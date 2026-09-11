Terror a vásznon: Ezek a filmek dolgozták fel a szeptember 11-i támadásokat

Emlékezz rám

Robert Pattinson két Alkonyat között elkészített romantikus drámája első látásra nem is egy 9/11-film. A történet egy fiatal férfi és egy nő kapcsolatát követi, miközben mindkettejük életében komoly családi traumák húzódnak a háttérben. Az utolsó percekben azonban kiderül, hogy a történet 2001. szeptember 11-éhez vezet, ami máig az egyik legvitatottabb filmes felhasználása a tragédiának. Egyesek szerint minden idők egyik legnagyobb filmes csavarja, míg mások számára a váratlan fordulat inkább csak egy olcsó, hatásvadász húzás.

World Trade Center

Az HBO Maxon jelenleg nagyot taroló Nicolas Cage főszereplésével bemutatott film két rendőr történetén keresztül mutatja be a World Trade Center elleni támadás közvetlen következményeit. A film nagy része az összeomlás után a romok alatt rekedt férfiak túlélésére és a keresésükre koncentrál, így a mozi nem a merényletet, hanem az emberi helytállást állítja a középpontba.

A Nicolas Cage-filmek közül a World Trade Center az egyik legmegosztóbb, egyesek szerint ugyanis a 2006-os premier még túl korai volt (Fotó: Francois Duhamel / Courtesy of Paramount Pictures)

A jelentés

A jelentés nem magáról a szeptember 11-i támadásról szól, hanem annak egyik legsötétebb politikai körülményeit, előzményeit és következményeit dolgozza fel. Adam Driver alakítja Daniel J. Jonest, aki azt vizsgálja, hogyan alkalmazott kínzási módszereket a CIA a terrortámadások után. A film azt mutatja meg, hogyan változtatta meg 9/11 az amerikai biztonságpolitikát, és milyen súlyos etikai kérdéseket vetett fel a terrorizmus elleni háború.

Üres város

A szokásától eltérően, itt csontig hatolóan drámai szerepben felbukkanó Adam Sandler az Üres városban egy férfit alakít, aki elvesztette feleségét és három lányát a szeptember 11-i támadásokban, majd évekkel később újra kapcsolatba kerül egy régi barátjával. A film nem a tragédia részleteire koncentrál, hanem arra, mi történik valakivel, aki képtelen feldolgozni a veszteséget. Az egyik legjobb példája annak ez a Sandler-dráma, hogyan lehet a 9/11-ről úgy beszélni, hogy közben maga az esemény szinte végig a háttérben marad.