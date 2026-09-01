A sztároknak is becsengettek: ezek a hollywoodi csillagok is visszaültek az iskolapadba

Rocksuli

Ha a Jack Black-filmek legdallamosabb és egyik legpoénosabb darabjától nem jön meg a gyerekek kedve az iskolához, akkor semmitől sem fog. Richard Linklater 2003-ban bemutatott zenés komédiájának főszereplője egy lecsúszott rockzenész, aki végső elkeseredettségében szegődik kényszerből tanárnak. Ám hősünk hamar ráeszmél, rock and roll kíséretében még az unalmas tanórák is a világ legizgalmasabb dolgává válnak.

Hiába van már itt az iskolakezdés, Jack Blacktől tanárként sem kell sok komolyságot várni (Fotó: 90061/KPA/KPA)

Holt költők társasága

Le mernénk fogadni, hogy Robin Williams alakítása miatt 1989-től alaposan megnőtt a tanárszakos egyetemi hallgatók száma. Noha a Holt költők társasága nem csak a drámai szerepben felbukkanó komikus egyszemélyes műsora, hiszen a fiatal diákok mindennapos problémáit is kiválóan közvetíti. Visszaemlékezhetünk, milyen volt a tiniszerelem, mennyit veszekedtünk a szüleinkkel a jövőnk kapcsán, és mit is jelentett számunkra a gyerekkori barátság. Kár, hogy a végét látva minden maradék életkedvünk tovaszáll…

A Holt költők társasága a Robin Williams-filmek egyik legékesebb kiválósága (Fotó: KPA)

A mintatanár

Adrien Brody volt már háborút túlélő zongoraművész, de Amerikába menekülő magyar építész is. A kettő között viszont a kétszeres Oscar-díjas színész pedagógusi pályára tévedt. Ez volt a 2011-ben bemutatott A mintatanár, melyben a magyar származású színművész egy ambícióit visszaszerezni kívánkozó, kiégett tanárt alakít, akinek a nehéz sorsú, rosszcsont diáksággal is meggyűlik a baja, ám az idő előrehaladtával Brody karaktere megmutatja, hogyan kell közellenségből példaképpé válni.