„Az ember azt ismeri meg igazán, amit megszelídít” – sokak kedvenc gyerekkori olvasmányából készül film

1943-ban jelent meg Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című meseregényre, melyen az elmúlt több mint nyolc évtizedben generációk sokasága cseperedett fel. A címszereplő tiszta lelkű kisgyermek, a pilóta, a róka, a rózsa, a kígyó és még megannyi érdekes mesefigura izgalmas kalandjait nemcsak a karakterek palettán nem mérhető sokszínűsége, hanem azoknak örökzöld bölcseletei tették időtálló mesterművé. A kis herceget ez emelte ki a gyermekolvasmányok sokasága közül, idézeteibe szinte bármelyik utcasarkon bele lehet futni, mégsem váltak közhelyessé. Ezért is volt már igazán ideje annak, hogy mindenki kedvenc serdülőkori olvasmánya végre a vásznon is megelevenedjen, méghozzá élőszereplős formában, ráadásul egy nem kis csavarral.
Biztos kezekben repül a mozikba A kis herceg
Rendhagyó A kis herceg-film van végre készülőben! Antoine de Saint-Exupéry és leghíresebb mesehőse ugyanis szinte eggyé fog válni a gyártás alatt álló moziban. Az alkotók ugyanis a pilótából lett világsztár író kalandos életét fogják ötvözni a számítógépes technikával életre keltett A kis herceg kalandjával, így egyfajta fikciós szálakkal megkavart de Saint-Exupéry életrajzi alkotást kap majd a közönség.
A kis herceg ráadásul nem is kerülhetett volna biztosabb kezekbe, hiszen a produceri pozícióban az 1944-ben elhunyt francia író hagyatékát gondozó Aton Stoumache tűnik fel, a forgatókönyvet a Gettómilliomos Oscar-díjas szkriptírója, Simon Beaufoy jegyzi. A rendezői székben pedig a Benedict Cumberbatch-féle Kódjátszma, valamint a Jennifer Lawrence és Chris Pratt főszereplésével bemutatott Az utazókat dirigáló Morten Tyldum foglal majd helyet, aki már fel is vázolta, mire lehet számítani tőle.
Én egy nagyon filmszerű, epikus történetnek látom, amely csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy nagy kérdéseket tegyünk fel. Ez a szerelemről, a gyászról és a veszteségről szól. A reményről, a szívünk vágyainak követéséről, valamint arról, hogy az életre egy nagy kalandként tekintsünk
– mondta a készülő alkotásról a direktor.
A több mint 200 millió példányban eladott, 500 különböző nyelvre lefordított A kis hercegből egyébként nem először készítenek mozit, mégis méltatlanul kevés alkalommal csókolta múzsaként szájon a filmkészítőket. Először 1974-ben Stanley Donen rendezésében készült hús-vér szereplőkkel adaptáció, majd 1990-ben egy nyugatnémet-osztrák animációs koprodukció formájában elevenedett meg a sztori. A legutóbbi feldolgozás pedig egy 2015-ös stop motion technikával készített változat volt. A legújabb film megjelenéséről még semmit sem tudni, de 2028 és 2029 előtt aligha fog mozikba kerülni.