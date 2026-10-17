Stephen King nem így álmodta meg: könyv nélkül készülhet folytatás az Amazon Prime sikersorozatához

A Stephen King-regények egy újabb adaptációjának lehettek szemtanúi az Amazon Prime nézői. Az október 7-én bemutatott Carrie ugyanis az azonos című, 1974-ben megjelent, a nagy vásznon már több ízben is feldolgozott regény újabb, ezúttal kis képernyőre szánt megfilmesítése. A korábban több King-művet, a Bilincsben, valamint az Álom doktor című filmeket is jegyző Mike Flanagan széria viszont nem egy szokványos feldolgozása az alapműnek, hiszen egy modernizált, laza adaptálásról beszélhetünk, mely sokkal inkább egy tinidráma és társadalomkritika, mintsem horror, de talán éppen ebben az újfajta megközelítésben rejlik a Carrie sikere. Amely akkora siker, hogy a rajongók úgy követelik a sorozat folytatását, hogy az már nem támaszkodna a könyv nyújtotta mankókra. Vagyis közben mégis.

Az Amazon Prime-on bemutatott Carrie-nél nincs most népszerűbb sorozat a streamingen (Fotó: IMDb)

Az Amazon Prime Stephen King-univerzumot épít Carrie köré?

Anélkül, hogy nagyot spoilereznénk, annyit el lehet mondani, hogy a Carrie 1. évad 8. része egy igen érdekes cliffhangerrel ér véget, mely tudatosan nyitva hagyta az ajtót egy esetleges folytatáshoz, ugyanakkor abban az esetben is elégedettséget szül a nézőkben, ha nem készülne már folytatás a műsorhoz.