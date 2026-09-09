Fél év után folytatást kap a Yellowstone-sorozat: ekkor érkezik SkyShowtime-ra a Marshals 2. évada

Arról már júliusban tudni lehetett, hogy a sorozatot gyártó Paramount stúdió nem sokat teketóriázik, nem hagyja lógva a SkyShowtime nézőit, és már idén el fogja hozni streamingre a cliffhangerrel véget érő Marshals folytatását. Ekkor viszont még nem lehetett tudni, hogy mégis meddig kell körmüket rágva várni a fanatikusoknak, mostanra erről is lehullott már a lepel:

a Marshals: Egy Yellowstone történet 2. évada 2026. október 9-étől lesz elérhető a SkyShowtime-sorozatok kínálatában!

A széria új fejezetében természetesen a főszereplőt, azaz Kayce Dutton alakító Luke Grimes is visszatér, de mellette Logan Marshall-Greent (Cal), Arielle Kebbelt (Belle), illetve Brecken Merillt (Tate) is láthatja majd ismét a közönség. Az új évadhoz pedig friss előzetes is dukál, melyet itt meg is lehet tekinteni:

Sorra jönnek még a Yellowstone-sorozatok

A rajongók legnagyobb örömére nem csak a Marshals 2. évada lesz az egyetlen újdonság a közeljövőben a SkyShowtime westernkínálatában. Beth Dutton és Rip Wheeler is hamarost újból cowboy kalapot ragad, hogy visszatérjenek a Dutton birtok következő felvonásával, míg az 1944 című sorozat az 1883-hoz és az 1923-hoz hasonlóan ismét a talán máshonnan elcsent Yellowstone múltjába fog majd visszakalauzolni.