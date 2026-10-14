Új fotók érkeztek A múmia forgatásáról: 25 év után újra együtt a legendás páros

A Londonban készült felvételeken Brendan Fraser és Rachel Weisz ismét Rick O’Connellként, illetve Evelyn Carnahanként szerepel. A képek különlegessége, hogy a két színészt 25 éve nem láthatták együtt ezekben a szerepekben: legutóbb a 2001-es A múmia visszatér című filmben játszottak közösen.

Brendan Fraser és Rachel Weisz A múmia első részében

Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures

Rachel Weisz a forgatáson korhű ruhában jelent meg: bordó kabátot és hozzá illő szoknyát viselt, megjelenését fekete cipő egészítette ki. Brendan Fraser szintén a film világához illő öltözékben tűnt fel, zöld kockás inget, kordbársony kabátot, farmert és bakancsot viselt. A friss fotók így nemcsak a két színész újraegyesülését mutatják meg, hanem azt is, milyen külsővel térnek vissza ikonikus karaktereik.

Rachel Weisz and Brendan Fraser reunite on set of the new Mummy movie (part2) https://t.co/FZKmnkK1L8 — Rachel Weisz News (@RachelWeiszNews) October 14, 2026

Rachel Weisz hosszú kihagyás után tér vissza Evelyn szerepéhez

A színésznő az első két filmben alakította Evelyn Carnahant, a 2008-as harmadik részben azonban már nem szerepelt. A karaktert akkor Maria Bello játszotta, mivel Weisz korábbi munkavállalásai miatt nem tudta vállalni a forgatást – írja a Daily Mail.

Rachel Weisz and Brendan Fraser reuniting 25 years after The Mummy Returns (part 3) They look so happy your majesty https://t.co/FnYtPeijVv — Rachel Weisz News (@RachelWeiszNews) October 14, 2026

A mostani képek ezért különösen érdekesek a rajongók számára: Rachel Weisz több mint két évtized után ismét Evelynként látható, Brendan Fraser oldalán. A negyedik rész történetéről egyelőre kevés részlet ismert, így a forgatási fotók jelentik az egyik leglátványosabb betekintést az új film világába.

2027-ben érkezhet a mozikba az új film

Az új A múmia rendezői Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett. Brendan Fraser és Rachel Weisz mellett több korábbi szereplő is visszatér, köztük John Hannah, Oded Fehr és Kevin J. O’Connor.

A film tervezett mozibemutatója 2027. október 15.

Ennyit változtak A múmia szereplői az évek alatt

A múmia-filmek hamarosan tovább bővülnek, ezért ideje felidézni, hogyan is néztek ki Brendan Fraserék az első kalandozásuk során, és miként vágnak neki most a negyedik sivatagi rémtörténetnek.