Tom Cruise új filmjét látva nem tudjuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk: ilyen lett a Digger – Kritika

Tom Cruise olykor-olykor, két Mission: Impossible-mozi, vagy valamilyen egyéb akciófilmes ugrabugra között azért ráébred, hogy ő valójában nemcsak egydimenziós akcióhős, hanem nem mellékesen színész is, méghozzá a jobbik fajtából való. Ilyenkor pedig, ha kap egy megfelelő szkriptet és rendezőt, akkor valami olyasmit tud vászonra varázsolni, amit a közönség még évek múltán sem tud elfelejteni. Nos, a Digger is valami hasonló, ugyanakkor közben valahogy mégsem.
Tom Cruise-nak megint meg kell mentenie a világot, csak most semmi kedve hozzá
A Digger az elején nem sokat teketóriázik, Tom Cruise főszereplő antihőse már öt perccel a stúdiók logóinak beúszását követően értesül a bajról: egy hatalmas jéghegy tart Európa felé, és erről bizony nem más tehet, csak ő! Össze is hívják a Fehér Házban az elnöki kupaktanácsot, melyet a Donald Trump... vagyis, akarjuk mondani a felismerhetetlenségig lefogyó John Goodman vezet, ahol szembesítik tetteivel Diggert, és megbízzák azzal a feladattal, hogy egye meg, amit a főzött!
Digger Rockwell, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a jéghegytől, meg is lehet szeretni
Akár így is átkölthetnénk Stanley Kubrick 1964-es klasszikusának, a Dr. Strangelove-nak a teljes címét, hiszen a hasonlóság a Peter Sellers főszereplésével bemutatott fekete komédia, valamint Tom Cruise ásós tánca között már-már kisérteties. Az viszont egészen félelmetes, hogy az emberi természet úgy tűnik, 62 éve fikarcnyit sem változott, és ugyanolyan megalomán, excentrikus alakok ülnek a világvezetői székekben manapság is, így Alejandro G. Inárritu válaszlevele Kubricknak még több mint hat évtized távlatából aktualitásról tanúskodik. A Dr. Strangelove viszont mégis jobb film mint a Digger.
Már csak azért is, mert például Kubrick merőben jobban játszott az idővel a vágószobában, ami Inárrituról nem mondható el. Egy feszesebb játékidő a Diggernek igenis használt volna, mert sajnos a film többször ül mélyebbre le a kelleténél, és egy-két jelenetet látva ólomnehézségűvé válnak a szemhéjaink.
Akkor mégis mi az, ami a Diggert megmenti, és teszi ezzel a 2026 legmegosztóbb mozijává?
- Egyrészt Inárritu olyan csavarral rukkol elő, amitől mindenkinek úgy le fog esni az álla, hogy az majd a plázamozi terme alatti parkolóban fog landolni, de erről semmi többet nem kívánunk mondani, mert az visszafordíthatatlanul belerondítana a filmélménybe.
- Másrészt még a látvány az, ami miatt mindenképp megéri nagyvásznon látni a Diggert, hiszen az Alejandro G. Inárritu-filmekben visszatérő kameramannak számító Emmanuel Lubezki csodálatos operatőri munkája mellett a jelmezek és a díszlet is 10/10, ami csak egy plusz fűszerezést kap a korábban említett nagy csavart követően.
- Harmadrészt a humor az, ami a Digger ingoványos talaját kicsit stabilizálja, mert bármilyen félelmetes is belegondolni, kikre bízzuk a világ sorsát, nevetni még mindig tudunk rajtuk, hiszen kínunkban ugyan mi mást csinálnánk? Ezt pedig Inárritu is nagyon jól érzi.
És végül, de nem utolsósorban a fő attrakció: Tom Cruise! A rengeteg Mission: Impossible-filmben látott futkározás, illetve a Top Gunban tapasztalt lazaság után üdítő látni a 64 éves Oscar-életműdíjas sztárt végre újra úgy igazán színészkedni. Cruise méghozzá több méter maszk alatt is olyat játszik, amitől csoda, hogy nem esik le a vászon. Persze, aki látta a Trópusi vihar című vígjátékot, az sejthette, hogy Tom Cruise-nak a Digger egy igazi jutalomjáték lesz, mi több, a nézőknek is jutalom, hogy ezt láthatják.
Persze muszáj megdicsérni a forgatókönyvet részben jegyző Alejandro G. Inárritut is, aki a Diggerbe is magával hozta a meg nem értett főhőst annak kiszolgáltatottságával, bűntudatával és minden karakterdrámájával. Tom Cruise Diggerjéről pedig az utolsó pillanatig lehetne lefejteni a különböző rétegeket, így alapos meglepetést okozna, ha jövőre nem szerepelne ott a neve az Oscar-jelöltek listáján Matt Damon, Robert Pattinson vagy a 72 évesen karrierje egyik utolsó nagy csatájába induló John Malkovich mellett.
Végszó
A Diggert látva azonban mégsem tudjuk – több okból sem –, hogy sírjunk vagy nevessünk. Abban van valami elszomorító, hogy a világ a hidegháború óta sem változott semmit, és ezen már csak a humor segít, máshogy nem lehet túlélni. Illetve az is csalódáskeltő, mennyire kiforratlan mű képét festi le magáról a Digger, mely ritmustalan, keszekusza és hatásvadász is olykor, de kétségtelenül megvannak a maga momentumai, a Tom Cruise-filmek szerelmeseinek pedig egyenesen kötelező darab, mert évtizedek óta nem játszott ilyen jól! De jól gondoljuk meg, kit viszünk magunkkal a moziba, mert ez a stílus nem mindenki torkán fog lecsúszni!