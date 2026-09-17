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galéria

30 éve mutatták be Magyarországon a Vészhelyzetet: így néznek ki Carter doktorék manapság

51 perce
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Hiába debütált Amerikában már több mint három évtizede, sokaknak még mindig ez a kórházsorozatok alfája és ómegája. A Vészhelyzet zsánerének egyik legmeghatározóbb darabja volt, melynek szereplőit hazánkban is imádta mindenki.
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galériaNoah Wylevészhelyzet

Nem lennénk meglepődve, ha 1996-tól szemmel láthatóan megemelkedett volna az orvostanhallgatók száma Magyarországon. Hazánkban ugyanis ekkor, azaz kereken 30 éve mutatták be a tengerentúlon akkor már két esztendeje sugárzott Vészhelyzet című kórházsorozatot. A széria elképesztő lüktetéssel és féktelen izgalommal bíró cselekménye, valamint a szereplőbrigádban felvonultatott sztárparádé miatt egy csapásra a nézőközönség kedvencévé vált, nem is véletlenül ismétlik máig számos csatornán a sorozat epizódjait. De mi lett azóta Ross vagy Kovac doktorral? Galériánkból máris kiderül, ám előtte tegyünk egy kitérőt Noah Wyle karaktere felé.

A Vészhelyzet nagy siker volt akkoriban.
A Vészhelyzet szereposztása maga volt a tökéletesség, de mi van a színészekkel napjainkban? (Fotó: Robert Trachtenberg /NBC / Zuma)

A Vészhelyzet utódját látják ebben a sorozatban, ennek csak a Vészhelyzet alkotói nem örülnek

A rajongók a Vészhelyzet 2009-es fináléja óta keresik kedvenc kórházszériájuk utódját, mely be tudja tölteni a szívükben keletkezett űrt.

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Ezt a hiányt végül a 2025-ben az HBO Max-sorozatok között felbukkanó, Noah Wyle főszereplésével bemutatott Vészhelyzet Pittsburghben című show szüntette meg, melyet a fanok rögtön a Vészhelyzet folytatásának kiáltottak ki. A hasonlóságok pedig nemcsak a nézőknek, de az eredeti szériát jegyző Michael Crichton özvegyének is feltűnt, akinek azért szúrta a szemét a két széria közötti hasonlóság, mert a férje utolsó kívánsága az volt, hogy ne készüljön folytatás a Vészhelyzethez, és úgy érzi, az HBO műsora felrúgta ezt a megállapodást. Mi több, Sherri Crichton perre is vitte az ügyet, hogy bebizonyítsa igazát:

A Vészhelyzet Pittsburghben egyenlő a Vészhelyzettel. Nem csak olyan egy kicsit, mint a Vészhelyzet, ez maga a Vészhelyzet. Ugyanazzal a vezető producerrel, íróval, főszereplővel, gyártócégekkel, stúdióval és csatornával, mint a Vészhelyzet [2022-ben] tervezett újraindítása. Senkit nem sikerült megtéveszteniük 

– olvasható a bírósági keresetben.

A kényes plágiumügyre korábban még maga Noah Wyle is reagált, aki mindkét sorozatban főszerepet játszik, ám mindenki Carter doktora szerint nincs akkora hasonlóság egykori, valamint az idei Emmy-gálán elhasaló mostani műsora között, ami miatt ilyen nagy feneket kellene keríteni a dolognak.

A Vészhelyzet kontra Vészhelyzet Pittsburghben-perben egyelőre még nem született döntés, és amíg kiderül, kinek van igaza, addig is érdemes egy pillantást vetni a galériánkra, melyből kiderül ,hogyan néztek ki a Vészhelyzet szereplői egykor, és miként festenek mostanság:

 

Noah Wyle
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USA - 20th Oscar Wilde Awards - Los Angeles
20020318_mab_g86_382.jpg
83rd Venice Film Festival
NUP_130855_0025
2025 Breast Cancer Research Foundation Awards Luncheon
0490044448
Eriq La Salle
20020903_nbc_e55_042.jpg
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Galéria: Emlékszel még a Vészhelyzetre? Ennyit változtak Carter doktorék 30 év alatt
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Noah Wyle alakította dr. John Cartert, a sorozat egyik vezető arcát

 

 

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