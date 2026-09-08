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születésnap

53 éves lett az Amerika pite Nadiája: Íme, a Shannon Elizabeth-filmek legdöglesztőbb vetkőzései

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Ha tudnánk, hány VHS-lejátszó mehetett tönkre amiatt, mert egy bizonyos film bizonyos jelentét állították le vagy épp tekerték vissza századjára annak nézői szerte a világon. Nos, a szóban forgó szekvencia főszereplője az a Shannon Elizabeth volt, aki ma ünnepli 53. születésnapját.
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születésnapShannon ElizabethAmerikai pite

Hollywoodban minden kornak megvoltak a maga szexikonjai. Az 50-es éveknek ott volt Marilyn Monroe, a 80-as éveknek Pamela Anderson, a jelenkorban pedig már Sydney Sweeney tudja igazán, mitől döglik a légy. Az ezredforduló tájékán pedig nem más csavarta el minden moziba látogató férfi fejét, mint Shannon Elizabeth. A színésznő a modellszakmát hagyta ott Hollywood kedvéért, és az 1999-ben bemutatott Amerikai pitében kapta fel rá a fejét világ, azonban mindenki Nadiája nemcsak Jason Biggs-t és társait izzasztotta meg, akadtak még más füllesztő villantásai is. Mutatjuk ezeket!
 

Shannon ELizabeth, az Amerikai pite sztárja
Shannon Elizabeth Nadiaként vonult be a filmtörténelembe az 1999-es Amerikai pitével (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Shannon Elizabeth legdurvább villantásai:

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Horrorra akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson

Valószínűleg sokak nagy szívfájdalma volt, hogy az idén visszatérő horrorkifigurázó franchise válogatott sztárparádéját sajnos nem képezte a manapság már a felnőtt tartalommal is kacérkodó Shannon Elizabeth neve. A filmszéria első részében ugyanis Elizabeth rekeszizmot megdolgoztató, illetve pulzusszámot felszöktető jeleneteket is szállított egyaránt a tinihorrorok klasszikus csinibabáinak görbe tükröt tartó Buffy karakterének megformálásakor.

Shannon Elizabeth, horrora akadva 6
Shannon Elizabeth 2026-ban nem tért vissza Buffyként a Horrorra akadva 6-ban (Fotó: IMDb)

Jay és Néma Bob visszavág

Shannon Elizabeth ott folytatta 2001-ben, ahol az azt megelőző két esztendőben abbahagyta. Már, ami a férfiszereplők elcsábítását illeti. A Jay és Néma Bob visszavág-ban például az egyik címszereplőt, Jayt pécézte ki magának, ám itt nem csak a főhős szívét akarja ellopni, hanem értékes gyémántokat is. Azzal pedig, hogy karaktere kapott egy zsiványabb tolvajtónust, Elizabeth csak még szexibb lett a közönség számára.

Shannon Elizabeth, a Jay és Néma Bob 2 sztárja
Shannon Elizabeth OF-oldalán hasonló, lenge ruhában tetszelgő képeket lehet fellelnie a rajongóknak (Fotó: IMDb)

Vad kanok

Míg a Jay és Néma Bobban bűnözőt, addig Gregory Poirier 2001-es szexvígjátékában már bűnüldözőt alakít Shannon Elizabeth, aki magát prostituáltnak kiadó, beépített rendőrtisztként akar keresztbe tenni a rosszfiúknak, azaz Jerry O’Connell-nek és Jake Busey-nak. Ám végül pont az imént említett fiatalemberekkel kerül szerelmi háromszögbe, nem kevés izzasztó pillanatot okozva a közönség számára.

Shannon Elizabeth, vad kanok
A Shannon Elizabeth-filmek talán legfüllesztőbb momentumai tapasztalhatók a Vad kanok című komédiában (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Amerikai pite-filmek

A végére maradt a desszert, azaz a gőzölgő pite, amibe nem volt férfi, aki nem harapott volna bele. Az 1999-ben elstartoló erotikus vígjáték-franchise hiába vonultatott fel olyan sztárokat, mint Jason Biggs, Alyson Hannigan vagy Seann William Scott, szinte mindenki egy mellékszereplőre, a cseh cserediáklányra, Nadiára és az ő ikonikus vetkőzős, VHS-lejátszókat tönkretevő jelenetére emlékszik a nyolc epizódot is megért filmszériából.

 

 

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