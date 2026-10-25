Ettől a gyomorforgató testhorrortól mindenki végig takarni fogja a szemét: ilyen lett az Agyagpofa – Kritika

A képregényfilmek és a horror találkozása nem egy új "etwas", a kifejezetten testhorrorra építő szuperhősmozi azonban már jóval ritkább vállalkozás. Az Agyagpofa éppen ezért izgalmas darabja a DC új filmes korszakának. A kilencvenes évek legendás animációs Batman-sorozata már emlékezetesen dolgozta fel Agyagpofa tragikus történetét, a karakterben tehát jóval több rejlik egy különleges képességekkel rendelkező antihősnél. A DC számára viszont nem babra megy a játék, közel sem mindegy, hogyan sikerül ez a kísérlet: James Gunn új filmes univerzuma a Superman bemutatásával biztató lendületet kapott, a stúdiónak azonban továbbra is bizonyítania kell, hogy a hagyományos szuperhősfilmek mellett más zsánerekben is képes maradandót alkotni. Az Agyagpofa így nemcsak egy különös képregényfigura mozis bemutatkozása, hanem annak próbája is, mennyire merész irányba indulhat el a DC.
Miről is van szó?
A történet főhőse Matt Hagen, egy feltörekvő színész, akinek karrierje ígéretes fordulatot vesz, amikor Oscarra jelölik. Egy veszélyes maffiózóval való konfliktusa azonban tragikus következményekkel jár: Hagen féltve óvott orcája súlyosan megsérül, és egy kísérleti eljárásba kapaszkodva próbálja visszaszerezni korábbi külsejét. A kezelés azonban egészen más irányba viszi az életét, ugyanis teste fokozatosan átalakul, és olyan képességekre tesz szert, amelyekkel bárki alakját képes magára ölteni. Ennek csak egy, nem túl apró bibije van: elméje eltorzul, teljesen kifordul magából, és szépen elfelejti, ki is ő valójában.
Kellemesen ismeretlen arcok, kellemetlen párbeszédek
Kezdjük ott, hogy kifejezetten üdítő, hogy a főszerepben nem egy újabb, minden második hollywoodi produkcióban felbukkanó sztárt látunk, hiszen az az embere érzése lassan, mintha Hollywoodban már csak Jacob Elordi vagy Tom Holland járnának be dolgozni. Tom Rhys Harries ugyan nem tartozik a legismertebb filmszínészek közé, de tisztességesen helytáll a rá bízott feladatban. Alakítása nem kiemelkedő, de nem is kell miatta szégyenkeznie, és a szereplőgárda többi tagja is megbízhatóan teszi a dolgát.
A problémák inkább a forgatókönyvnél kezdődnek. A párbeszédek gyakran indokolatlanul emelkedettek, a szereplők pedig időnként úgy beszélnek, mintha minden mondatukkal filmtörténelmet akarnának írni. A drámai pillanatokat a film néhol túlságosan erőszakosan próbálja elmélyíteni, amitől a jelenetek inkább mesterkéltnek, mintsem meghatónak hatnak. Különösen igaz ez a romantikus szálra: a kapcsolatnak megvan a funkciója, hiszen a főhős testi és lelki átalakulása így személyesebb tétet kaphat, a film azonban nem alapozza meg eléggé a két szereplő közötti kötődést, így a későbbi drámai pillanatok sem tudnak igazán nagyot ütni.
Testhorrorból nincs hiány
Az Agyagpofa legnagyobb erőssége egyértelműen a látványvilág. A film gyönyörűen bánik a színekkel, ugyanakkor a testi átalakulások kellően visszataszítóak ahhoz, hogy a műfaj rajongói elégedetten dőlhessenek hátra, vagy éppen takarják el a szemüket. Utóbbira egyébként elég sokszor lesz példa, ezt garantáljuk!
A testhorror egyik alapvető eszköze, hogy a nézőt klausztrofóbikusan közel engedi az emberi test sérülékenységéhez. Az Agyagpofa sem cselekszik másképp: az öncsonkítás és a természetellenes elváltozások nem csupán gyorsan elintézett sokkoló pillanatok, hanem részletesen bemutatott, kellemetlenül közeli kínlódások. Különösen emlékezetes az a jelenet, amelyben a főhős egy körömvágó ollóval próbálja szétválasztani az összenőtt szemhéjait egy turbulencia miatt rázkódó repülőgépen.
Agyagra száll a légy
A gond csak az, hogy miközben a testi változások meggyőzőek, a szemmel nem látható, lelki és mentális metamorfózisok már kevésbé kidolgozottak. A főhős leépülése túlságosan gyorsan történik, egyes képességei pedig szinte a semmiből bukkannak elő.
Jó összehasonlítási alap például David Cronenberg 1986-os klasszikusa, A légy. Abban a filmben a főhős testi elváltozásai és mentális szétesése szorosan összefonódnak, a változás egyes szakaszai pedig világosan követik egymást. Az Agyagpofa hasonló alaphelyzetből indul, de kevésbé türelmes a karakter fejlődésével. A látványos átalakulás megvan, a hozzá vezető út viszont a mai felgyorsult, kapkodó világ követelményeinek áldozatául esik.
Amikor Agyagpofa John Wickké változik
Ha pedig már gyorsaság, a fináléra a film egy csettintésre vált műfajt, de az az igazság, hogy nagyon jól áll neki! A korábbi testhorroros borzalmak helyét egy klubban játszódó, gyors vágásokkal és látványos akcióval operáló leszámolás veszi át. Az egész jelenetsor már-már a John Wick-filmeket idézi, és elképesztően szórakoztatóan működik.
Itt mutatkozik meg igazán az Agyagpofa sajátos bája. A film olyan, mintha egy komolyan vett horrorfilmet összekevertek volna a nyolcvanas évek akciómozijainak legvadabb ötleteivel. A végső leszámolás például annyira hatásvadász és túlzó, hogy az embernek óhatatlanul eszébe jutnak Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone vagy Jean-Claude Van Damme klasszikus akciófilmjei.
Végszó
Az Agyagpofa leginkább egy kifejezetten jól sikerült B-filmre emlékeztet. Megvannak a gyermeteg hibái, a túlzó megoldásai és a kínosan megírt mondatai, de mindezek mellett van saját arculata, lendülete és néhány igazán emlékezetes jelenete. Nem minden működik benne, a romantikus szál és az elkapkodott lelki metamorfózis miatt pedig jóval több is lehetett volna.
A film mégis meg tudja lepni a nézőt: a kegyetlen képsorok, a hangulatos látványvilág és a féktelen finálé olyan elegyet alkotnak, amelynek a tökéletlenségei ellenére is van vonzereje. A DC ezúttal nem hibátlan mesterművel állt elő, hanem egy merész, néhol kifejezetten bugyuta, mégis szórakoztató műfaji kísérlettel. Az Agyagpofa nem mindig tudja eldönteni, hogy mi is szeretne lenni: tragikus horror, képregényfilm vagy akciócunami, de amikor igazán elengedi magát, remekül működik.