Nincs más színésznő Hollywoodban? Zendaya és Sydney Sweeney közül kerülhet ki a következő Bond-lány – Galéria

„Termés nélkül termőfölded, mondd, mit ér? 007-es ügynök Bond-lány nélkül, mondd, mit ér?” – akár így is szólhatott volna Máté Péter legendás slágere, hiszen a James Bond-filmek egyike sem teljes a kegyetlenül karizmatikus nőkarakter nélkül. Már öt év telt el a legutóbbi 007-es mozi, a Daniel Craig főszereplésével készült Nincs idő meghalni premiere óta, azonban az őrségváltás továbbra sem történt meg a nőcsábász szuperkém szerepe esetében. A rajongók pedig már tűkön ülve várják, ki lesz a következő James Bond, akit az Amazon viszont még mindig hétpecsétes titokként őriz. Találgatni persze ettől még szabad, és ez a tippelgetés pedig női fronton is gőzerővel zajlik, a legtöbbet emlegetett nevek között az Eufória sztárjai, Sydney Sweeney és Zendaya is egyaránt megtalálhatók.

Az Eufória sztárjai, azaz Zendaya és Sydney Sweeney közül kerülhet ki legnagyobb eséllyel a következő Bond-lány (Fotó: Mike T/NORTHFOTO)

Kinek az oldalán tűnhet fel Sydney Sweeney vagy Zendaya?

Ahogy azt írtuk, az Amazon már kiválasztotta a következő James Bondot, erről pedig egy meglepő forrás, Gary Oldman biztosítja a rajongókat. Az Utolsó befutók című sorozatában nyújtott alakításáért idén Emmy-díjra jelölt angol színészlegenda egy interjú során kotyogta el, hogy tudomása szerint a 007-es jogait birtokló stúdió már meghozta története egyik legnehezebb döntését, és kiválasztották a következő Bondot.