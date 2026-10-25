Ettől a gyomorforgató testhorrortól mindenki végig takarni fogja a szemét: ilyen lett az Agyagpofa – Kritika

Az Agyagpofa szereposztása sok új, izgalmas arcot tartogat, amire nagy szükségünk volt már (Fotó: DC Studios / Entertainment Pictures)

A problémák inkább a forgatókönyvnél kezdődnek. A párbeszédek gyakran indokolatlanul emelkedettek, a szereplők pedig időnként úgy beszélnek, mintha minden mondatukkal filmtörténelmet akarnának írni. A drámai pillanatokat a film néhol túlságosan erőszakosan próbálja elmélyíteni, amitől a jelenetek inkább mesterkéltnek, mintsem meghatónak hatnak. Különösen igaz ez a romantikus szálra: a kapcsolatnak megvan a funkciója, hiszen a főhős testi és lelki átalakulása így személyesebb tétet kaphat, a film azonban nem alapozza meg eléggé a két szereplő közötti kötődést, így a későbbi drámai pillanatok sem tudnak igazán nagyot ütni.

Testhorrorból nincs hiány

Az Agyagpofa legnagyobb erőssége egyértelműen a látványvilág. A film gyönyörűen bánik a színekkel, ugyanakkor a testi átalakulások kellően visszataszítóak ahhoz, hogy a műfaj rajongói elégedetten dőlhessenek hátra, vagy éppen takarják el a szemüket. Utóbbira egyébként elég sokszor lesz példa, ezt garantáljuk!

A testhorror egyik alapvető eszköze, hogy a nézőt klausztrofóbikusan közel engedi az emberi test sérülékenységéhez. Az Agyagpofa sem cselekszik másképp: az öncsonkítás és a természetellenes elváltozások nem csupán gyorsan elintézett sokkoló pillanatok, hanem részletesen bemutatott, kellemetlenül közeli kínlódások. Különösen emlékezetes az a jelenet, amelyben a főhős egy körömvágó ollóval próbálja szétválasztani az összenőtt szemhéjait egy turbulencia miatt rázkódó repülőgépen.

A repülős jelenet kétségkívül a Tom Rhys Harries-filmek és sorozatok képsorai közül a legsokkolóbb (Fotó: DC Studios / Entertainment Pictures)

Agyagra száll a légy

A gond csak az, hogy miközben a testi változások meggyőzőek, a szemmel nem látható, lelki és mentális metamorfózisok már kevésbé kidolgozottak. A főhős leépülése túlságosan gyorsan történik, egyes képességei pedig szinte a semmiből bukkannak elő.

Jó összehasonlítási alap például David Cronenberg 1986-os klasszikusa, A légy. Abban a filmben a főhős testi elváltozásai és mentális szétesése szorosan összefonódnak, a változás egyes szakaszai pedig világosan követik egymást. Az Agyagpofa hasonló alaphelyzetből indul, de kevésbé türelmes a karakter fejlődésével. A látványos átalakulás megvan, a hozzá vezető út viszont a mai felgyorsult, kapkodó világ követelményeinek áldozatául esik.

Amikor Agyagpofa John Wickké változik

Ha pedig már gyorsaság, a fináléra a film egy csettintésre vált műfajt, de az az igazság, hogy nagyon jól áll neki! A korábbi testhorroros borzalmak helyét egy klubban játszódó, gyors vágásokkal és látványos akcióval operáló leszámolás veszi át. Az egész jelenetsor már-már a John Wick-filmeket idézi, és elképesztően szórakoztatóan működik.