Film készül a dús keblű pincérlányokat foglalkoztató Hooters-ről: a net szerint eljött Sydney Sweeney ideje

Botrányból botrányba keveredik, ugyanakkor állandóan dolgozik is, és úgy tűnik, mostanában nincs is olyan hét, amikor ne vele lenne tele a világsajtó. Sydney Sweeney az elmúlt években Hollywood egyik legmegosztóbb, ámde ezzel egyidejűleg legtöbbet foglalkoztatott fiatal színésznője lett. A szerepekért viszont már nem is az Eufória sztárjának kell megküzdenie, megtalálják azok maguktól is. Most viszont ennek igen furcsa módját tapasztalhatjuk, hiszen ezúttal a net népe talált neki egy újabb szerepet, amelyet szerintük egész egyszerűen rá szabtak.
Sydney Sweeney szexi pincérlány lesz?
A napokban érkezett a hír, saját filmet kap az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb étteremlánca, a Hooters, mely a cég eredettörténetét lesz hivatott elmesélni. De mi is pontosan a Hooters?
Az 1983-ban a floridai Clearwaterben alapított amerikai étteremlánc leginkább a csirkeszárnyairól, sportközvetítéseiről, no meg persze a jellegzetes, testhezálló egyenruhát viselő, dús keblű pincérnőiről ismert. A márka az évtizedek során hatalmas franchise-birodalommá nőtte ki magát, miközben legalább annyi vitát is kiváltott, mint amennyi pénzt termelt. És hogy jönne itt a képbe egész pontosan Sydney Sweeney?
A szőke szexbomba az elmúlt években volt már őrült gyilkosokkal teli házban dolgozó bejárónő, világbajnok ökölvívó, Antikrisztust világra hozó apáca, de a SkyShowtime-on még szürke kisegér is. Most pedig a Hooters történtének legfontosabb nőalakja, Lynne Austin válhat belőle. De miért volt ő ilyen fontos az étterem históriájában? Csupán azért, mert ő volt az első nő, akit úgynevezett „Hooters Girlként” reklámoztak, miután a lánc egyik alapítója, Ed Droste egy clearwateri bikiniversenyen felfigyelt rá. Austin később a márka reklámkampányaiban és első naptárában is szerepelt, így gyakorlatilag ő lett a Hooters ikonikus női arculatának megteremtője, a brand vezető arca.
Miről szól pontosan a Hooters-film?
Mint említettük, egyelőre csak a világháló népe gondolja úgy, hogy erre a szerepre Sydney Sweeney lenne a tökéletes választás, hivatalos castingról tehát még nem beszélhetünk. Ami viszont biztos a mozi kapcsán, hogy két iowai barátról, Tedről és Lennyről szól majd, akik Floridába indulnak, majd puszta kalandvágyból egy országos étterembirodalom születik, aminek az arca akár nem más is lehet, mint a Sweeney kisasszony által alakított Lynne Austin, akit a szkriptben Diane-re kereszteltek át.
A film egyébként megpróbál hű maradni a valódi sztorihoz, ezért az egyik forgatókönyvíró nem más, mint maga a cég társalapítója, Ed Droste. A rendezői székben pedig Jon Rosenbaum foglal majd helyet, aki viszonylag zöldfülűnek számít, hiszen eddig csak Disney-tévéfilmeket dirigált.
A forgatás a tervek szerint novemberben kezdődik Tampa és Clearwater környékén, vagyis pontosan ott, ahol 1983-ban az első Hooters megnyílt. Tehát már csak két hónapjuk maradt az alkotóknak arra, hogy Sydney Sweeney-t meggyőzzék...