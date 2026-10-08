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Arnold Schwarzenegger

A '80-as évek legkeményebb akcióhősei: Arnold Schwarzenegger és társai ennyit változtak az évtizedek alatt – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Több évtized után is milliók rajonganak a filmjeikért, és bár eljárt fölöttük az idő, a mai napig világszerte ismertek, s igazi legendáknak tartják őket. Arnold Schwarzenegger és társai a '80-as évek meghatározó akcióhősei voltak. Galériánkból pedig azt is megnézheti, hogy mennyit változtak az évtizedek alatt.
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Arnold SchwarzeneggerakciófilmSylvester Stallone80-as évek

Ha a '80-as évek akciófilmjeire gondolunk, szinte azonnal beugrik Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone vagy éppen Jean-Claude Van Damme neve. Akkoriban az izmos test, a hatalmas fegyverek, a látványos bunyók, a robbanások és a szinte legyőzhetetlen főhősök uralták a mozikat. Ezek a filmek nem feltétlenül a bonyolult történetvezetésről szóltak: a lényeg az volt, hogy a hős megérkezzen, szembeszálljon a rosszfiúkkal, majd a végén természetesen ő maradjon talpon.

Arnold Schwarzenegger testépítőként kezdte a karrierjét.
Arnold Schwarzenegger testépítőként kezdte a karrierjét (Fotó: RAPH GATTI/AFP)

Arnold Schwarzenegger testépítőből lett filmsztár

A műfaj aranykorának egyik legnagyobb alakja kétségtelenül Arnold Schwarzenegger volt. A testépítőként már világhírű színészt a Conan, a barbár tette valódi filmsztárrá 1982-ben, majd két évvel később a Terminátor végleg bebetonozta a helyét Hollywood élvonalában. Mellette Sylvester Stallone is óriási névnek számított, aki ugyan már a '70-es években berobbant a Rockyval, a '80-as évekre azonban már Rambo szerepében vált az akciófilmek egyik megkerülhetetlen arcává.

A korszakhoz szorosan hozzátartoztak a harcművészek is. Jean-Claude Van Damme a Véres játék sikerével vált világszerte ismertté, Dolph Lundgren pedig Ivan Dragóként lépett be a köztudatba a Rocky IV-ben. Michael Dudikoff az Amerikai nindzsa főszerepével lett a korszak egyik kedvelt akcióhőse, míg Steven Seagal 1988-ban, a Nico című filmmel mutatta meg, hogy az aikido is tökéletes alap lehet egy új akciósztár felépítéséhez.

Chuck Norris idén hunyt el 86 éves korában.
Chuck Norris idén hunyt el 86 éves korában (Fotó: Robert Szaniszlo/Northfoto)

Chuck Norris halála megrázta az egész világot

És persze ott volt Chuck Norris, akinek neve szinte egyet jelentett a megállíthatatlan harcossal. A Ütközetben eltűnt és később a Delta Kommandó olyan karaktert épített köré, amelyből az évtizedek alatt valóságos popkulturális legenda lett. Norris végül a televízióban is megtalálta egyik legismertebb szerepét a Walker, a texasi kopó főhőseként, ám 2026 márciusában, 86 éves korában elhunyt.

Jackie Chan némileg kilógott a sorból: ő nemcsak elképesztő harcművészeti tudásával, hanem sajátos humorával és hajmeresztő kaszkadőrmutatványaival hódított. Hongkongban már a '70-es évek végén hatalmas sztár volt, a '80-as években pedig olyan filmekkel erősítette meg ezt a pozíciót, mint a Rendőrsztori. Hollywood azonban csak később kapta fel igazán a nevét: a Balhé Bronxban 1995-ben hozta meg számára az amerikai áttörést, majd a Csúcsformában tette világszerte ismert hollywoodi sztárrá.

Bár azóta teljesen megváltozott a filmipar, ezeknek a férfiaknak a neve máig összeforrt az akciófilmek aranykorával. Van, aki ma is rendszeresen forgat, mások inkább visszavonultabb életet élnek, és olyan is akad közöttük, aki már nincs velünk. A galériában most megnézhetik, mennyit változtak a '80-as évek ikonikus akcióhősei az évtizedek során!

Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Akciósztárok akkor és most
Galéria: Akciósztárok akkor és most: alig hiszünk a szemünknek!
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Jean-Claude Van Damme a Véres játék 1988-as sikerével, 27 évesen robbant be igazán a köztudatba, majd olyan filmekben láthattuk, mint a Kickboxer és a Tökéletes katona

 

 

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