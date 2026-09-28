Új trilógiával érkezik a Star Wars: ez a rendező rázhatja gatyába a kisiklott filmszériát

A fanatikusokat már hét éve nem hagyja a nyugodni a kérdés: Palpatine mégis hogyan tért vissza? Persze, közel sem ez az egyetlen probléma a Star Wars világával, mely a legutóbbi epizód 2019-es premierje óta sem találja igazán a helyét. A franchise többnyire olyan sorozatokkal gazdagodott tovább mint az Andor, az Obi-Wan Kenobi vagy a Mandalóri, utóbbi ráadásul a még saját mozifilmet is kapott idén. Ha pedig mozifilmek, most már végre közel biztossá vált, nem a csúfos kritikai kudarcot valló IX. rész, azaz a Skywalker kora jelenti majd a Star Wars-filmek fináléját, hiszen érkezik a X. epizód, mely egy blockbusterek dirigálása terén jártas rendezőt kapott.

A Star Wars 7. részével még 2015-ben indult új trilógia a franchise-ban, melyről azt hittük, az utolsó három felvonás lesz (Fotó: NORTHFOTO)

Pókembertől igazolt rendezőt a Star Wars

Már évek óta lógott a levegőben a Star Wars X. részének lehetősége. A szkripten Simon Kinberg, az X-Men: Az eljövendő múlt napjai, valamint a Logan forgatókönyvírója kezdett el dolgozni, és a franchise jogait birtokló Disney-nek már csak annyi dolga volt, hogy egy rutinos rendezőt találjon a projekt élére.