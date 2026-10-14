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A múmia

Új fotók érkeztek A múmia forgatásáról: 25 év után újra együtt a legendás páros

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Új forgatási fotókon kapták lencsevégre Brendan Frasert és Rachel Weiszt, akik negyedszázad után ismét együtt bújnak a nézők által jól ismert karaktereik bőrébe. A múmia rajongói most közelebbről is megnézhetik, hogyan tér vissza Rick és Evelyn, akiknek története legutóbb 2001-ben folytatódott közösen a vásznon.
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A múmiaBrendan FraserRachel Weisz

A Londonban készült felvételeken Brendan Fraser és Rachel Weisz ismét Rick O’Connellként, illetve Evelyn Carnahanként szerepel. A képek különlegessége, hogy a két színészt 25 éve nem láthatták együtt ezekben a szerepekben: legutóbb a 2001-es A múmia visszatér című filmben játszottak közösen.

1999; The 1999 Mummy. Original Film Title: The 1999 Mummy, PICTURED: RACHEL WEISZ, BRENDAN FRASER, Composer: Jerry Goldsmith, Director: Stephen Sommers, IN CAST: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Billy Zane, Arnold Vosloo, Kevin O'Connor, Jonathan Hyde, Oded Fehr, Erik Avari , A múmia
Brendan Fraser és Rachel Weisz A múmia első részében
Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures

Rachel Weisz a forgatáson korhű ruhában jelent meg: bordó kabátot és hozzá illő szoknyát viselt, megjelenését fekete cipő egészítette ki. Brendan Fraser szintén a film világához illő öltözékben tűnt fel, zöld kockás inget, kordbársony kabátot, farmert és bakancsot viselt. A friss fotók így nemcsak a két színész újraegyesülését mutatják meg, hanem azt is, milyen külsővel térnek vissza ikonikus karaktereik.

Rachel Weisz hosszú kihagyás után tér vissza Evelyn szerepéhez

A színésznő az első két filmben alakította Evelyn Carnahant, a 2008-as harmadik részben azonban már nem szerepelt. A karaktert akkor Maria Bello játszotta, mivel Weisz korábbi munkavállalásai miatt nem tudta vállalni a forgatást – írja a Daily Mail.

A mostani képek ezért különösen érdekesek a rajongók számára: Rachel Weisz több mint két évtized után ismét Evelynként látható, Brendan Fraser oldalán. A negyedik rész történetéről egyelőre kevés részlet ismert, így a forgatási fotók jelentik az egyik leglátványosabb betekintést az új film világába.

2027-ben érkezhet a mozikba az új film

Az új A múmia rendezői Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett. Brendan Fraser és Rachel Weisz mellett több korábbi szereplő is visszatér, köztük John Hannah, Oded Fehr és Kevin J. O’Connor. 

A film tervezett mozibemutatója 2027. október 15.

Ennyit változtak A múmia szereplői az évek alatt

A múmia-filmek hamarosan tovább bővülnek, ezért ideje felidézni, hogyan is néztek ki Brendan Fraserék az első kalandozásuk során, és miként vágnak neki most a negyedik sivatagi rémtörténetnek.

 

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