Szívfacsaró képsorok: ezt a jelenetet szeptember 11. miatt kellett kivágni a Pókemberből – videó

Még a meséknek sem volt menekvés

Talán ezt sokan nem gondolták volna, de az egész estés Disney-mesék egyik máig legnépszerűbb darabjának számító Lilo és Stitch – A csillagkutya fináléja is merőben másképp festett volna, ha 9/11 sosem történik meg. Az eredeti verzióban Stitch és barátai egy hatalmas utasszállító repülővel menekülnek a film főgonosza, Gantu kapitány elől a felhőkarcolók tengerében. A repülőt űrhajóra, a toronyházakat pedig végül hegyekre cserélték az animátorok.

Arnold Schwarzenegger karrierjét is átszabta 9/11

Egy tűzoltó a komplett családját veszíti el egy terroristák által végrehajtott bombatámadás során, és a gyászt végül úgy zajlik le a főhősben, hogy megkeresi az elkövetőket és maga számol le velük. Ez a sztorija az Arnold Schwarzenegger-filmek Az igazság nevében című felvonásának, melyet eredetileg 2001 októberében szántak volna moziba, ám végül a támadások végett ismét a vágóasztalra került a film, melyet ott teljesen átszabtak. Az akkor még pályakezdőnek számító Sofía Vergarát teljesen kihagyták a végső változatból, illetve fel kellett turbózni hazafias szekvenciákkal, míg végül csak 2002 februárjában merték bemutatni.

Pókember nem szőtt több hálót a tornyok közé

A kétezres évek elején mindenki falmászó-lázban égett. Az akkor még csak szárnyait bontogató képregényfilmes műfaj talán legjobban várt darabjának számított a Tobey Maguire-féle Pókember, melyet gőzerővel reklámoztak. A promóció része volt például az a trailer is, melyben a bankrablók helikopterrel menekülnek az álarcos igazságosztó elől, aki végül a WTC ikertonyai közé hálózza be őket. A terrortámadást követően az előzetest minden moziból azonnal visszarendelték és évekig elérhetetlen volt a közönség számára, illetve a direktor, Sam Raimi is kivágta a film végső változatából a jelenetet.

A mozi egyik plakátjára is hasonló sors várt: az a poszter ugyanis, melyen Pókember feje látható, valamint a szeméből visszatükröződő ikertornyok szintén rögtön be lettek vonva, ma pedig már aranyáron adják el egymásnak a megmaradt darabokat a fanatikusok.