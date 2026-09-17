30 éve mutatták be Magyarországon a Vészhelyzetet: így néznek ki Carter doktorék manapság

Nem lennénk meglepődve, ha 1996-tól szemmel láthatóan megemelkedett volna az orvostanhallgatók száma Magyarországon. Hazánkban ugyanis ekkor, azaz kereken 30 éve mutatták be a tengerentúlon akkor már két esztendeje sugárzott Vészhelyzet című kórházsorozatot. A széria elképesztő lüktetéssel és féktelen izgalommal bíró cselekménye, valamint a szereplőbrigádban felvonultatott sztárparádé miatt egy csapásra a nézőközönség kedvencévé vált, nem is véletlenül ismétlik máig számos csatornán a sorozat epizódjait. De mi lett azóta Ross vagy Kovac doktorral? Galériánkból máris kiderül, ám előtte tegyünk egy kitérőt Noah Wyle karaktere felé.
A Vészhelyzet utódját látják ebben a sorozatban, ennek csak a Vészhelyzet alkotói nem örülnek
A rajongók a Vészhelyzet 2009-es fináléja óta keresik kedvenc kórházszériájuk utódját, mely be tudja tölteni a szívükben keletkezett űrt.
Ezt a hiányt végül a 2025-ben az HBO Max-sorozatok között felbukkanó, Noah Wyle főszereplésével bemutatott Vészhelyzet Pittsburghben című show szüntette meg, melyet a fanok rögtön a Vészhelyzet folytatásának kiáltottak ki. A hasonlóságok pedig nemcsak a nézőknek, de az eredeti szériát jegyző Michael Crichton özvegyének is feltűnt, akinek azért szúrta a szemét a két széria közötti hasonlóság, mert a férje utolsó kívánsága az volt, hogy ne készüljön folytatás a Vészhelyzethez, és úgy érzi, az HBO műsora felrúgta ezt a megállapodást. Mi több, Sherri Crichton perre is vitte az ügyet, hogy bebizonyítsa igazát:
A Vészhelyzet Pittsburghben egyenlő a Vészhelyzettel. Nem csak olyan egy kicsit, mint a Vészhelyzet, ez maga a Vészhelyzet. Ugyanazzal a vezető producerrel, íróval, főszereplővel, gyártócégekkel, stúdióval és csatornával, mint a Vészhelyzet [2022-ben] tervezett újraindítása. Senkit nem sikerült megtéveszteniük
– olvasható a bírósági keresetben.
A kényes plágiumügyre korábban még maga Noah Wyle is reagált, aki mindkét sorozatban főszerepet játszik, ám mindenki Carter doktora szerint nincs akkora hasonlóság egykori, valamint az idei Emmy-gálán elhasaló mostani műsora között, ami miatt ilyen nagy feneket kellene keríteni a dolognak.
A Vészhelyzet kontra Vészhelyzet Pittsburghben-perben egyelőre még nem született döntés, és amíg kiderül, kinek van igaza, addig is érdemes egy pillantást vetni a galériánkra, melyből kiderül ,hogyan néztek ki a Vészhelyzet szereplői egykor, és miként festenek mostanság: