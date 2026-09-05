Film készül a dús keblű pincérlányokat foglalkoztató Hooters-ről: a net szerint eljött Sydney Sweeney ideje

Az 1983-ban a floridai Clearwaterben alapított amerikai étteremlánc leginkább a csirkeszárnyairól, sportközvetítéseiről, no meg persze a jellegzetes, testhezálló egyenruhát viselő, dús keblű pincérnőiről ismert. A márka az évtizedek során hatalmas franchise-birodalommá nőtte ki magát, miközben legalább annyi vitát is kiváltott, mint amennyi pénzt termelt. És hogy jönne itt a képbe egész pontosan Sydney Sweeney?

A szőke szexbomba az elmúlt években volt már őrült gyilkosokkal teli házban dolgozó bejárónő, világbajnok ökölvívó, Antikrisztust világra hozó apáca, de a SkyShowtime-on még szürke kisegér is. Most pedig a Hooters történtének legfontosabb nőalakja, Lynne Austin válhat belőle. De miért volt ő ilyen fontos az étterem históriájában? Csupán azért, mert ő volt az első nő, akit úgynevezett „Hooters Girlként” reklámoztak, miután a lánc egyik alapítója, Ed Droste egy clearwateri bikiniversenyen felfigyelt rá. Austin később a márka reklámkampányaiban és első naptárában is szerepelt, így gyakorlatilag ő lett a Hooters ikonikus női arculatának megteremtője, a brand vezető arca.

Sydney Sweeney Instagram-oldalán rendre bebizonyítja, ő is van olyan jó címlaplány, mint amilyen Lynne Austin volt (Fotó: Instagram)

Miről szól pontosan a Hooters-film?

Mint említettük, egyelőre csak a világháló népe gondolja úgy, hogy erre a szerepre Sydney Sweeney lenne a tökéletes választás, hivatalos castingról tehát még nem beszélhetünk. Ami viszont biztos a mozi kapcsán, hogy két iowai barátról, Tedről és Lennyről szól majd, akik Floridába indulnak, majd puszta kalandvágyból egy országos étterembirodalom születik, aminek az arca akár nem más is lehet, mint a Sweeney kisasszony által alakított Lynne Austin, akit a szkriptben Diane-re kereszteltek át.