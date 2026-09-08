A Jurassic World sztárjával forgatott filmet a magyar rendező: imádják Horvát Lili drámáját Velencében

Idén már 83. alkalommal rendezték meg a Velencei Filmfesztivált. Noha ilyenkor a közönség figyelme hajlamos a habos-babos ruhakölteményekre és egyéb sztárallűrökre terelődni, pedig eget rengető magyar sikersztorik történnek az Adriai-tenger partján. Tudniillik bemutatták a 44 esztendős magyar direktor, Horvát Lili legújabb filmjét, a Jegyzeteim a Marsról című drámát, mely amellett, hogy az első angol nyelvű műve volt, elképesztő sztárbrigádot vonultatott fel, a közönség pedig minden percét imádta!

Horvát Lili Mackenzie Davis főszereplésével készült új filmje hatalmas sikert aratott a 83. Velencei Filmfesztiválon (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage / 00768096)

Magyar filmnek járt a vastaps a Velencei Filmfesztiválon

Mondhatnánk, hogy ezt nem láttuk jönni, de az az igazság, hogy az eddigi Horvát Lili-filmek alapján csak idő kérdése volt, mikor figyel fel a nagy világ a tehetséges magyar filmrendezőre. Legutóbbi alkotása, a Felkészülés a meghatározhatatlan ideig tartó együttlétre címre keresztelt romantikus dráma például Magyarország jelöltje volt az Oscar-díjra 2021-ben.