Szívfacsaró képsorok: ezt a jelenetet szeptember 11. miatt kellett kivágni a Pókemberből – videó

Ahogyan az egész világot, úgy a sorozat- és filmkészítőket is sokkolta az, ami 2001. szeptember 11-én történt New Yorkban, Washingtonban, illetve a United Airlines 93-as járatán. A történések pedig végül végleg átírtak több szabályt is, melyet Hollywood igyekezett betartani, bármily nehéz feladat is volt ez. Az akció- és katasztrófafilmek egy időre úgy eltűntek a porondról, ahogy a New York látképét meghatározó World Trade Center ikertornyai is, ám rövidtávon is orvosolni kellett bizonyos dolgokat, ezekből gyűjtöttük össze legérdekesebbeket cikkünkben, melyben 9/11 filmiparra gyakorolt drasztikus hatására hoztunk példákat. Törölt jelenetek, alternatív befejezések és újravágott Schwarzenegger mozi: szinte minden lesz itt!
A Jóbarátok sem poénkodtak szeptember 11-ével
Noha a Jóbarátok cselekményének jelentős részében a hat sztáron, Matthew Perryn, Lisa Kudrow-n, Jennifer Anistonon, Matt LeBlanc-on, David Schwimmeren és Courteney Coxon kívül a nevetésé volt még a főszerep, a 2001. október 11-i, tehát kereken egy hónappal a terrorakció után sugárzott epizódjából is hiányzik pár képkocka. A jelenetben Chandler és Monica a reptéren tartózkodnak, és épp a nászutukra tartanak, mikor is egy repülőn elhelyezett bombával viccelődnek. A szekvencia végül érthető okokból nem került bele a végső változatba.
Hova tűntek az ikertornyok?
Hogy mégis miért volt annyira ikonikus a James Gandolfini főszereplésével 1999 és 2007 között az HBO-n futó Maffiózók című sorozat, azt igazából napestig lehetne sorolni. A zseniális színészi alakítások, az izzasztóan izgalmas cselekményszálak mind hozzájárultak a széria népszerűségéhez, illetve úgy összességében maga a show hangulata is önmagában megnyerő volt. Ennek pedig már a főcím is megágyazott, mely minden epizód kezdete előtt játszódott le, ahogy azt kell. A 4. évadtól kezdve viszont David Chase vezette alkotóbrigádnak drasztikus döntést kellett hoznia, és meg kellett változtatnia a sorozat bevezetőjét, kivágva abból a World Trade Center időközben lerombolt ikertornyait.
Még a meséknek sem volt menekvés
Talán ezt sokan nem gondolták volna, de az egész estés Disney-mesék egyik máig legnépszerűbb darabjának számító Lilo és Stitch – A csillagkutya fináléja is merőben másképp festett volna, ha 9/11 sosem történik meg. Az eredeti verzióban Stitch és barátai egy hatalmas utasszállító repülővel menekülnek a film főgonosza, Gantu kapitány elől a felhőkarcolók tengerében. A repülőt űrhajóra, a toronyházakat pedig végül hegyekre cserélték az animátorok.
Arnold Schwarzenegger karrierjét is átszabta 9/11
Egy tűzoltó a komplett családját veszíti el egy terroristák által végrehajtott bombatámadás során, és a gyászt végül úgy zajlik le a főhősben, hogy megkeresi az elkövetőket és maga számol le velük. Ez a sztorija az Arnold Schwarzenegger-filmek Az igazság nevében című felvonásának, melyet eredetileg 2001 októberében szántak volna moziba, ám végül a támadások végett ismét a vágóasztalra került a film, melyet ott teljesen átszabtak. Az akkor még pályakezdőnek számító Sofía Vergarát teljesen kihagyták a végső változatból, illetve fel kellett turbózni hazafias szekvenciákkal, míg végül csak 2002 februárjában merték bemutatni.
Pókember nem szőtt több hálót a tornyok közé
A kétezres évek elején mindenki falmászó-lázban égett. Az akkor még csak szárnyait bontogató képregényfilmes műfaj talán legjobban várt darabjának számított a Tobey Maguire-féle Pókember, melyet gőzerővel reklámoztak. A promóció része volt például az a trailer is, melyben a bankrablók helikopterrel menekülnek az álarcos igazságosztó elől, aki végül a WTC ikertonyai közé hálózza be őket. A terrortámadást követően az előzetest minden moziból azonnal visszarendelték és évekig elérhetetlen volt a közönség számára, illetve a direktor, Sam Raimi is kivágta a film végső változatából a jelenetet.
A mozi egyik plakátjára is hasonló sors várt: az a poszter ugyanis, melyen Pókember feje látható, valamint a szeméből visszatükröződő ikertornyok szintén rögtön be lettek vonva, ma pedig már aranyáron adják el egymásnak a megmaradt darabokat a fanatikusok.