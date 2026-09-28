Nincs más színésznő Hollywoodban? Zendaya és Sydney Sweeney közül kerülhet ki a következő Bond-lány – Galéria

„Termés nélkül termőfölded, mondd, mit ér? 007-es ügynök Bond-lány nélkül, mondd, mit ér?” – akár így is szólhatott volna Máté Péter legendás slágere, hiszen a James Bond-filmek egyike sem teljes a kegyetlenül karizmatikus nőkarakter nélkül. Már öt év telt el a legutóbbi 007-es mozi, a Daniel Craig főszereplésével készült Nincs idő meghalni premiere óta, azonban az őrségváltás továbbra sem történt meg a nőcsábász szuperkém szerepe esetében. A rajongók pedig már tűkön ülve várják, ki lesz a következő James Bond, akit az Amazon viszont még mindig hétpecsétes titokként őriz. Találgatni persze ettől még szabad, és ez a tippelgetés pedig női fronton is gőzerővel zajlik, a legtöbbet emlegetett nevek között az Eufória sztárjai, Sydney Sweeney és Zendaya is egyaránt megtalálhatók.
Kinek az oldalán tűnhet fel Sydney Sweeney vagy Zendaya?
Ahogy azt írtuk, az Amazon már kiválasztotta a következő James Bondot, erről pedig egy meglepő forrás, Gary Oldman biztosítja a rajongókat. Az Utolsó befutók című sorozatában nyújtott alakításáért idén Emmy-díjra jelölt angol színészlegenda egy interjú során kotyogta el, hogy tudomása szerint a 007-es jogait birtokló stúdió már meghozta története egyik legnehezebb döntését, és kiválasztották a következő Bondot.
Mr. Oldman azért ilyen jól értesült, mert a jelöltek között az imént említett szériában szereplő kollégája, Jack Lowden is rajta van a listán, akinek a Leon, a profi és a Drakula sztárja nagyon drukkol. Azonban természetesen nem csak Lowden neve található meg azon a bizonyos felsoroláson, hiszen Jacob Elordi, Henry Cavill, de még a Ridley Scott által a földbe tiport Paul Mescal is versenyben van. Az már csak idő kérdése, mikor hull le végre a lepel őfelsége legújabb kedvenc kémjéről.
Amíg pedig azt várjuk, hogy kiderüljön, ki ragadhat teljes titokban fegyvert Anglia védelmében, vessünk egy pillantást azokra, akik a legnagyobb eséllyel pályáznak a következő James Bond-mozi női főszerepére. A többek között Zendaya és Sydney Sweeney között folyó versenyt egyébként az csak tovább fűszerezi, hogy a két színésznő híresen nem kedvelik egymást.