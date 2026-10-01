„Az ember azt ismeri meg igazán, amit megszelídít” – sokak kedvenc gyerekkori olvasmányából készül film

1943-ban jelent meg Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című meseregényre, melyen az elmúlt több mint nyolc évtizedben generációk sokasága cseperedett fel. A címszereplő tiszta lelkű kisgyermek, a pilóta, a róka, a rózsa, a kígyó és még megannyi érdekes mesefigura izgalmas kalandjait nemcsak a karakterek palettán nem mérhető sokszínűsége, hanem azoknak örökzöld bölcseletei tették időtálló mesterművé. A kis herceget ez emelte ki a gyermekolvasmányok sokasága közül, idézeteibe szinte bármelyik utcasarkon bele lehet futni, mégsem váltak közhelyessé. Ezért is volt már igazán ideje annak, hogy mindenki kedvenc serdülőkori olvasmánya végre a vásznon is megelevenedjen, méghozzá élőszereplős formában, ráadásul egy nem kis csavarral.

Erre A kis herceg filmre vártak a rajongók évtizedek óta (Fotó: Abaca)

Biztos kezekben repül a mozikba A kis herceg

Rendhagyó A kis herceg-film van végre készülőben! Antoine de Saint-Exupéry és leghíresebb mesehőse ugyanis szinte eggyé fog válni a gyártás alatt álló moziban. Az alkotók ugyanis a pilótából lett világsztár író kalandos életét fogják ötvözni a számítógépes technikával életre keltett A kis herceg kalandjával, így egyfajta fikciós szálakkal megkavart de Saint-Exupéry életrajzi alkotást kap majd a közönség.