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Nincs más színésznő Hollywoodban? Zendaya és Sydney Sweeney közül kerülhet ki a következő Bond-lány – Galéria

1 órája
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Továbbra is keresi végzete asszonyát a következő James Bond. Noha a 007-es kilétéről sem rántották le még mindig a leplet, a stúdió gőzerővel keresi a választ arra, ki lesz őfelsége titkos ügynökének szebbik fele. A kalapból eddig igazi világsztárok kerültek elő, például Zendaya vagy Sydney Sweeney.
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galériajames bondZendayaSydney Sweeney

„Termés nélkül termőfölded, mondd, mit ér? 007-es ügynök Bond-lány nélkül, mondd, mit ér?” – akár így is szólhatott volna Máté Péter legendás slágere, hiszen a James Bond-filmek egyike sem teljes a kegyetlenül karizmatikus nőkarakter nélkül. Már öt év telt el a legutóbbi 007-es mozi, a Daniel Craig főszereplésével készült Nincs idő meghalni premiere óta, azonban az őrségváltás továbbra sem történt meg a nőcsábász szuperkém szerepe esetében. A rajongók pedig már tűkön ülve várják, ki lesz a következő James Bond, akit az Amazon viszont még mindig hétpecsétes titokként őriz. Találgatni persze ettől még szabad, és ez a tippelgetés pedig női fronton is gőzerővel zajlik, a legtöbbet emlegetett nevek között az Eufória sztárjai, Sydney Sweeney és Zendaya is egyaránt megtalálhatók.

Zendaya és Sydney Sweeney, az Eufória sztárjai.
Az Eufória sztárjai, azaz Zendaya és Sydney Sweeney közül kerülhet ki legnagyobb eséllyel a következő Bond-lány (Fotó: Mike T/NORTHFOTO)

Kinek az oldalán tűnhet fel Sydney Sweeney vagy Zendaya?

Ahogy azt írtuk, az Amazon már kiválasztotta a következő James Bondot, erről pedig egy meglepő forrás, Gary Oldman biztosítja a rajongókat. Az Utolsó befutók című sorozatában nyújtott alakításáért idén Emmy-díjra jelölt angol színészlegenda egy interjú során kotyogta el, hogy tudomása szerint a 007-es jogait birtokló stúdió már meghozta története egyik legnehezebb döntését, és kiválasztották a következő Bondot.

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Mr. Oldman azért ilyen jól értesült, mert a jelöltek között az imént említett szériában szereplő kollégája, Jack Lowden is rajta van a listán, akinek a Leon, a profi és a Drakula sztárja nagyon drukkol. Azonban természetesen nem csak Lowden neve található meg azon a bizonyos felsoroláson, hiszen Jacob Elordi, Henry Cavill, de még a Ridley Scott által a földbe tiport Paul Mescal is versenyben van. Az már csak idő kérdése, mikor hull le végre a lepel őfelsége legújabb kedvenc kémjéről.

Amíg pedig azt várjuk, hogy kiderüljön, ki ragadhat teljes titokban fegyvert Anglia védelmében, vessünk egy pillantást azokra, akik a legnagyobb eséllyel pályáznak a következő James Bond-mozi női főszerepére. A többek között Zendaya és Sydney Sweeney között folyó versenyt egyébként az csak tovább fűszerezi, hogy a két színésznő híresen nem kedvelik egymást.

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Galéria: Közülük kerülhet ki a következő Bond-lány: Zendaya és Sydney Sweeney a legfőbb esélyesek – Galéria
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Sydney Sweeney pár hónappal ezelőtt még azzal viccelődött, hogy a következő James Bond lesz, ám most mégis Bond-lány lehet belőle

 

 

 

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