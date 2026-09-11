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szeptember 11.

Terror a vásznon: Ezek a filmek dolgozták fel a szeptember 11-i támadásokat

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Hihetetlen, de már 25 éve, hogy támadás érte New Yorkot, de mégis az egész világ lába alatt remegett meg a talaj. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások okozta lelki sebet azóta sem tudta begyógyítani az idő, talán ezért is készült ilyen kevés filmalkotás az eseményről.
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szeptember 11.nicolas cageNew Yorkterrortámadás

Pontosan 25 éve, 2001. szeptember 11-én olyan esemény történt, amely alapjaiban változtatta meg a világot. A New York-i World Trade Center és a Pentagon elleni terrortámadás, valamint a United Airlines 93-as járatának eltérítése emberek ezreinek életét követelte, a képsorok pedig az egész világot sokkolták. Talán éppen ezért a filmkészítők is óvatosan nyúltak a témához. Bár az elmúlt negyed évszázadban számos alkotás született, 9/11 máig olyan érzékeny és megrázó történelmi esemény, amelyhez kevés filmes mert hozzányúlni.

Szeptember 11-i terrortámadások a vásznon
A 2001. szeptember 11-i terrortámadások nem sok filmet ihlettek meg, de azok közül szinte mindegyik figyelemre méltó (Fotó: Universal Pictures / Courtesy of Universal Pictures)

Ezek a filmek voltak elég bátrak ahhoz, hogy feldolgozzák szeptember 11-et:

Fényből szőtt emlékmű: 2977 drón idézte meg a World Trade Center ikertornyait New York egén
Exkluzív: hajszálon múlott Kozsó élete szeptember 11-én – Így menekült meg az Ámofutók sztárja
Huszonöt éve omlott össze a világ egyik legismertebb épülete – ilyen volt a World Trade Center

Emlékezz rám

Robert Pattinson két Alkonyat között elkészített romantikus drámája első látásra nem is egy 9/11-film. A történet egy fiatal férfi és egy nő kapcsolatát követi, miközben mindkettejük életében komoly családi traumák húzódnak a háttérben. Az utolsó percekben azonban kiderül, hogy a történet 2001. szeptember 11-éhez vezet, ami máig az egyik legvitatottabb filmes felhasználása a tragédiának. Egyesek szerint minden idők egyik legnagyobb filmes csavarja, míg mások számára a váratlan fordulat inkább csak egy olcsó, hatásvadász húzás.

World Trade Center

Az HBO Maxon jelenleg nagyot taroló Nicolas Cage főszereplésével bemutatott film két rendőr történetén keresztül mutatja be a World Trade Center elleni támadás közvetlen következményeit. A film nagy része az összeomlás után a romok alatt rekedt férfiak túlélésére és a keresésükre koncentrál, így a mozi nem a merényletet, hanem az emberi helytállást állítja a középpontba. 

Nicolas Cage, a World trade Center főszereplője
A Nicolas Cage-filmek közül a World Trade Center az egyik legmegosztóbb, egyesek szerint ugyanis a 2006-os premier még túl korai volt (Fotó: Francois Duhamel / Courtesy of Paramount Pictures)

A jelentés

A jelentés nem magáról a szeptember 11-i támadásról szól, hanem annak egyik legsötétebb politikai körülményeit, előzményeit és következményeit dolgozza fel. Adam Driver alakítja Daniel J. Jonest, aki azt vizsgálja, hogyan alkalmazott kínzási módszereket a CIA a terrortámadások után. A film azt mutatja meg, hogyan változtatta meg 9/11 az amerikai biztonságpolitikát, és milyen súlyos etikai kérdéseket vetett fel a terrorizmus elleni háború.

Üres város

A szokásától eltérően, itt csontig hatolóan drámai szerepben felbukkanó Adam Sandler az Üres városban egy férfit alakít, aki elvesztette feleségét és három lányát a szeptember 11-i támadásokban, majd évekkel később újra kapcsolatba kerül egy régi barátjával. A film nem a tragédia részleteire koncentrál, hanem arra, mi történik valakivel, aki képtelen feldolgozni a veszteséget. Az egyik legjobb példája annak ez a Sandler-dráma, hogyan lehet a 9/11-ről úgy beszélni, hogy közben maga az esemény szinte végig a háttérben marad.

Don Cheadle (left) and Adam Sandler (right) star in Columbia Pictures' Reign Over Me.
Adam Sandlert ritkán látni drámai szerepben, de amikor a komikus komolyra veszi a figurát, akkor mindig felejthetetlent alakít (Fotó: l90 / l90)

A United 93-as

Paul Greengrass filmje a szeptember 11-én eltérített United Airlines 93-as járatának történetét dolgozza fel. A film már-már dokumentarista eszközökkel, ismert hollywoodi sztárok nélkül, valós időhöz közeli ritmusban követi az utasok és a személyzet utolsó perceit. Kifejezetten nyomasztó és nehéz film, de éppen a visszafogottsága miatt tartják az egyik legmegrázóbb 9/11-hez kapcsolódó alkotásnak. Nem egy könnyű „olvasmány”, viszont könnyedén rá lehetne biggyeszteni a kötelező jelzőt.

 

 

Szeptember 11-i terrortámadás
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