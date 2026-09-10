A 64 éves Tom Cruise-t hat órán át kellett maszkírozni, hogy 65-nek tűnjön: új trailer érkezett a Diggerhez

A 64 éves színész ráncmentes arca bizonyára sokakat ámulatba ejt, azonban legújabb mozija, a Digger alkotóinak pont emiatt gyűlt meg vele a baja. A smink- és maszkmester brigád ugyanis nem kevesebb mint hat órán át kényszerítette székébe Cruise-t, hogy egy mindössze egy esztendővel idősebb férfit varázsoljanak belőle valahogy. Tom Cruise Diggerben látható karaktere, Digger Rockwell ugyanis csak egy évvel idősebb megtestesítőjénél, de mégis mintha több évtized lenne közöttük, ezért is okozott ennyi álmatlan éjszakát a makeup művészeknek.

A Diggerben Tom Cruise magassága nem, életkora már annál inkább lényeges volt (Fotó: YouTube)

Hogy végre a nagy vásznon szemügyre vehessük, milyen munkát végeztek a maszkmesterek, már nem is kell olyan sokat várni, hiszen a Digger Magyarországon 2026. október 1-én kerül majd bemutatásra.

Tom Cruise megint el akar csúnyulni

Nem ez az első alkalom, hogy az Oscar-életműdíjas színművész a felismerhetetlenség határát súrolja, vagy inkább át is lépi azt. Idén 18 éve történt legutóbb, hogy a filmhistória talán legvisszataszítóbb figuráját formálhatta meg a Trópusi viharban, melynek kedvéért olyan mértékben maszkírozták el, hogy még a Tom Cruise-filmek legelvetemültebb fanatikusai sem ismerték fel.

A beszélőnévvel ellátott, Les Grossman viszont minden undorító porcikája ellenére is közel nőtt Cruise és közönsége szívéhez egyaránt, ezért már évek óta tervben van egy önálló film, azaz ez spinoff elkészítése. Az ötletet ráadásul maga Tom Cruise támogatja a legerőteljesebben, aki már a Mission: Impossible-mozik rendezőjét, Christopher McQuarrie-t is megkereste már szándékával, ám egyelőre még semmi konkrétum nincs az ügy kapcsán.