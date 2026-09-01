A sztároknak is becsengettek: ezek a hollywoodi csillagok is visszaültek az iskolapadba

Mindegy, hogy csodálatos volt-e vagy éppen borzalmas, az iskola mindenképp életünk egyik legfontosabb állomása. A padsorban eltöltött évek nem meglepő módon Hollywood nagyjait is kismilliószor megihlették már. Ezért most csokorba is gyűjtöttük az álomgyár legkiválóbb alkotásait az alma materekről, melyekkel garantáltan ráhangolódhatunk a tanévkezdésre.
A tanévkezdés 2026-ban sem vicc, még ha Hollywood azt csinál belőle
Nulladik óra
Ez a több mint 40 éves kultklasszik kissé kakukktojásnak számít a listán. Hiszen ellentétben a felsorolás többi, többnyire tanárcentrikus tagjával, a Nulladik óra esetében sokkal inkább a diákokon van a hangsúly. Az Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, Judd Nelson, Ally Sheedy és Emilio Estevez főszereplésével bemutatott alkotás az iskolapéldája annak, miért nem szabad a könyvet a borítója alapján megmutatni. John Hughes rendezése ugyanis arról mesél, hogyan válik öt, egymástól teljesen eltérő tinifigura legjobb baráttá, mindössze néhány óra leforgása alatt.
Rocksuli
Ha a Jack Black-filmek legdallamosabb és egyik legpoénosabb darabjától nem jön meg a gyerekek kedve az iskolához, akkor semmitől sem fog. Richard Linklater 2003-ban bemutatott zenés komédiájának főszereplője egy lecsúszott rockzenész, aki végső elkeseredettségében szegődik kényszerből tanárnak. Ám hősünk hamar ráeszmél, rock and roll kíséretében még az unalmas tanórák is a világ legizgalmasabb dolgává válnak.
Holt költők társasága
Le mernénk fogadni, hogy Robin Williams alakítása miatt 1989-től alaposan megnőtt a tanárszakos egyetemi hallgatók száma. Noha a Holt költők társasága nem csak a drámai szerepben felbukkanó komikus egyszemélyes műsora, hiszen a fiatal diákok mindennapos problémáit is kiválóan közvetíti. Visszaemlékezhetünk, milyen volt a tiniszerelem, mennyit veszekedtünk a szüleinkkel a jövőnk kapcsán, és mit is jelentett számunkra a gyerekkori barátság. Kár, hogy a végét látva minden maradék életkedvünk tovaszáll…
A mintatanár
Adrien Brody volt már háborút túlélő zongoraművész, de Amerikába menekülő magyar építész is. A kettő között viszont a kétszeres Oscar-díjas színész pedagógusi pályára tévedt. Ez volt a 2011-ben bemutatott A mintatanár, melyben a magyar származású színművész egy ambícióit visszaszerezni kívánkozó, kiégett tanárt alakít, akinek a nehéz sorsú, rosszcsont diáksággal is meggyűlik a baja, ám az idő előrehaladtával Brody karaktere megmutatja, hogyan kell közellenségből példaképpé válni.
Osztály, vigyázz!
Mielőtt még a lista teljes komorságba és letargiába zuhanna, íme, egy üdítő kivétel. Noha Jon Lovitz 1996-os mozija filmművészeti szempontból aligha értékelhető, de paródiaként mégis működik. A film ugyanis pont azoknak a drámai sulis alkotásoknak mutat görbe tükröt, melyekről ma szó esik, ráadásul Lovitz maga mellé a ’90-es évek egyik legdögösebb bombázóját, Az elveszett ereklyék fosztogatói szépségét, Tia Carrerét kapta meg maga mellé partnerként a komédiában.