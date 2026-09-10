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Tom Cruise

A 64 éves Tom Cruise-t hat órán át kellett maszkírozni, hogy 65-nek tűnjön: új trailer érkezett a Diggerhez

21 perce
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A Digger hamarosan befut a mozikba. Tom Cruise következő nagy dobásához pedig most egy új előzetes is dukál, melyben minden eddiginél nagyobb adag ízelítőt kaptunk abból, miért is jelentett akkora kihívást a maszkmesterek számára a Top Gun szépfiújának elcsúfítása.
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Tom Cruisefilmtrailer

Tom Cruise tényleg nem ismeri a lehetetlent: új filmjében ugyanis tényleg úgy néz, hogy komplett képtelenség felismerni őt. A mexikói rendezőzseni, Alejandro G. Innaritu által dirigált Digger című fekete komédiában Cruise egy olajmágnást alakít, aki baklövésével egy természeti katasztrófát idéz elő, majd amikor megkérik, hogy hozza helyre a saját maga által okozott galibát, nem győz menekülni a felelősség elől. A világpolitikai vezetőknek görbe tükröt állító Diggernek ugyan már önmagában a sztorija is érdekes, de ami még ennél is izgalmasabb, az a főszereplő külleme.

Tom Cruise, a Digger főszereplője
Tom Cruise 2026-ban is valami váratlannal lepte meg rajongóit (Fotó: YouTube)

Túl jól tartja magát Tom Cruise hatvan felett

Azt mindig is tudtuk, hogy Tom Cruise szeret futni filmjeiben, de azt nem, hogy mi elől. Most már ezt is biztosra lehet tudni: az öregedés elől menekül a Mission: Impossible akcióhőse, és teszi ezt eddig elképesztő sikerrel.

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Rá sem lehet ismerni Tom Cruise-ra, teljesen megváltozott az új szerepe kedvéért

A 64 éves színész ráncmentes arca bizonyára sokakat ámulatba ejt, azonban legújabb mozija, a Digger alkotóinak pont emiatt gyűlt meg vele a baja. A smink- és maszkmester brigád ugyanis nem kevesebb mint hat órán át kényszerítette székébe Cruise-t, hogy egy mindössze egy esztendővel idősebb férfit varázsoljanak belőle valahogy. Tom Cruise Diggerben látható karaktere, Digger Rockwell ugyanis csak egy évvel idősebb megtestesítőjénél, de mégis mintha több évtized lenne közöttük, ezért is okozott ennyi álmatlan éjszakát a makeup művészeknek.

Tom Cruise, a Digger főszereplője
A Diggerben Tom Cruise magassága nem, életkora már annál inkább lényeges volt  (Fotó: YouTube)

Hogy végre a nagy vásznon szemügyre vehessük, milyen munkát végeztek a maszkmesterek, már nem is kell olyan sokat várni, hiszen a Digger Magyarországon 2026. október 1-én kerül majd bemutatásra.

Tom Cruise megint el akar csúnyulni

Nem ez az első alkalom, hogy az Oscar-életműdíjas színművész a felismerhetetlenség határát súrolja, vagy inkább át is lépi azt. Idén 18 éve történt legutóbb, hogy a filmhistória talán legvisszataszítóbb figuráját formálhatta meg a Trópusi viharban, melynek kedvéért olyan mértékben maszkírozták el, hogy még a Tom Cruise-filmek legelvetemültebb fanatikusai sem ismerték fel.

A beszélőnévvel ellátott, Les Grossman viszont minden undorító porcikája ellenére is közel nőtt Cruise és közönsége szívéhez egyaránt, ezért már évek óta tervben van egy önálló film, azaz ez spinoff elkészítése. Az ötletet ráadásul maga Tom Cruise támogatja a legerőteljesebben, aki már a Mission: Impossible-mozik rendezőjét, Christopher McQuarrie-t is megkereste már szándékával, ám egyelőre még semmi konkrétum nincs az ügy kapcsán.

 

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