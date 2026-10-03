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Adam Sandler

Adam Sandler közelebb forgat hozzánk, mint azt gondolnád: itt lehet összefutni a Nagyfiúk sztárjaival

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A nagy nevettető és haverjai a nyakukba veszik a világot. Adam Sandler megint összecsődíti a Nagyfiúkat, hogy a népszerű komédia harmadik fejezetét is vászonra varázsolják. A forgatás múlt hónapban még a tengerentúlon zajlott, most viszont már Európában múlatják az időt Sandlerék.
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Adam SandlerTikTokNagyfiúk (film)forgatás

Már több mint másfél évtizede annak, hogy Adam Sandler Bosszúállók módjára összeválogatta a hollywoodi komikusszakma gigászait, akik történetesen kivétel nélkül szinte mind a legjobb barátai is, és közösen megalkották a Nagyfiúk című gigászi vígjátékeposzt. A többek között Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek, David Spade vagy Rob Schneider nevével fémjelzett franchise azóta egy második résszel is bővült, pár hónapja pedig pont a Budapesten tartózkodó Schneider volt az, aki elárulta, biztosan lesz harmadik rész, ráadásul itt, Európában fog ismét összegyűlni a nagy brigád. Nos, most megbizonyosodhattunk arról, hogy a Tök alsó tényleg nem hazudott!

Nagyfiúk szereposztása, Adam Sandlerrel az élen
A Nagyfiúk-filmek következő részében szinte mindenki visszatér: Kevin James, Chris Rock, David Spade, no meg persze Adam Sandler is (Fotó: l90 / l90)

Adam Sandler Olaszországban forgat és lazul a barátaival

Noha pár hete még New Jerseyben folytak a forgatási munkálatok, Adam Sandler és brigádja hamar áttették székhelyüket az öreg kontinensre.

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A Nagyfiúk szereplői ugyanis nem máshol bukkantak fel, mint Torinóban, Észak-Olaszországban. A járókelők által készített felvételek közül az egyiken például az látható, hogy Sandler és barátai a forgatási szünetben egy köztéri padon pihengetnek és beszélgetnek két jelenet között, majd egy szekvencia rögzítésének kulisszái mögé is bepillanthatunk.

@costifab59 avere l’ufficio in piazza san carlo be like: #adamsandler #chrisrock #kevinjames #davidspade #robschneider ♬ Escape (The Pina Colada Song) - Rupert Holmes

A forgatás egyébként még egész októberben fog tartani, és nem kizárt, hogy nemcsak talján földön fog zajlani a gyártási folyamat. Így akár az is elképzelhető, hogy ebben a hónapban még akár Budapesten is bele lehet majd botlani Adam Sandlerbe, Kevin Jamesbe vagy Chris Rockba.

L'attore Adam Sandler gira il film ''un weekend da bamboccioni 3'' a Torino. Il set, blindatissimo, Ã¨ in via Roma angolo piazza San Carlo martedÃ¬ 29 settembre 2026 Cronaca (Photo by Daniele Solavaggione/Lapresse).Actor Adam Sandler is filming ''Grown Ups 3'' in Turin. The heavily guarded set is on the corner of Via Roma and Piazza San Carlo. tuesday 29 september Cronaca (Photo by Daniele Solavaggione/Lapresse) (Credit Image: © Daniele Solavaggione/LaPresse via ZUMA Press)
Adam Sandler 2026-ban végre Európába merészkedett, hogy itt forgassa le következő filmjét (Fotó: Daniele Solavaggione)

Rejtélyes szereplők a Nagyfiúk 3-ban

Mindamellett, hogy az Adam Sandler-filmek várva várt legújabb darabja hozza a szokásos felhozatalt szereplők terén, és még olyan régi, jól bevált arcok is visszatérnek, mint Steve Buscemi vagy Shaquille O’Neal. Viszont több érdekes kérdés és pletyka is napvilágot látott az elmúlt hónapokban a projekttel kapcsolatban.

Egyrészt az mozgatja a rajongók fantáziáját, hogy a Nagyfiúk 3. miként fog reflektálni Adam Sandler filmbéli fiát alakító Cameron Boyce 2019-es halálára. A felvetés egyébként azért jogos, mert a legutóbbi Sandler-moziban, a Happy, a flúgos golfos 2-ben is tisztelegtek a tragikusan fiatalon elhunyt sztárpalánta emléke előtt.

A másik izgalmas beszédtéma pedig az, hogy Jim Carrey valóban nagyfiúnak áll-e, és tényleg meglepetésszereplőként bukkan-e majd fel a filmben.

 Carrey és Sandler között mindig is volt egy egészséges rivalizálás, ráadásul sosem szerepeltek még együtt egy filmben, ezért amennyiben a pletyka igaznak bizonyul, a várhatóan 2027-ben, a Netflixen bemutatásra kerülő Nagyfiúk 3. akár történelmi alkotás is lehet!

 

 

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