végére maradt a desszert, azaz a gőzölgő pite, amibe nem volt férfi, aki nem harapott volna bele. Az 1999-ben elstartoló erotikus vígjáték-franchise hiába vonultatott fel olyan sztárokat, mint Jason Biggs, Alyson Hannigan vagy Seann William Scott, szinte mindenki egy mellékszereplőre, a cseh cserediáklányra, Nadiára és az ő ikonikus vetkőzős, VHS-lejátszókat tönkretevő jelenetére emlékszik a nyolc epizódot is megért filmszériából.