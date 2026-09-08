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Velencei Filmfesztivál

A Jurassic World sztárjával forgatott filmet a magyar rendező: imádják Horvát Lili drámáját Velencében

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Újból gyülekezőt fújtak a sztároknak a lagúnák városában. Továbbra is gőzerővel dübörög a Velencei Filmfesztivál, ahol a magyar mozimágusok is érdekeltek, köztük például Horvát Lili, kinek első nemzetközi alkotását imádják a fesztiválozók.
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Velencei FilmfesztiválRupert FriendMackenzie DavisHorvát Lili

Idén már 83. alkalommal rendezték meg a Velencei Filmfesztivált. Noha ilyenkor a közönség figyelme hajlamos a habos-babos ruhakölteményekre és egyéb sztárallűrökre terelődni, pedig eget rengető magyar sikersztorik történnek az Adriai-tenger partján. Tudniillik bemutatták a 44 esztendős magyar direktor, Horvát Lili legújabb filmjét, a Jegyzeteim a Marsról című drámát, mely amellett, hogy az első angol nyelvű műve volt, elképesztő sztárbrigádot vonultatott fel, a közönség pedig minden percét imádta!

Horvát Lili és Mackenzie Davis a Velencei Filmfesztiválon
Horvát Lili Mackenzie Davis főszereplésével készült új filmje hatalmas sikert aratott a 83. Velencei Filmfesztiválon (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage / 00768096)

Magyar filmnek járt a vastaps a Velencei Filmfesztiválon

Mondhatnánk, hogy ezt nem láttuk jönni, de az az igazság, hogy az eddigi Horvát Lili-filmek alapján csak idő kérdése volt, mikor figyel fel a nagy világ a tehetséges magyar filmrendezőre. Legutóbbi alkotása, a Felkészülés a meghatározhatatlan ideig tartó együttlétre címre keresztelt romantikus dráma például Magyarország jelöltje volt az Oscar-díjra 2021-ben.

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Az újabb siker pedig már itt kopogtat Horvát ajtajában, aki magyar alkotóbrigáddal karöltve, hollywoodi csillagokkal a kamera előtt készítette el Jegyzeteim a Marsról című filmjét, mely egy űrkutató tudósnő, Margot rejtélyes eltűnéséről szól. A nemzetközi kritika által az egekig magasztalt, kvázi „belső űrutazásról” szóló lélektani dráma bemutatója után a rendező meghatottan beszélt a premier pillanatáról, és nem győzte dicsérni magyar kreátortársait, köztük Maly Róbert, operatőrt vagy Keresztes Gábort, zeneszerzőt:

Nagy boldogság, hogy nemcsak a színészekkel és a producerekkel együtt élhettük át ezt a pillanatot, hanem a magyar stáb fő alkotóival is, akik elképesztően sokat tettek azért, hogy ez a film elkészülhessen. Öröm és megkönnyebbülés, hogy ennyire jók az első reakciók, a kritikák 

– mondta örömittasan Horvát.

Mackenzie Davis, Lili Horvat and Rupert Friend attending My Notes on Mars photocall at the 23rd Giornate Degli Autori during the 83rd Venice International Film Festival on September 2, 2026 in Venice, Italy. © Lucia Sabatelli
Horvát Lili a Jegyzeteim a Marsról főszereplői körében (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage / 00768096)

A Szárnyas fejvadász és a Jurassic World sztárját dirigálta Horvát Lili

És hogy kiket dirigált első nemzetközi projektjében Horvát Lili? A Jegyzeteim a Marsról szereplői között nem kisebb nevek találhatók mint például a Terminátor: Sötét végzet, a Mentőexpedíció vagy a Szárnyas fejvadász 2049 sztárja, Mackenzie Davis, aki a női főhőst formálja meg. Míg a férfi főszerepet arra a Rupert Friendre osztották, aki gyakran felbukkan Wes Anderson műremekeiben, de a tavaly bemutatott Jurassic World: Újjászületésből is ismerős lehet a közönségnek.

A velencei publikumra egyébként nem sokáig kell irigynek lennie a honi közönségnek, hiszen a Jegyzeteim a Marsról még idén év végén Magyarországon is bemutatásra kerül!

 

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