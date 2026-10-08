A '80-as évek legkeményebb akcióhősei: Arnold Schwarzenegger és társai ennyit változtak az évtizedek alatt – Galéria

Ha a '80-as évek akciófilmjeire gondolunk, szinte azonnal beugrik Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone vagy éppen Jean-Claude Van Damme neve. Akkoriban az izmos test, a hatalmas fegyverek, a látványos bunyók, a robbanások és a szinte legyőzhetetlen főhősök uralták a mozikat. Ezek a filmek nem feltétlenül a bonyolult történetvezetésről szóltak: a lényeg az volt, hogy a hős megérkezzen, szembeszálljon a rosszfiúkkal, majd a végén természetesen ő maradjon talpon.

Arnold Schwarzenegger testépítőként kezdte a karrierjét (Fotó: RAPH GATTI/AFP)

Arnold Schwarzenegger testépítőből lett filmsztár

A műfaj aranykorának egyik legnagyobb alakja kétségtelenül Arnold Schwarzenegger volt. A testépítőként már világhírű színészt a Conan, a barbár tette valódi filmsztárrá 1982-ben, majd két évvel később a Terminátor végleg bebetonozta a helyét Hollywood élvonalában. Mellette Sylvester Stallone is óriási névnek számított, aki ugyan már a '70-es években berobbant a Rockyval, a '80-as évekre azonban már Rambo szerepében vált az akciófilmek egyik megkerülhetetlen arcává.

A korszakhoz szorosan hozzátartoztak a harcművészek is. Jean-Claude Van Damme a Véres játék sikerével vált világszerte ismertté, Dolph Lundgren pedig Ivan Dragóként lépett be a köztudatba a Rocky IV-ben. Michael Dudikoff az Amerikai nindzsa főszerepével lett a korszak egyik kedvelt akcióhőse, míg Steven Seagal 1988-ban, a Nico című filmmel mutatta meg, hogy az aikido is tökéletes alap lehet egy új akciósztár felépítéséhez.

Chuck Norris idén hunyt el 86 éves korában (Fotó: Robert Szaniszlo/Northfoto)

Chuck Norris halála megrázta az egész világot

És persze ott volt Chuck Norris, akinek neve szinte egyet jelentett a megállíthatatlan harcossal. A Ütközetben eltűnt és később a Delta Kommandó olyan karaktert épített köré, amelyből az évtizedek alatt valóságos popkulturális legenda lett. Norris végül a televízióban is megtalálta egyik legismertebb szerepét a Walker, a texasi kopó főhőseként, ám 2026 márciusában, 86 éves korában elhunyt.

Jackie Chan némileg kilógott a sorból: ő nemcsak elképesztő harcművészeti tudásával, hanem sajátos humorával és hajmeresztő kaszkadőrmutatványaival hódított. Hongkongban már a '70-es évek végén hatalmas sztár volt, a '80-as években pedig olyan filmekkel erősítette meg ezt a pozíciót, mint a Rendőrsztori. Hollywood azonban csak később kapta fel igazán a nevét: a Balhé Bronxban 1995-ben hozta meg számára az amerikai áttörést, majd a Csúcsformában tette világszerte ismert hollywoodi sztárrá.