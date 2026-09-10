Emlékszel még Tom Cruise szerelmére a Top Gunból? Rá sem lehet ismerni Kelly McGillisre – Galéria

Nem mintha a vadászrepülő-pilóta szakma eleve nem tartozna a világ legmenőbb foglalkozásai közé, azonban idén már 40 éve, hogy Tom Cruise kimaxolta ezen hivatás menőségi faktorát. A Top Gun Maverickje láttán évekre, sőt évtizedekre eldőlt, hogy minden fiú minek vagy kinek fog beöltözni farsangkor, a napszemüveggyártók szalagjairól tonnaszám potyogtak le a pilótaokulárék. Persze a Top Gun nemcsak Tom Cruise egyszemélyes műsora volt, hiszen Tony Scott filmjében még megannyi ikonikus színész, például Meg Ryan, Val Kilmer vagy Kelly McGillis is felbukkant. De vajon mi lett velük azóta?

Tom Cruise 2026-ban már negyvenedik évfordulóját ünnepli a Top Gunnak, amiben Kelly McGillis volt a partnere (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / KPA)

Tom Cruise harmadjára is Maverick lesz. De ez lesz az utolsó tánc?

Mielőtt még azonban azt derítenénk fel, mi lett az eredeti Top Gun szereplőivel, tekintsünk a jövőbe, és ízlelgessük a kérdést: Tényleg érkezik a Top Gun 3?