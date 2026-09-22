Hamarosan mozikba kerül a Tilly Norwood-filmek első darabja, a Misaligned című tragikomédia, melynek „forgatását” júliusban fejezték be. A rendhagyó, AI által generált szereplőket felvonultató alkotás főszereplőjével, Tilly Norwooddal ennek apropóján készített egy igen különleges interjút Piers Morgan tapasztalt angol újságíró, valamint a skót színjátszás legendája, Tom Conti.

A beszélgetés egy pontján a Kisiklottak, a Boldog karácsonyt, Mr. Lawrence! és az Oppenheimer 84 éves szereplője arról faggatta Norwood kisasszonyt, hogy a film többi szereplője valóban létező személyek-e, ám erre kerülőválasz érkezett, majd miután Conti újra feltette a kérdést, jött az abszolút meglepetés:

Tilly Norwood a mondat közepén nyelvet váltott, és angol helyett kínaiul kezdett válaszolni!

Tilly Norwood interjúja nem épp úgy sikerült, ahogy megalkotói szerették volna (Fotó: X)

Miután a két kérdező számonkérte rajta, hogy miért váltott át a semmiből kínai, azon belül is kantoni nyelvre, így felelt:

Elnézést! Úgy fest, valami apró hiba történt, nem akartam kínaiul beszélni. Néha összekuszálódnak a vezetékeim, tudod? Általában ez nem fordul elő, ez egyszeri alkalom volt, ami engem is meglepett

– zárta zavaros magyarázkodását Norwood.