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SkyShowtime

Fél év után folytatást kap a Yellowstone-sorozat: ekkor érkezik SkyShowtime-ra a Marshals 2. évada

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Halloweenkor mindenki cowboynak fog majd öltözni? Nem kizárt, hiszen SkyShowtime-ra már a kosztümös népünnepély előtt érkezik majd a Yellowstone egyik folytatássorozatának számító Marshals 2. évada. Máris eláruljuk, hogy pontosan mikor!
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SkyShowtimeYellowstonestreamingfolytatás

A Yellowstone széria 2024-es végső búcsúját követően szétszéledtek a Dutton família sarjai, ám a sorozatot megálmodó Taylor Sheridan nem engedte el végleg a kezüket, a nézők legnagyobb örömére. Kevin Costnerék fináléja után ugyanis olyan sikerszériák jelentek meg, mint a Dutton birtok vagy a Marshals: Egy Yellowstone történet. Míg előbbi folytatására kicsit várni kell, addig az utóbbi következő fejezete már szinte a sarkon van. Kayce Dutton külön show-ja ugyan csak 2026 márciusában debütált, azonban a SkyShowtime háza táján olyan rohamtempót diktálnak, hogy a nézőknek semmi ideje sincs unatkozni, és már idén ősszel érkezik a platformra a Marshals 2. évada!

A Mardshals 2. évada októberben érkezik a SkyShowtime-on.
A Marshals 2. évada hamarabb jön streamingre, mint gondoltuk (Fotó: SkyShowtime)

Októberben folytatódik Kayce Dutton sorozata a SkyShowtime-on

Mintha csak tegnap lett volna, hogy májusban Kayce Dutton ellovagolt a naplementében SkyShowtime-on. A Marshals: Egy Yellowstone történet 1. évadának zárómomentumai láttán a nézők abban reménykedtek, hogy nem kell örökre elköszönniük kedvenceiktől. Szerencsére ezt egyelőre nem is kell megtenniük.

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Arról már júliusban tudni lehetett, hogy a sorozatot gyártó Paramount stúdió nem sokat teketóriázik, nem hagyja lógva a SkyShowtime nézőit, és már idén el fogja hozni streamingre a cliffhangerrel véget érő Marshals folytatását. Ekkor viszont még nem lehetett tudni, hogy mégis meddig kell körmüket rágva várni a fanatikusoknak, mostanra erről is lehullott már a lepel:

a Marshals: Egy Yellowstone történet 2. évada 2026. október 9-étől lesz elérhető a SkyShowtime-sorozatok kínálatában!

A széria új fejezetében természetesen a főszereplőt, azaz Kayce Dutton alakító Luke Grimes is visszatér, de mellette Logan Marshall-Greent (Cal), Arielle Kebbelt (Belle), illetve Brecken Merillt (Tate) is láthatja majd ismét a közönség. Az új évadhoz pedig friss előzetes is dukál, melyet itt meg is lehet tekinteni:

Sorra jönnek még a Yellowstone-sorozatok

A rajongók legnagyobb örömére nem csak a Marshals 2. évada lesz az egyetlen újdonság a közeljövőben a SkyShowtime westernkínálatában. Beth Dutton és Rip Wheeler is hamarost újból cowboy kalapot ragad, hogy visszatérjenek a Dutton birtok következő felvonásával, míg az 1944 című sorozat az 1883-hoz és az 1923-hoz hasonlóan ismét a talán máshonnan elcsent Yellowstone múltjába fog majd visszakalauzolni.

Sheridan, valamint az általa megbízott magyar származású direktor, Christina Alexandra Voros a Dutton famílián kívül másokkal is foglalkozik ezzel egy időben, hiszen a Yellowstone-tól külön univerzumban játszódó, Michelle Pfeiffer, valamint Kurt Russell nevével fémjelzett The Madison 2. évada 2027 elején érkezik a platformra.

 

 

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