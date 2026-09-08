A Jurassic World sztárjával forgatott filmet a magyar rendező: imádják Horvát Lili drámáját Velencében

Idén már 83. alkalommal rendezték meg a Velencei Filmfesztivált. Noha ilyenkor a közönség figyelme hajlamos a habos-babos ruhakölteményekre és egyéb sztárallűrökre terelődni, pedig eget rengető magyar sikersztorik történnek az Adriai-tenger partján. Tudniillik bemutatták a 44 esztendős magyar direktor, Horvát Lili legújabb filmjét, a Jegyzeteim a Marsról című drámát, mely amellett, hogy az első angol nyelvű műve volt, elképesztő sztárbrigádot vonultatott fel, a közönség pedig minden percét imádta!
Magyar filmnek járt a vastaps a Velencei Filmfesztiválon
Mondhatnánk, hogy ezt nem láttuk jönni, de az az igazság, hogy az eddigi Horvát Lili-filmek alapján csak idő kérdése volt, mikor figyel fel a nagy világ a tehetséges magyar filmrendezőre. Legutóbbi alkotása, a Felkészülés a meghatározhatatlan ideig tartó együttlétre címre keresztelt romantikus dráma például Magyarország jelöltje volt az Oscar-díjra 2021-ben.
Az újabb siker pedig már itt kopogtat Horvát ajtajában, aki magyar alkotóbrigáddal karöltve, hollywoodi csillagokkal a kamera előtt készítette el Jegyzeteim a Marsról című filmjét, mely egy űrkutató tudósnő, Margot rejtélyes eltűnéséről szól. A nemzetközi kritika által az egekig magasztalt, kvázi „belső űrutazásról” szóló lélektani dráma bemutatója után a rendező meghatottan beszélt a premier pillanatáról, és nem győzte dicsérni magyar kreátortársait, köztük Maly Róbert, operatőrt vagy Keresztes Gábort, zeneszerzőt:
Nagy boldogság, hogy nemcsak a színészekkel és a producerekkel együtt élhettük át ezt a pillanatot, hanem a magyar stáb fő alkotóival is, akik elképesztően sokat tettek azért, hogy ez a film elkészülhessen. Öröm és megkönnyebbülés, hogy ennyire jók az első reakciók, a kritikák
– mondta örömittasan Horvát.
A Szárnyas fejvadász és a Jurassic World sztárját dirigálta Horvát Lili
És hogy kiket dirigált első nemzetközi projektjében Horvát Lili? A Jegyzeteim a Marsról szereplői között nem kisebb nevek találhatók mint például a Terminátor: Sötét végzet, a Mentőexpedíció vagy a Szárnyas fejvadász 2049 sztárja, Mackenzie Davis, aki a női főhőst formálja meg. Míg a férfi főszerepet arra a Rupert Friendre osztották, aki gyakran felbukkan Wes Anderson műremekeiben, de a tavaly bemutatott Jurassic World: Újjászületésből is ismerős lehet a közönségnek.
A velencei publikumra egyébként nem sokáig kell irigynek lennie a honi közönségnek, hiszen a Jegyzeteim a Marsról még idén év végén Magyarországon is bemutatásra kerül!