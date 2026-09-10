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akkor és most

Emlékszel még Tom Cruise szerelmére a Top Gunból? Rá sem lehet ismerni Kelly McGillisre – Galéria

51 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Hihetetlen, de már 40 éve, hogy beléptünk a Danger Zone-ba. Tom Cruise kereken négy évtizede szelte ketté egy vadászrepülővel Amerika egét, no meg a vásznakat szerte a világon, maga mögött nemcsak kondenzcsíkot, hanem komoly popkulturális hagyatékot is húzva.
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akkor és mosttop gunTom Cruisegaléria

Nem mintha a vadászrepülő-pilóta szakma eleve nem tartozna a világ legmenőbb foglalkozásai közé, azonban idén már 40 éve, hogy Tom Cruise kimaxolta ezen hivatás menőségi faktorát. A Top Gun Maverickje láttán évekre, sőt évtizedekre eldőlt, hogy minden fiú minek vagy kinek fog beöltözni farsangkor, a napszemüveggyártók szalagjairól tonnaszám potyogtak le a pilótaokulárék. Persze a Top Gun nemcsak Tom Cruise egyszemélyes műsora volt, hiszen Tony Scott filmjében még megannyi ikonikus színész, például Meg Ryan, Val Kilmer vagy Kelly McGillis is felbukkant. De vajon mi lett velük azóta?

Tom Cruise, Top Gun
Tom Cruise 2026-ban már negyvenedik évfordulóját ünnepli a Top Gunnak, amiben Kelly McGillis volt a partnere (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / KPA)

Tom Cruise harmadjára is Maverick lesz. De ez lesz az utolsó tánc?

Mielőtt még azonban azt derítenénk fel, mi lett az eredeti Top Gun szereplőivel, tekintsünk a jövőbe, és ízlelgessük a kérdést: Tényleg érkezik a Top Gun 3?

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Mint ahogy arra sokan emlékezhetnek, a Tom Cruise-filmek száma 2022-ben a Top Gun: Maverick című folytatással bővült, mely oly kiválóan lovagolta meg a nosztalgiahullámot, hogy megjelenése évében csak egy film, az Avatar 2. része tudott nála több pénzt termelni a kasszáknál. Így hát csak idő kérdése volt, mikor merül fel a trilógiaépítés ötlete.

A franchise 64 éves főhőse, azaz Tom Cruise korábban évekig kampányolt, hogy még egyszer beülhessen a pilótafülkébe, imái pedig idén hallgattattak meg, mikor is 2026 áprilisában a Paramount hivatalosan is bejelentette: Jön a Top Gun 3!

A rendezői székbe ezúttal is a második fejezetet jegyző Joseph Kosinski ül majd, a szkriptet pedig számos Mission: Impossible-epizód alkotója, Christopher McQuarrie jegyzi, ám üröm az örömben, hogy a harmadik felvonás sztorija minden bizonnyal Maverick utolsó tánca is lesz egyben, azaz ez lesz az utolsó rész, aminek Tom Cruise a főszereplője. A fejlesztés még nagyon a kezdeti stádiumában van, legkorábbi megjelenése 2028-ra tehető!

De repüljünk is vissza a jelenbe, no meg a 40 évvel ezelőtti múltba, és nézzük meg, hogyan festettek a Top Gun szereplői egykor, és merre vezetett útjuk napjainkra:

 

 

 

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