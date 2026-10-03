Adam Sandler közelebb forgat hozzánk, mint azt gondolnád: itt lehet összefutni a Nagyfiúk sztárjaival

A Nagyfiúk szereplői ugyanis nem máshol bukkantak fel, mint Torinóban, Észak-Olaszországban. A járókelők által készített felvételek közül az egyiken például az látható, hogy Sandler és barátai a forgatási szünetben egy köztéri padon pihengetnek és beszélgetnek két jelenet között, majd egy szekvencia rögzítésének kulisszái mögé is bepillanthatunk.

A forgatás egyébként még egész októberben fog tartani, és nem kizárt, hogy nemcsak talján földön fog zajlani a gyártási folyamat. Így akár az is elképzelhető, hogy ebben a hónapban még akár Budapesten is bele lehet majd botlani Adam Sandlerbe, Kevin Jamesbe vagy Chris Rockba.

Adam Sandler 2026-ban végre Európába merészkedett, hogy itt forgassa le következő filmjét (Fotó: Daniele Solavaggione)

Rejtélyes szereplők a Nagyfiúk 3-ban

Mindamellett, hogy az Adam Sandler-filmek várva várt legújabb darabja hozza a szokásos felhozatalt szereplők terén, és még olyan régi, jól bevált arcok is visszatérnek, mint Steve Buscemi vagy Shaquille O’Neal. Viszont több érdekes kérdés és pletyka is napvilágot látott az elmúlt hónapokban a projekttel kapcsolatban.

Egyrészt az mozgatja a rajongók fantáziáját, hogy a Nagyfiúk 3. miként fog reflektálni Adam Sandler filmbéli fiát alakító Cameron Boyce 2019-es halálára. A felvetés egyébként azért jogos, mert a legutóbbi Sandler-moziban, a Happy, a flúgos golfos 2-ben is tisztelegtek a tragikusan fiatalon elhunyt sztárpalánta emléke előtt.

A másik izgalmas beszédtéma pedig az, hogy Jim Carrey valóban nagyfiúnak áll-e, és tényleg meglepetésszereplőként bukkan-e majd fel a filmben.

Carrey és Sandler között mindig is volt egy egészséges rivalizálás, ráadásul sosem szerepeltek még együtt egy filmben, ezért amennyiben a pletyka igaznak bizonyul, a várhatóan 2027-ben, a Netflixen bemutatásra kerülő Nagyfiúk 3. akár történelmi alkotás is lehet!