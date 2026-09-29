Tom Cruise új filmjét látva nem tudjuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk: ilyen lett a Digger – Kritika

Tom Cruise olykor-olykor, két Mission: Impossible-mozi, vagy valamilyen egyéb akciófilmes ugrabugra között azért ráébred, hogy ő valójában nemcsak egydimenziós akcióhős, hanem nem mellékesen színész is, méghozzá a jobbik fajtából való. Ilyenkor pedig, ha kap egy megfelelő szkriptet és rendezőt, akkor valami olyasmit tud vászonra varázsolni, amit a közönség még évek múltán sem tud elfelejteni. Nos, a Digger is valami hasonló, ugyanakkor közben valahogy mégsem.

Tom Cruise 2026-ban valami egészen egyedivel rukkolt elő a Digger képében (Fotó: JLPPA/Bestimage/00763762)

Tom Cruise-nak megint meg kell mentenie a világot, csak most semmi kedve hozzá

A Digger az elején nem sokat teketóriázik, Tom Cruise főszereplő antihőse már öt perccel a stúdiók logóinak beúszását követően értesül a bajról: egy hatalmas jéghegy tart Európa felé, és erről bizony nem más tehet, csak ő! Össze is hívják a Fehér Házban az elnöki kupaktanácsot, melyet a Donald Trump... vagyis, akarjuk mondani a felismerhetetlenségig lefogyó John Goodman vezet, ahol szembesítik tetteivel Diggert, és megbízzák azzal a feladattal, hogy egye meg, amit a főzött!