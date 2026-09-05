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Sydney Sweeney

Film készül a dús keblű pincérlányokat foglalkoztató Hooters-ről: a net szerint eljött Sydney Sweeney ideje

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Vannak szerepek, melyekre csak születni lehet. Valahogy így tekintenek most a netezők a készülő Hooters-film főszerepe és Sydney Sweeney kapcsolatára. A világháló felhasználói ugyanis kizárólag a skandalumokat skalpként gyűjtögető színésznőt tudják elképzelni a főpincérlány szerepében.
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Sydney SweeneycastingHootersfilm

Botrányból botrányba keveredik, ugyanakkor állandóan dolgozik is, és úgy tűnik, mostanában nincs is olyan hét, amikor ne vele lenne tele a világsajtó. Sydney Sweeney az elmúlt években Hollywood egyik legmegosztóbb, ámde ezzel egyidejűleg legtöbbet foglalkoztatott fiatal színésznője lett. A szerepekért viszont már nem is az Eufória sztárjának kell megküzdenie, megtalálják azok maguktól is. Most viszont ennek igen furcsa módját tapasztalhatjuk, hiszen ezúttal a net népe talált neki egy újabb szerepet, amelyet szerintük egész egyszerűen rá szabtak.

Sydney Sweeney lehet a Hooters arca.
A Sydney Sweeney-filmek száma hamarosan egy olyan szereppel bővülhet, amit a rajongók szerint kifejezetten a színésznőnek találtak ki (Fotó: AdMedia/MediaPunch)

Sydney Sweeney szexi pincérlány lesz?

A napokban érkezett a hír, saját filmet kap az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb étteremlánca, a Hooters, mely a cég eredettörténetét lesz hivatott elmesélni. De mi is pontosan a Hooters?

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Az 1983-ban a floridai Clearwaterben alapított amerikai étteremlánc leginkább a csirkeszárnyairól, sportközvetítéseiről, no meg persze a jellegzetes, testhezálló egyenruhát viselő, dús keblű pincérnőiről ismert. A márka az évtizedek során hatalmas franchise-birodalommá nőtte ki magát, miközben legalább annyi vitát is kiváltott, mint amennyi pénzt termelt. És hogy jönne itt a képbe egész pontosan Sydney Sweeney?

A szőke szexbomba az elmúlt években volt már őrült gyilkosokkal teli házban dolgozó bejárónő, világbajnok ökölvívó, Antikrisztust világra hozó apáca, de a SkyShowtime-on még szürke kisegér is. Most pedig a Hooters történtének legfontosabb nőalakja, Lynne Austin válhat belőle. De miért volt ő ilyen fontos az étterem históriájában? Csupán azért, mert ő volt az első nő, akit úgynevezett „Hooters Girlként” reklámoztak, miután a lánc egyik alapítója, Ed Droste egy clearwateri bikiniversenyen felfigyelt rá. Austin később a márka reklámkampányaiban és első naptárában is szerepelt, így gyakorlatilag ő lett a Hooters ikonikus női arculatának megteremtője, a brand vezető arca.

Sydney Sweeney bomba teste miatt alkalmas a szerepre.
Sydney Sweeney Instagram-oldalán rendre bebizonyítja, ő is van olyan jó címlaplány, mint amilyen Lynne Austin volt (Fotó: Instagram)

Miről szól pontosan a Hooters-film?

Mint említettük, egyelőre csak a világháló népe gondolja úgy, hogy erre a szerepre Sydney Sweeney lenne a tökéletes választás, hivatalos castingról tehát még nem beszélhetünk. Ami viszont biztos a mozi kapcsán, hogy két iowai barátról, Tedről és Lennyről szól majd, akik Floridába indulnak, majd puszta kalandvágyból egy országos étterembirodalom születik, aminek az arca akár nem más is lehet, mint a Sweeney kisasszony által alakított Lynne Austin, akit a szkriptben Diane-re kereszteltek át.

Sydney Sweeney, az SNL szereplője.
Sydney Sweeney egyébként egy Saturday Night Live-epizódban már játszott Hooters-pincérlányt (Fotó: JLPPA/Bestimage/00652604)

A film egyébként megpróbál hű maradni a valódi sztorihoz, ezért az egyik forgatókönyvíró nem más, mint maga a cég társalapítója, Ed Droste. A rendezői székben pedig Jon Rosenbaum foglal majd helyet, aki viszonylag zöldfülűnek számít, hiszen eddig csak Disney-tévéfilmeket dirigált.

A forgatás a tervek szerint novemberben kezdődik Tampa és Clearwater környékén, vagyis pontosan ott, ahol 1983-ban az első Hooters megnyílt. Tehát már csak két hónapjuk maradt az alkotóknak arra, hogy Sydney Sweeney-t meggyőzzék...

 

 

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