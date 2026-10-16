Jason Statham olyan brutálisan végez egy rosszfiúval A méhész 2 előzetesében, hogy arra szavak nincsenek

Három dolog biztos az életben: a halál, az adózás és az, hogy Jason Statham valamilyen hivatással címzett film főszerepében pofozza fel a fél világot. A Blöff és a Halálos iramban-filmek karakánul tar macsója karrierje során ugyanis előszeretettel vállal magára olyan alkotásokat mint A szállító, A melós, vagy éppen A méhész. Ezeknek a címe viszont senkit se tévesszen meg, hiszen korántsem átlagos, hétköznap délután egy eldugott tévécsatornán vetített dokumentumfilmekről, hanem kőkemény akciózásokról van szó, ahogy azt a Jason Statham-filmektől el lehet várni. A méhészhez ráadásul már javában készül a folytatás is, a második részhez pedig most végre befutott az első előzetes is, amiben mindenki kedvenc kopasz akciósztárja csúcsra járatja a kreatív gyilkolászást.
Jason Statham a torok kéményseprőjévé válik A méhész 2-ben
A méhész főhőse, az egy híján 60 esztendős Jason Statham által alakított visszavonult elit bérgyilkos, Adam Clay jelenleg is körözött bűnöző. Az utánozhatatlan orgánumú Jeremy Irons segítségével azonban Clay újra akcióba lép, mint az egyetlen ember, aki képes megállítani a saját egykori szervezetét. Claynek meg kell védenie az elnököt és le kell vadásznia a renegát Méhészeket, akik a hatalmat akarják átvenni az USA felett.
Statham hősének tehát ezúttal a saját elit kiképzésével megegyező szintű, kőkemény ügynökökkel csap össze, akik közül az egyik kiemelt ellenfelet Pom Klementieff alakítja. A magasabb szintű keményfiúk pedig Claytől is szintlépést követelnek meg, ami már a trailer képkockáin is megmutatkoznak: főhősünk konkrétan lenyom egy lángszórót az egyik gonosztevő torkán, és szétégeti az arcát. Ami nekünk persze sosem látott brutalitás, az Jason Statham számára csak egy átlag munkanap.
És hogy mikor láthatunk végre többet a féktelen akciózásból? Már nem is kell olyan sokat várnunk, hiszen A méhész 2 premiere 2027. január 15-én lesz esedékes az amerikai mozikban, a magyar filmszínházakban viszont még egyelőre nem tudni, mikor kerül műsorlistára.