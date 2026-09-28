Új trilógiával érkezik a Star Wars: ez a rendező rázhatja gatyába a kisiklott filmszériát

A fanatikusokat már hét éve nem hagyja a nyugodni a kérdés: Palpatine mégis hogyan tért vissza? Persze, közel sem ez az egyetlen probléma a Star Wars világával, mely a legutóbbi epizód 2019-es premierje óta sem találja igazán a helyét. A franchise többnyire olyan sorozatokkal gazdagodott tovább mint az Andor, az Obi-Wan Kenobi vagy a Mandalóri, utóbbi ráadásul a még saját mozifilmet is kapott idén. Ha pedig mozifilmek, most már végre közel biztossá vált, nem a csúfos kritikai kudarcot valló IX. rész, azaz a Skywalker kora jelenti majd a Star Wars-filmek fináléját, hiszen érkezik a X. epizód, mely egy blockbusterek dirigálása terén jártas rendezőt kapott.
Pókembertől igazolt rendezőt a Star Wars
Már évek óta lógott a levegőben a Star Wars X. részének lehetősége. A szkripten Simon Kinberg, az X-Men: Az eljövendő múlt napjai, valamint a Logan forgatókönyvírója kezdett el dolgozni, és a franchise jogait birtokló Disney-nek már csak annyi dolga volt, hogy egy rutinos rendezőt találjon a projekt élére.
Ez pedig végre meg is történt: a produkciót a Tom Holland-féle Pókember-tetralógia első három fejezetét rendező Jon Watts fogja levezényelni. Ebből is látszik, hogy a stúdió biztonsági játékot játszik a félresikerült legutóbbi trilógia után, és inkább egy olyan szakembert bíznak meg a feladattal, akinek már jócskán van jártassága abban, hogyan is kell egy hatalmas rajongótáborral bíró világ útjait egyengetni.
Amit viszont a Star Wars következő felvonásáról tudni lehet, az egyelőre csak ennyi. No meg persze még az sem titok, hogy a Skywalker család kezét képtelen elengedni a Disney, így az új, immár negyedik trilógia is valamelyik Anakin-sarjról fog szólni, ám nem tudni, pontosan kiről. De az biztos, hogy az eléggé megosztónak számító Daisy Ridley, azaz Rey Skywalker szinte száz százalék, hogy segíteni fog majd neki, miután a színésznő visszatérése borítékolható.
Ryan Gosling is beszárnyal a Star Wars-univerzumba
Konkrét premierdátumról még nem beszélhetünk, ezért még igen messzi-messzinek tűnik a réges-régi történet folytatása, ám a Star Wars-rajongóknak nem kell azért olyan sokáig várni, hogy ismét a legközelebbi mozi felé vehessék az irányt.
2027. május 27-én szárnyal majd be ugyanis a filmszínházakba a Marvel világába is hamarosan beköszönő Ryan Gosling, Mia Goth, illetve a Sárkányok házából ismert Matt Smith főszereplésével a Star Wars: Starfighter, melynek egyes jeleneteit nem más mint maga Tom Cruise rendezett.