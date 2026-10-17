Stephen King nem így álmodta meg: könyv nélkül készülhet folytatás az Amazon Prime sikersorozatához

A Stephen King-regények egy újabb adaptációjának lehettek szemtanúi az Amazon Prime nézői. Az október 7-én bemutatott Carrie ugyanis az azonos című, 1974-ben megjelent, a nagy vásznon már több ízben is feldolgozott regény újabb, ezúttal kis képernyőre szánt megfilmesítése. A korábban több King-művet, a Bilincsben, valamint az Álom doktor című filmeket is jegyző Mike Flanagan széria viszont nem egy szokványos feldolgozása az alapműnek, hiszen egy modernizált, laza adaptálásról beszélhetünk, mely sokkal inkább egy tinidráma és társadalomkritika, mintsem horror, de talán éppen ebben az újfajta megközelítésben rejlik a Carrie sikere. Amely akkora siker, hogy a rajongók úgy követelik a sorozat folytatását, hogy az már nem támaszkodna a könyv nyújtotta mankókra. Vagyis közben mégis.
Az Amazon Prime Stephen King-univerzumot épít Carrie köré?
Anélkül, hogy nagyot spoilereznénk, annyit el lehet mondani, hogy a Carrie 1. évad 8. része egy igen érdekes cliffhangerrel ér véget, mely tudatosan nyitva hagyta az ajtót egy esetleges folytatáshoz, ugyanakkor abban az esetben is elégedettséget szül a nézőkben, ha nem készülne már folytatás a műsorhoz.
Ez kifejezetten Mike Flanagan ötlete volt, aki egy interjúban ezt ki is fejtette.
Nagyon szerettünk volna arra koncentrálni, hogy úgy jussunk el az évad utolsó képkockájáig, hogy ne legyen baj, ha esetleg soha többé nem térhetnénk vissza ebbe a világba. Szerettük volna méltó módon lezárni ezt a történetszálat, és megfelelő búcsút adni a történetnek. Ugyanakkor végig ott motoszkált a fejemben, hogy rengeteg lehetőség rejlik még az esemény továbbgondolásában, és szerettünk volna ennek is teret hagyni
– mondta Flanagan, majd azt is hozzáfűzte, az az álma, hogy nem is egy, hanem még két, tehát összesen három évadot készíthessen a sorozatból.
De hogyan akarná Flanagan folytatni Carrie történetét, ha úgymond már nem is tudna miből dolgozni, mert nem íródott folytatás a regényhez? Itt jön a képbe a direktor azon újítása, miszerint a címszereplőhöz hasonló szuperképességekkel rendelkező további karaktereket válogatott be más Stephen King művekből a Carrie 2026-os változatába, hogy ezzel nyisson ki több kaput is a folytatások felé. A Carrie 2. évada tehát könnyűszerrel egy Marvelt megszégyenítő, King saját kis univerzumában játszódó történet lehet, mely az író rajongóit igyekszik majd kiszolgálni, akár még további két felvonáson keresztül.
A Carrie 2026. október 7-én debütált az Amazon Prime-on, és a sorozat mind a 8 epizódja elérhető a streamingszolgáltató kínálatában.