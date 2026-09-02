„Ez a nő nem szexi, hanem terhes” – Undorítóan beszélt Tom Cruise új párjáról a Mint a villám sztárja

A Tom Cruise-filmek 1990-ben bemutatott darabját Tony Scott rendezte és a tengerentúli jónép kedvenc motorsportjáról, a NASCAR veszélyes, pörgős és akciódús világáról szól. Cruise-nak ráadásul nem csupán a Top Gun utáni újabb sikert, hanem a szerelmet is elhozta, ugyanis a Mint a villám forgatása során melegedtek össze Nicole Kidmannel, akivel később össze is házasodtak. 2001-ben viszont válással végződött a l’amour, talán ez is közrejátszik abban, hogy a 38 esztendő után jelentkező második rézben már Anne Hathaway fogja alakítani a női főszerepet.

A 43 éves színésznő munkamorálja egyébként egészen félelmetes. Júniusban bejelentett terhessége előtt számtalan munkát, így Az ördög Pradát visel 2-t, az Odüsszeiát vagy a Dűnét is elvállalta, és úgy tűnik, a szülés után sem tervez lazsálni.

Anne Hathaway a Mint a villám sztárja célkeresztjében

Annak, hogy a Nicole Kidman-filmek száma a Mint a villám 2. részével biztosan nem fognak bővülni, nem mindenki örült. Az pedig, hogy Anne Hathaway váltja a női főszerepben az ausztrál kollegináját az első epizód Tim Dalandjánál, azaz Randy Quaidnél abszolút kiverte a biztosítékot. A függetlenség napja részeges exvadászpilótája alpári stílusban állt bele páros lábbal Az ördög Pradát visel és a Neveletlen hercegnő szépségébe, és nemes egyszerűséggel azt állította róla, hogy azért nem szexi, mert terhes.

Szükségünk van Nicole visszatérésére. Ne légy gyáva, Tom Cruise. Az eredeti csajra van szükséged. Ez nem személyeskedés: ez filmkészítés. Anne nem szexi, mert – ha esetleg nem vetted volna észre – terhes. Ha én lennék a producer, egy valóban megnézésre érdemes Mint a villám folytatás azt jelentené, hogy Tomot és Nicole-t látjuk viszont együtt a vásznon. Nem új lányra van szükségünk, hanem egy új versenyautóra!

– szólott a közösségimédia-bejegyzésében a folytatásra aligha meginvitált 75 éves színész.