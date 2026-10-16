Jason Statham olyan brutálisan végez egy rosszfiúval A méhész 2 előzetesében, hogy arra szavak nincsenek

A méhész főhőse, az egy híján 60 esztendős Jason Statham által alakított visszavonult elit bérgyilkos, Adam Clay jelenleg is körözött bűnöző. Az utánozhatatlan orgánumú Jeremy Irons segítségével azonban Clay újra akcióba lép, mint az egyetlen ember, aki képes megállítani a saját egykori szervezetét. Claynek meg kell védenie az elnököt és le kell vadásznia a renegát Méhészeket, akik a hatalmat akarják átvenni az USA felett.

Statham hősének tehát ezúttal a saját elit kiképzésével megegyező szintű, kőkemény ügynökökkel csap össze, akik közül az egyik kiemelt ellenfelet Pom Klementieff alakítja. A magasabb szintű keményfiúk pedig Claytől is szintlépést követelnek meg, ami már a trailer képkockáin is megmutatkoznak: főhősünk konkrétan lenyom egy lángszórót az egyik gonosztevő torkán, és szétégeti az arcát. Ami nekünk persze sosem látott brutalitás, az Jason Statham számára csak egy átlag munkanap.