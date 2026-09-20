Elvis-rajongók, figyelem! Sosem látott felvételekből készült koncertfilm került fel SkyShowtime-ra

A legnézettebb SkyShowtime-filmek listáján helyet foglaló alkotás története még 2022 előtt kezdődött, mikor is Baz Luhrmann az Elvis című játékfilmjéhez gyűjtött anyagot.

Kutatómunkája során pedig rálelt egy kansasi sóbányában lapuló filmarchívumra, ahol igazi kincseket rejtegettek a világ elől. Itt közel 60 órányi, sosem látott nyersanyagra, Elvis Presleyvel készült interjúkra és koncertfelvételekre lelt rá a direktor, aki tudta, ezekkel még valamit kezdenie kell, miután befejezte az egyébként szintén sikersztorinak számító mozifilmjét.

Elvis Presley ezúttal a SkyShowtime-on ereszti ki feledhetetlen hangját (Fotó: Metro Goldwyn Mayer/KPA)

Az Epic: Elvis Presley in Concert címre keresztelt dokumentumfilmen Luhrmann összesen három évet dolgozott, és végül 2025 szeptemberében rántotta le a másfél órás kész műről a leplet a Torontói Filmfesztiválon. A magyar közönségnek viszont most sem Kanada legnagyobb városáig, de még a legközelebbi moziig sem kell elfáradnia, hiszen a megszűnés szélén álló SkyShowtime jóvoltából már a nappali kényelméből is átélhető az Elvis Presley-féle koncertélmény.