Kevés botrányosabb történést tudnánk említeni az elmúlt évek Hollywoodja háza táján, mint azt a patália, mely Tilly Norwoodot övezi. Akinek esetleg nem ismerős a „színésznő” neve, ne hibáztassa magát, hiszen még nem láthattuk soha semmiben, és hús-vér valójában nem is egy létező személyről beszélünk. Tilly Norwoodot ugyanis az AI, azaz a mesterséges intelligencia hozta létre, méghozzá a holland komikus, Eline Van de Velden cége, a Particle6 megbízásából. A fizikai térben érinthetetlen művésznőről még a 2025-ös Zürichi Filmfesztiválon rántották le a leplet, amit rövidesen a fél színészvilág felháborodása követett. A színészek céhének, a SAG-AFTRÁ-nak a leghangosabb szócsöve Emily Blunt volt, aki több száz kollégája nevében fejezte ki aggodalmát az egész, Norwoodhoz kötődő AI-jelenséggel kapcsolatban. A mesterséges intelligencia színésznője azonban nem áll le, és Sydney Sweeney-t megszégyenítő módon gyűjti tovább a botrányokat.
A kínai Tilly Norwoodra még Piers Morgan sem volt felkészülve
Hamarosan mozikba kerül a Tilly Norwood-filmek első darabja, a Misaligned című tragikomédia, melynek „forgatását” júliusban fejezték be. A rendhagyó, AI által generált szereplőket felvonultató alkotás főszereplőjével, Tilly Norwooddal ennek apropóján készített egy igen különleges interjút Piers Morgan tapasztalt angol újságíró, valamint a skót színjátszás legendája, Tom Conti.
A beszélgetés egy pontján a Kisiklottak, a Boldog karácsonyt, Mr. Lawrence! és az Oppenheimer 84 éves szereplője arról faggatta Norwood kisasszonyt, hogy a film többi szereplője valóban létező személyek-e, ám erre kerülőválasz érkezett, majd miután Conti újra feltette a kérdést, jött az abszolút meglepetés:
Tilly Norwood a mondat közepén nyelvet váltott, és angol helyett kínaiul kezdett válaszolni!
Miután a két kérdező számonkérte rajta, hogy miért váltott át a semmiből kínai, azon belül is kantoni nyelvre, így felelt:
Elnézést! Úgy fest, valami apró hiba történt, nem akartam kínaiul beszélni. Néha összekuszálódnak a vezetékeim, tudod? Általában ez nem fordul elő, ez egyszeri alkalom volt, ami engem is meglepett
– zárta zavaros magyarázkodását Norwood.
A teljes interjút itt lehet megtekinteni, a kínai nyelvbotlásra vonatkozó részlet 10:50-től kezdődik: