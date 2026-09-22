Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pattanásig feszült a húr a parlamentben, így vonult ki a Fidesz és a KDNP az ülésről

Fontos!

Megsérült egy klórgáztartály egy budapesti vegyi üzemben, több ember kerülhetett kórházba

mesterséges intelligencia

Itt az év legkínosabb interjúja: a válasza közepén váltott át hirtelen kínai nyelvre az első AI színésznő

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sok váratlan pillanatot okozott eddig az idei év, de ez most mindenen túltesz. Hollywood első AI által generált színésznője, Tilly Norwood interjúja ugyanis olyanra sikeredett, mintha csak sci-fiből hirtelen vígjátékba átcsapó film egy kiragadott jelenete lett volna.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mesterséges intelligenciabotrányinterjú

Kevés botrányosabb történést tudnánk említeni az elmúlt évek Hollywoodja háza táján, mint azt a patália, mely Tilly Norwoodot övezi. Akinek esetleg nem ismerős a „színésznő” neve, ne hibáztassa magát, hiszen még nem láthattuk soha semmiben, és hús-vér valójában nem is egy létező személyről beszélünk. Tilly Norwoodot ugyanis az AI, azaz a mesterséges intelligencia hozta létre, méghozzá a holland komikus, Eline Van de Velden cége, a Particle6 megbízásából. A fizikai térben érinthetetlen művésznőről még a 2025-ös Zürichi Filmfesztiválon rántották le a leplet, amit rövidesen a fél színészvilág felháborodása követett. A színészek céhének, a SAG-AFTRÁ-nak a leghangosabb szócsöve Emily Blunt volt, aki több száz kollégája nevében fejezte ki aggodalmát az egész, Norwoodhoz kötődő AI-jelenséggel kapcsolatban. A mesterséges intelligencia színésznője azonban nem áll le, és Sydney Sweeney-t megszégyenítő módon gyűjti tovább a botrányokat.

Tilly Norwood, AI színésznő
Tilly Norwood AI által generált színésznőként szeretne betörni Hollywoodba (Fotó: Instagram)

A kínai Tilly Norwoodra még Piers Morgan sem volt felkészülve

Mesterséges intelligencia dekódolt egy első világháborús katonai üzenetet
Új csalás terjed Facebookon: több mint 11 millió forintnak intet búcsút egy férfi egy autóvásárlás után
Hihetetlen felfedezés: ez átírhatja az emberiség történetét

Hamarosan mozikba kerül a Tilly Norwood-filmek első darabja, a Misaligned című tragikomédia, melynek „forgatását” júliusban fejezték be. A rendhagyó, AI által generált szereplőket felvonultató alkotás főszereplőjével, Tilly Norwooddal ennek apropóján készített egy igen különleges interjút Piers Morgan tapasztalt angol újságíró, valamint a skót színjátszás legendája, Tom Conti.

A beszélgetés egy pontján a Kisiklottak, a Boldog karácsonyt, Mr. Lawrence! és az Oppenheimer 84 éves szereplője arról faggatta Norwood kisasszonyt, hogy a film többi szereplője valóban létező személyek-e, ám erre kerülőválasz érkezett, majd miután Conti újra feltette a kérdést, jött az abszolút meglepetés: 

Tilly Norwood a mondat közepén nyelvet váltott, és angol helyett kínaiul kezdett válaszolni!

Tilly Norwood 2026
Tilly Norwood interjúja nem épp úgy sikerült, ahogy megalkotói szerették volna (Fotó: X)

Miután a két kérdező számonkérte rajta, hogy miért váltott át a semmiből kínai, azon belül is kantoni nyelvre, így felelt:

Elnézést! Úgy fest, valami apró hiba történt, nem akartam kínaiul beszélni. Néha összekuszálódnak a vezetékeim, tudod? Általában ez nem fordul elő, ez egyszeri alkalom volt, ami engem is meglepett

– zárta zavaros magyarázkodását Norwood.

A teljes interjút itt lehet megtekinteni, a kínai nyelvbotlásra vonatkozó részlet 10:50-től kezdődik:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!