30 éve mutatták be Magyarországon a Vészhelyzetet: így néznek ki Carter doktorék manapság

Nem lennénk meglepődve, ha 1996-tól szemmel láthatóan megemelkedett volna az orvostanhallgatók száma Magyarországon. Hazánkban ugyanis ekkor, azaz kereken 30 éve mutatták be a tengerentúlon akkor már két esztendeje sugárzott Vészhelyzet című kórházsorozatot. A széria elképesztő lüktetéssel és féktelen izgalommal bíró cselekménye, valamint a szereplőbrigádban felvonultatott sztárparádé miatt egy csapásra a nézőközönség kedvencévé vált, nem is véletlenül ismétlik máig számos csatornán a sorozat epizódjait. De mi lett azóta Ross vagy Kovac doktorral? Galériánkból máris kiderül, ám előtte tegyünk egy kitérőt Noah Wyle karaktere felé.

A Vészhelyzet szereposztása maga volt a tökéletesség, de mi van a színészekkel napjainkban? (Fotó: Robert Trachtenberg /NBC / Zuma)

A Vészhelyzet utódját látják ebben a sorozatban, ennek csak a Vészhelyzet alkotói nem örülnek

A rajongók a Vészhelyzet 2009-es fináléja óta keresik kedvenc kórházszériájuk utódját, mely be tudja tölteni a szívükben keletkezett űrt.